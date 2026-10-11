Festejo del Día del Pescador en Sinaloa termina en riña con machetes: reportan 6 heridos

Reportes refieren que al menos seis personas resultaron lesionadas. Video: Redes sociales

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Una riña a machetazos entre habitantes de la comunidad de El Jutzámuri, en el municipio de Ahome, Sinaloa, dejó al menos seis personas lesionadas la madrugada de este domingo 11 de octubre durante los festejos del Día del Pescador.

De acuerdo con Noroeste, el enfrentamiento ocurrió en la cancha principal de la comunidad y se habría detonado por rencillas entre pescadores locales y un grupo identificado en la zona como “Los Macheteros”.

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Los hechos fueron difundidos en redes sociales, en imágenes que muestran a los involucrados enfrentándose cuerpo a cuerpo en plena fiesta comunitaria, provocando que el ambiente de celebración por el Día del Pescador se transformara en un escenario de violencia en cuestión de minutos.

El momento de mayor tensión quedó capturado cuando el conductor de un vehículo color blanco aceleró de forma intencional contra la multitud y arrolló a dos personas que se encontraban en el camino. El atropellamiento ocurrió en medio del caos generado por la riña.

Foto: Redes sociales

Como respuesta, los asistentes respondieron arrojando piedras contra la unidad. El saldo extraoficial de la riña fue de seis heridos, algunos de gravedad, quienes fueron atendidos en el lugar de los hechos.

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Tras darse a conocer la riña a través de las grabaciones, elementos de seguridad del municipio de Ahome se trasladaron al campo pesquero para atender la emergencia.

El campo pesquero El Jitzámuri, ubicado al poniente de Ahome, celebraba las festividades del Día del Pescador cuando se registró el enfrentamiento. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el saldo del conflicto entre ambos grupos ni sobre el estado de salud de los lesionados.

Cuatro personas resultan heridas por arma de fuego en distintos sectores de Mazatlán

Foto: Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa.

Cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego la mañana de este domingo en distintos sectores de Mazatlán, Sinaloa, en una serie de ataques registrados en menos de dos horas.

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De acuerdo con medios locales, los disparos movilizaron a corporaciones de seguridad municipales y federales, así como a cuerpos de emergencia en cuatro puntos distintos del puerto.

El primer ataque ocurrió a las 05:20 horas sobre las calles Rodrigo Aguirre y José C. Valadés, en la colonia Vicente Guerrero, dentro del ejido Isla de la Piedra. En el sitio resultaron heridos un hombre y una mujer que, de acuerdo con versiones extraoficiales recogidas por Luz Noticias, fueron atacados por un grupo de civiles armados.

Tras confirmarse la agresión en la colonia Vicente Guerrero, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades, provocando la movilización de elementos de seguridad hacia la zona.

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Las víctimas fueron valoradas en el lugar y, debido a sus heridas, fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, la identidad de ambas personas no ha sido confirmada de manera oficial.

Arrecifes, El Conchi y Valle Bonito registran más ataques y detonaciones

Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

Otro hecho se registró con el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el fraccionamiento Los Arrecifes, en las inmediaciones del establecimiento conocido como La Alteña.

Reportes refieren que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se movilizaron al lugar y personal de auxilio brindaron los primeros auxilios al afectado, cuya identidad no se precisó

En Infonavit El Conchi se reportó a una persona herida por bala, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. En el fraccionamiento Valle Bonito se recibieron alertas al 911 por detonaciones de arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha confirmado si ese incidente dejó personas lesionadas.

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Cabe señalar que los hechos violentos en Mazatlán se dan en un contexto en el que el puerto es el epicentro de la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, que ha provocado un aumento en los ataques armados y asesinatos.