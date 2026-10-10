Riña en partido de futbol en Iztapalapa termina con disparos al aire y un detenido; todo queda grabado en video

El hecho ocurrió durante un descontento en una cancha, presuntamente ubicada en el barrio de San Miguel, cuando varios jugadores corrieron hacia el sujeto después del disparo. (Crédito: @c4jimenez)

Guardar

En una cancha de Iztapalapa, el futbol quedó en segundo plano cuando una discusión entre varios asistentes escaló y rompió el ritmo del partido.

Los gritos dieron paso a empujones y, en cuestión de segundos, uno de los involucrados sacó un arma de fuego frente a quienes estaban alrededor.

PUBLICIDAD

Una discusión durante un partido de futbol amateur en la alcaldía Iztapalapa deriva en empujones e intenciones de agresión entre los asistentes. (Crédito: @c4jimenez)

El momento quedó grabado en video: el hombre realizó un disparo al aire y desató la reacción de jugadores y asistentes, que corrieron hacia él para derribarlo y quitarle la pistola. Más tarde, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al presunto responsable.

La discusión pasó de los empujones a una amenaza con disparos

Las imágenes muestran a varios hombres reunidos cerca de una esquina de la cancha. Dos de ellos, vestidos con uniformes deportivos de color naranja, protagonizan el intercambio inicial mientras el resto observa la confrontación.

En medio de la discusión, uno de los involucrados sacó una pistola durante la pelea que ya reunía a varias personas y la apuntó hacia otro hombre.

Lejos de dispersarse por completo, varios asistentes permanecieron cerca mientras otros se aproximaron al punto donde comenzó el altercado.

El sujeto realizó una detonación que rompió el ruido de la cancha. El disparo provocó que algunos asistentes retrocedieran, aunque un grupo decidió correr hacia él para impedir que continuara con el arma en las manos.

Jugadores y espectadores corrIeron hacia el agresor armado, lo embistieron en el terreno de juego y le quitaron la pistola. (Crédito: @c4jimenez)

La detonación cambió por completo el ambiente del partido. Lo que hasta ese momento era una discusión habitual del juego se convirtió en una escena de riesgo, con personas que buscaron ponerse a salvo y otras que decidieron enfrentar al hombre armado antes de que volviera a accionar la pistola.

PUBLICIDAD

Después de la detonación, los jugadores corrieron para quitarle el arma

Tras el disparo, la tensión cambió de dirección. El hombre armado intentó alejarse, pero fue alcanzado por varios asistentes que lo persiguieron sobre el terreno de juego.

Uno de los hombres logró embestir al sujeto que aún llevaba el arma y derribarlo.

Ya en el suelo, otras personas se acercaron para retirarle la pistola antes de que pudiera volver a disparar .

La grabación muestra que el sujeto recibió golpes y patadas mientras permanecía tendido sobre la cancha .

Al mismo tiempo, la riña continuó en otras zonas entre integrantes de los grupos presentes.

El enfrentamiento habría iniciado tras un empate a dos goles en un partido realizado en el barrio de San Miguel. (Foto de archivo)

Algunas versiones ubicaron el hecho en el barrio de San Miguel, dentro de la alcaldía Iztapalapa, y señalaron que la discusión surgió tras un empate 2 a 2 en el marcador. También circularon datos sobre la identidad del detenido, pero esos elementos no han sido confirmados públicamente por las autoridades.

Tras la llegada de la policía, la riña terminó con un detenido y varias dudas por esclarecer

Después de los disparos y la agresión dentro de la cancha, policías capitalinos acudieron al lugar para controlar la situación.

La intervención ocurrió luego de que los asistentes ya habían desarmado al hombre señalado en el video.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron al presunto responsable de realizar las detonaciones.

No se ha informado si el arma de fuego fue asegurada por los agentes en el lugar ni cuál era su procedencia.

Tampoco existe, hasta ahora, un comunicado oficial de las autoridades de la CDMX que detalle los delitos que enfrentaría el detenido o si el caso fue turnado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron al presunto responsable del disparo tras la intervención de la gente. (Facebook)

La intervención policial cerró una jornada que transformó un partido amateur en una escena de violencia. Mientras las autoridades definen qué ocurrió antes de los disparos y la situación jurídica del detenido, el video conserva el instante en que una discusión en la cancha escaló hasta dejar de ser futbol.

PUBLICIDAD