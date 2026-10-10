Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo

Luego de las cerca de 72 horas que permaneció privada de la libertad, Castillo señaló que la ayuda llegó por el vínculo de su madre con Gloria Trevi y su esposo. (FOTO: FRANCISCO RODRIGUEZ/CUARTOSCURO.COM)

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La noche en que Irán Castillo salió de una función de teatro en mayo de 2015, un choque automovilístico cambió el rumbo de su regreso a casa.

La actriz manejaba sola y creyó que el golpe en la parte trasera de su automóvil era un accidente. Minutos después de bajar a revisar los daños, fue privada de la libertad.

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La actriz regresaba de una función de teatro en mayo de 2015 cuando descendió para ser interceptada por los integrantes de la extensa organización. (Instagram/ irancastillo)

Más de 11 años después, una jueza federal dictó condenas de entre 57 y 165 años de prisión contra nueve personas de una organización señalada por secuestro agravado, delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la CDMX y el Estado de México.

El choque no era un accidente: así comenzaba la emboscada de Irán Castillo

La investigación retrató un método que convertía una maniobra cotidiana en una trampa. La investigación ubica a la organización en la capital del país, así como en Nezahualcóyotl y Chalco.

Entre marzo y mayo de 2015, sus integrantes buscaban, mediante accidentes provocados, sorprender a sus víctimas cuando iban al volante.

Los agresores provocaban un choque por alcance para obligar a los conductores a detenerse y bajar de sus vehículos.

Cuando las víctimas revisaban los daños, los integrantes de la banda las encañonaban con armas de fuego y las subían a camionetas.

Después las trasladaban a casas de seguridad , donde mantenían comunicación con los familiares para exigir el pago de un rescate .

En el caso de Irán Castillo , tras salir liberada, relató que salía de una obra de teatro cerca de las 23:30 horas cuando su automóvil fue impactado por detrás.

La actriz dijo llamarse María y ser maestra de yoga para ocultar quién era. Sin embargo, los captores descubrieron su identidad al revisar sus pertenencias.

Castillo permaneció cautiva durante alrededor de 72 horas, mientras su madre negociaba con los secuestradores.

Especialistas de la FGR diagnosticaron síndrome de Estocolmo a la actriz por la empatía que sintió hacia algunos de sus captores. (Instagram/ @irancastillo)

La FGR también vinculó a la organización con al menos nueve averiguaciones previas por secuestro en Chalco, La Paz, Naucalpan y Ecatepec, además de las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

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Así, lo que comenzó con un golpe aparentemente menor en una calle de la ciudad en realidad formaba parte de una secuencia más compleja, diseñada para dejar a las víctimas sin margen de reacción.

Más de una década después, las condenas fueron de 57 a 165 años por distintos casos y víctimas

Las capturas se dieron en mayo de 2015. Más de una década después, el expediente llegó a una sentencia contra nueve personas.

La jueza Mariana Monroy Marín, titular del Juzgado Décimosegundo de Distrito en el Estado de México, determinó penas distintas según los delitos y el número de víctimas acreditados en cada caso.

Cristian Versay Juárez Pliego y Edgar Castillo Torres recibieron 165 años de prisión y una multa de 863 mil 742 pesos por hechos en agravio de tres víctimas.

Jaime López Guerrero y Adriana Mora Cervantes fueron sentenciados a 161 años de cárcel y al pago de 846 mil 672 pesos por delitos cometidos contra tres personas.

Bernardo Gabriel Ruiz Pantoja y Ángel Castillo Pizaña recibieron 111 años de prisión y multas de 573 mil 552 pesos por casos relacionados con dos víctimas.

Jorge Luis Moreno Téllez y Carlos Olvera Cruz fueron condenados a 61 años de cárcel y una multa de 300 mil 432 pesos por hechos contra una víctima.

Rosario Yazmín Juárez Pliego recibió 57 años de prisión y una sanción de 283 mil 362 pesos por delitos vinculados con dos víctimas.

Una jueza federal dictó condenas de 57 a 165 años de prisión contra nueve integrantes de la organización acusada de secuestro en la CDMX y el Estado de México. (FGR)

Los hombres cumplirán sus penas en el Cefereso 4 “Noroeste”, en Nayarit, mientras las mujeres quedaron internadas en el Cefereso 16, en Morelos.

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De esta manera, el fallo no concentró todos los casos en una sola víctima: expuso la dimensión de una extensa red a la que las autoridades atribuyeron varios secuestros en un periodo de muy pocos meses.

La liberación de Irán Castillo no cerró las secuelas del cautiverio

Irán Castillo recuperó su libertad horas antes de un operativo de la entonces Policía Federal. Días después, las autoridades detuvieron a 13 integrantes de la organización en Valle de Chalco, aunque las condenas anunciadas solamente correspondieron a nueve personas.

La actriz contó que, al salir del cautiverio, sintió empatía hacia algunos de sus captores y dudó en colaborar con las autoridades.

Al recopilar los testimonios de Irán , una psicóloga de la entonces SEIDO identificó esa reacción como síndrome de Estocolmo .

La actriz participó después en diligencias de identificación y decidió declarar al considerar que otras personas podían convertirse en víctimas de la organización .

La familia tuvo dificultades para reunir el dinero exigido por los secuestradores. Castillo ha señalado y agradecido a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez , ya que habrían aportado la cantidad que faltaba para completar el rescate.

Irán luego explicó que el contacto se dio porque su madre conocía al esposo de la cantante: “Ni la conocía, ni siquiera era mi amiga”. También señaló que con el paso del tiempo pudo retribuir el dinero recibido.

Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez facilitaron los recursos faltantes para completar el rescate que exigían los secuestradores de la actriz.(Instagram/@gloriatrevi)

Más de 11 años después de aquel choque, las sentencias cerraron una etapa judicial para nueve integrantes de la organización y fijaron responsabilidades penales de quienes fueron condenados.

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Para Irán Castillo, el caso conserva la huella de aquella historia que quedó ligada a una noche de mayo de 2015, a tres días de cautiverio e incertidumbre y a un proceso que tardó más de una década en llegar a una resolución.