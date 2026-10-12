Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su dinero del 12 al 16 de octubre, última semana de depósitos

Como cada periodo de pagos, los recursos se distribuyen de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar de acuerdo con la primera letra de la CURP del titular del plástico. (Foto: Cortesía)

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Los depósitos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre concluirán esta semana y aquí te decimos qué beneficiarios son los que cobran del 12 al 16 de octubre.

Como cada periodo de pagos, los recursos se distribuyen de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar de acuerdo con la primera letra de la CURP del titular del plástico.

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Tomando en cuenta esto, las personas que ya recibieron el depósito de la beca son aquellos cuyo primera letra de su apellido inicia con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y L.

El video muestra a Rita Cetina en un entorno de oficina, explicando detalles sobre la Beca Universal de Educación Básica. La presentadora utiliza un micrófono lavalier y gesticula mientras se dirige a la cámara. Los rótulos en pantalla identifican a Rita Cetina y mencionan 'Educación Primaria', 'Educación Básica' y 'Beca Universal'. Una frase clave en pantalla indica 'No es necesario acudir al banco'. Este material constituye un video explicativo dirigido a beneficiarios de un programa de becas.

Personas que ya recibieron el pago de la Beca Rita Cetina

A, B: lunes 5 de octubre

C: martes 6 de octubre

D, E, F: miércoles 7 de octubre

G: jueves 8 de octubre

H, I, J, K, L: viernes 9 de octubre

¿Qué beneficiarios cobran el dinero de la Beca Rita Cetina del 12 al 16 de octubre?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina con apellidos que comiencen con M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y o Z recibirán el pago entre el 12 y el 16 de octubre.

M: lunes 12 de octubre N, Ñ, O, P y Q: martes 13 de octubre R: miércoles 14 de octubre S: jueves 15 de octubre T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 16 de octubre

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M: lunes 12 de octubre N, Ñ, O, P, Q: martes 13 de octubre R: miércoles 14 de octubre S: jueves 15 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 16 de octubre

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

Los beneficiarios pueden confirmar el depósito mediante el Buscador de Estatus, en el sitio oficial, con el ingreso de la CURP. Otra alternativa es consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o desde la aplicación móvil de la institución.

También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse con la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

La beca contempla dos modalidades de apoyo: una para estudiantes de primaria y otra para alumnos de secundaria. En este periodo de depósitos, el beneficio está dirigido a quienes cursan secundaria, con un pago de $1.900.

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Las familias con más de un estudiante inscrito reciben $700 adicionales por cada alumno. Los recursos se depositan de forma directa, sin intermediarios, en la tarjeta del Banco del Bienestar cada dos meses, excepto en julio y agosto por el periodo vacacional.

1 alumno | 1,900 pesos.

2 alumnos | 2,600 pesos.

3 alumnos | 3,300 pesos.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

El programa supera los 15 millones de beneficiarios en el país, según Julio León, titular de la iniciativa. El respaldo apunta a favorecer la continuidad escolar y aliviar los gastos de las familias.

La política dispone de una inversión anual de cerca de $83.000 millones, destinada a millones de alumnos, con prioridad para quienes asisten a planteles públicos.

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