Policías estatales deben tener buenos salarios para mejorar seguridad, dice Sheinbaum: “No puede recaer todo en la Guardia Nacional”

Claudia Sheinbaum expone los avances del Modelo Integral de Carrera Policial en Zacatecas durante La Mañanera: Foto: Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que mejorar los salarios de los policías estatales y municipales es importante para fortalecer la seguridad, aunque advirtió que las corporaciones también necesitan capacitación, prestaciones y una carrera profesional que permita ascender por méritos.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este martes, la mandataria sostuvo que los gobiernos estatales y municipales deben asumir su responsabilidad en la formación de buenas policías. Aunque reconoció la contribución de la Guardia Nacional, señaló que esta institución no puede concentrar todas las tareas de seguridad en el país.

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Por su parte, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que existe una referencia de salario digno para policías, elaborada en colaboración con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que considera las diferencias en el costo de vida entre las entidades.

Salarios para policías estatales y municipales

El tema surgió cuando una reportera preguntó si el gobierno federal contempla establecer un salario mínimo nacional para policías, ante las diferencias en los ingresos de los elementos estatales y municipales y los aumentos salariales mencionados en Zacatecas y Chiapas.

En respuesta, Marcela Figueroa Franco indicó que el Secretariado Ejecutivo publica desde 2021, en colaboración con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, una referencia para determinar cuánto debería percibir un policía para contar con un ingreso digno.

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La funcionaria detalló que el cálculo considera el costo de vida por estado. Por ello, la referencia salarial responde a las condiciones de cada entidad, en lugar de plantear una cantidad idéntica para todo el territorio nacional.

También informó que la actualización correspondiente a este año fue publicada aproximadamente un mes antes de la conferencia y puede consultarse en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante su intervención, Figueroa no anunció la creación de un nuevo salario mínimo nacional obligatorio para las corporaciones. Su respuesta se centró en la existencia de estas referencias salariales y en la metodología utilizada para calcularlas.

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Buenos salarios y prestaciones pueden fortalecer a las policías, afirma Sheinbaum

Al ser consultada sobre si las mejoras salariales y las prestaciones pueden contribuir a fortalecer las corporaciones y prevenir la cooptación por parte de la delincuencia, Claudia Sheinbaum respondió afirmativamente.

La presidenta destacó que el trabajo policial exige convicción y disposición para proteger la vida de otras personas, incluso a costa de la propia. Añadió que quienes desempeñan estas funciones no siempre cuentan con todas las condiciones necesarias para cumplir su labor.

En ese sentido, consideró que ofrecer un buen salario a los policías es un componente importante del fortalecimiento institucional. Según expresó, las entidades que pagan mejor a sus elementos generalmente cuentan con mejores policías.

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Sin embargo, aclaró que el ingreso no es el único factor. También se requieren mecanismos de organización, preparación y desarrollo profesional que permitan construir corporaciones sólidas y brindar a sus integrantes oportunidades de crecimiento.

Sheinbaum destaca mejoras policiales en Chiapas y Zacatecas

Al referirse a los gobiernos estatales, Claudia Sheinbaum destacó las acciones del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien, según explicó, creó un grupo especial de policías capacitados para determinadas tareas, con formación en derechos humanos y equipamiento.

La presidenta aseguró que hay integrantes de ese grupo que perciben 80 mil pesos mensuales. La cifra fue presentada como un ejemplo correspondiente a policías especializados, sin señalar que ese ingreso se aplique a toda la corporación estatal.

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También atribuyó a esas acciones, junto con los programas de bienestar, mejoras en zonas donde anteriormente existían bloqueos o control de carreteras.

Sobre Zacatecas, recordó un incremento salarial de alrededor de 25% o 30%, aunque aclaró que no tenía certeza del porcentaje y que podría ser mayor. En el caso de la Ciudad de México, mencionó un aumento de 9% durante su gestión.

Finalmente, señaló que al inicio de su gobierno federal se incrementaron los salarios del Ejército y la Marina para equipararlos con los de la Guardia Nacional. Añadió que su objetivo es continuar elevando los ingresos de sus integrantes, en reconocimiento a la dedicación y el sacrificio que implica su trabajo.

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Carrera policial: ascensos mediante exámenes y méritos

Uno de los aspectos que Sheinbaum destacó fue la necesidad de establecer una carrera policial, con reglas para que los elementos puedan ascender conforme a su desempeño y preparación.

La mandataria explicó que, durante muchos años, ocupar puestos de coordinación dentro de algunas corporaciones dependía de relaciones personales, familiares o, en casos más graves, del pago de cuotas para acceder a un nivel superior.

Frente a esas prácticas, sostuvo que los ascensos deben contemplar exámenes y criterios profesionales, para evitar que los cargos se asignen por amistad, parentesco o cercanía con los mandos.

Como referencia, mencionó la carrera militar, en la que sus integrantes tienen una trayectoria de crecimiento vinculada al cumplimiento de sus tareas y a un desempeño sobresaliente. También señaló que durante su administración en la Ciudad de México se incorporaron elementos de carrera policial, aunque quedaron asuntos pendientes.

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Entre los componentes que planteó para fortalecer las corporaciones destacan:

Salarios adecuados para la responsabilidad que asumen los elementos.

Prestaciones y condiciones laborales que respalden su trabajo.

Capacitación para desempeñar sus funciones.

Ascensos mediante evaluaciones , preparación y méritos.

Policía de proximidad, con cercanía a la población.

Estados y municipios deben hacer su parte en seguridad

La presidenta subrayó que la creación de la Guardia Nacional ha contribuido a las tareas de seguridad, pero su presencia no significa que todos los problemas estén resueltos.

Por ello, insistió en que estados y municipios deben contar con buenas policías, entrenadas y cercanas a las personas. La seguridad, explicó, no puede descansar por completo en la corporación federal.

También reconoció que existen municipios pequeños con pocos recursos y plantillas de apenas diez policías. En esos casos, consideró necesario brindar mayor apoyo cuando enfrentan problemas relacionados con la delincuencia organizada o se encuentran en entidades con mayor violencia.

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Su planteamiento distingue entre las limitaciones de las localidades con menos capacidad presupuestaria y la responsabilidad de los gobiernos estatales de desarrollar corporaciones preparadas.