México

Riña en partido de futbol en Iztapalapa termina con disparos al aire y un detenido; todo queda grabado en video

Tras ser derribado y desarmado por jugadores, agentes de la SSC acudieron para controlar la situación y detuvieron al presunto responsable

El hecho ocurrió durante un descontento en una cancha, presuntamente ubicada en el barrio de San Miguel, cuando varios jugadores corrieron hacia el sujeto después del disparo. (Crédito: @c4jimenez)
El hecho ocurrió durante un descontento en una cancha, presuntamente ubicada en el barrio de San Miguel, cuando varios jugadores corrieron hacia el sujeto después del disparo. (Crédito: @c4jimenez)
Guardar

En una cancha de Iztapalapa, el futbol quedó en segundo plano cuando una discusión entre varios asistentes escaló y rompió el ritmo del partido.

Los gritos dieron paso a empujones y, en cuestión de segundos, uno de los involucrados sacó un arma de fuego frente a quienes estaban alrededor.

PUBLICIDAD

Una discusión durante un partido de futbol amateur en la alcaldía Iztapalapa deriva en empujones e intenciones de agresión entre los asistentes. (Crédito: @c4jimenez)

El momento quedó grabado en video: el hombre realizó un disparo al aire y desató la reacción de jugadores y asistentes, que corrieron hacia él para derribarlo y quitarle la pistola. Más tarde, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al presunto responsable.

La discusión pasó de los empujones a una amenaza con disparos

Las imágenes muestran a varios hombres reunidos cerca de una esquina de la cancha. Dos de ellos, vestidos con uniformes deportivos de color naranja, protagonizan el intercambio inicial mientras el resto observa la confrontación.

  • En medio de la discusión, uno de los involucrados sacó una pistola durante la pelea que ya reunía a varias personas y la apuntó hacia otro hombre.
  • Lejos de dispersarse por completo, varios asistentes permanecieron cerca mientras otros se aproximaron al punto donde comenzó el altercado.
  • El sujeto realizó una detonación que rompió el ruido de la cancha. El disparo provocó que algunos asistentes retrocedieran, aunque un grupo decidió correr hacia él para impedir que continuara con el arma en las manos.
Jugadores y espectadores corrIeron hacia el agresor armado, lo embistieron en el terreno de juego y le quitaron la pistola. (Crédito: @c4jimenez)
Jugadores y espectadores corrIeron hacia el agresor armado, lo embistieron en el terreno de juego y le quitaron la pistola. (Crédito: @c4jimenez)

La detonación cambió por completo el ambiente del partido. Lo que hasta ese momento era una discusión habitual del juego se convirtió en una escena de riesgo, con personas que buscaron ponerse a salvo y otras que decidieron enfrentar al hombre armado antes de que volviera a accionar la pistola.

PUBLICIDAD

Después de la detonación, los jugadores corrieron para quitarle el arma

Tras el disparo, la tensión cambió de dirección. El hombre armado intentó alejarse, pero fue alcanzado por varios asistentes que lo persiguieron sobre el terreno de juego.

  • Uno de los hombres logró embestir al sujeto que aún llevaba el arma y derribarlo.
  • Ya en el suelo, otras personas se acercaron para retirarle la pistola antes de que pudiera volver a disparar.
  • La grabación muestra que el sujeto recibió golpes y patadas mientras permanecía tendido sobre la cancha.
  • Al mismo tiempo, la riña continuó en otras zonas entre integrantes de los grupos presentes.
El enfrentamiento habría iniciado tras un empate a dos goles en un partido realizado en el barrio de San Miguel. (Foto de archivo)
El enfrentamiento habría iniciado tras un empate a dos goles en un partido realizado en el barrio de San Miguel. (Foto de archivo)

Algunas versiones ubicaron el hecho en el barrio de San Miguel, dentro de la alcaldía Iztapalapa, y señalaron que la discusión surgió tras un empate 2 a 2 en el marcador. También circularon datos sobre la identidad del detenido, pero esos elementos no han sido confirmados públicamente por las autoridades.

Tras la llegada de la policía, la riña terminó con un detenido y varias dudas por esclarecer

Después de los disparos y la agresión dentro de la cancha, policías capitalinos acudieron al lugar para controlar la situación.

  • La intervención ocurrió luego de que los asistentes ya habían desarmado al hombre señalado en el video.
  • Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron al presunto responsable de realizar las detonaciones.
  • No se ha informado si el arma de fuego fue asegurada por los agentes en el lugar ni cuál era su procedencia.
  • Tampoco existe, hasta ahora, un comunicado oficial de las autoridades de la CDMX que detalle los delitos que enfrentaría el detenido o si el caso fue turnado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron al presunto responsable del disparo tras la intervención de la gente. (Facebook)
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron al presunto responsable del disparo tras la intervención de la gente. (Facebook)

La intervención policial cerró una jornada que transformó un partido amateur en una escena de violencia. Mientras las autoridades definen qué ocurrió antes de los disparos y la situación jurídica del detenido, el video conserva el instante en que una discusión en la cancha escaló hasta dejar de ser futbol.

Temas Relacionados

Iztapalapaataque armadoviolenciaFubolSSC-CDMX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Donaldo Colosio pide a simpatizantes de MC que recorran Sonora para recuperar la “confianza” de la población

El senador emecista apunta a ser el candidato de su partido para buscar gobernar la entidad

Luis Donaldo Colosio pide a simpatizantes de MC que recorran Sonora para recuperar la “confianza” de la población

Zoé Robledo apunta al crecimiento del IMSS, lo que ha detonado las recientes manifestaciones de los trabajadores

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social puntualizó que los trabajadores están en desacuerdo con el 2.9 de aumento salarial

Zoé Robledo apunta al crecimiento del IMSS, lo que ha detonado las recientes manifestaciones de los trabajadores

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre: marcha provoca el cierre de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre: marcha provoca el cierre de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez

México celebra el día de las Cactáceas: tipos de cactus que existen y datos curiosos de estas plantas

México celebra este 10 de octubre el Día Nacional de las Cactáceas y concentra la mayor diversidad de estas plantas en el mundo

México celebra el día de las Cactáceas: tipos de cactus que existen y datos curiosos de estas plantas

Frontera México-EEUU: autoridades estadounidenses presumen desmantelamiento de red de narcodrones

El DHS celebró en redes sociales los avances en el combate, proceso que continúa en desarrollo mediante sistemas láser

Frontera México-EEUU: autoridades estadounidenses presumen desmantelamiento de red de narcodrones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Ataque armado deja un policía herido en Chipilo, Puebla: despliegan operativo con apoyo federal para detener a responsables

Frontera México-EEUU: autoridades estadounidenses presumen desmantelamiento de red de narcodrones

Penal de Mazatlán reanuda visitas familiares tras la jornada de violencia que dejó 12 muertos

Guardia Nacional y Ejército aseguran mil 201 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de una camioneta en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Postal especial de El Laberinto del Fauno en 3D: cómo conseguirla y a partir de cuándo

Postal especial de El Laberinto del Fauno en 3D: cómo conseguirla y a partir de cuándo

“Respeten nuestra privacidad”: Familia de Natanael Cano habla de la salud del cantante tras cancelar shows

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

Día de Muertos 2026: Catedral Metropolitana inicia recorridos nocturnos para descubrir sus secretos más profundos

DEPORTES

Atlas vs Chivas EN VIVO: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío del Apertura 2026

Atlas vs Chivas EN VIVO: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío del Apertura 2026

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Checo Pérez defendió su clasificación y aseguró que solo quienes entienden el deporte valoran su vuelta

Genoa consigue su primera victoria en la Serie A pese al autogol de Johan Vásquez ante Fiorentina

Ana María Alvarado defiende a Sasha Sokol y arremete contra la serie de Timbiriche: “Están lucrando con su dolor”