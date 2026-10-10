México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Cancún este 10 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 10 de octubre en Cancún..

En Cancún se espera una temperatura máxima de 32.6 grados centígrados y una mínima de 24.2 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 56% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 60% en el transcurso del día y del 63% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 14.8 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

El pronóstico del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

Cerca del mar, así es el clima en Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en este lugar turístico la temperatura media es de 26 grados, misma que puede elevarse hasta los 35 grados durante el verano.Pese a que el clima es muy similar durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

PUBLICIDAD

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha transformado en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una reducción de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Monreal reveló que diputados prevén aprobar el Paquete Económico 2027 la siguiente semana

El coordinador la bancada de Morena adelantó el trabajo legislativo que se avecina en San Lázaro

Monreal reveló que diputados prevén aprobar el Paquete Económico 2027 la siguiente semana

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 9 de octubre: trabajadores del IMSS colapsan La Raza, llevan 6 horas de bloqueo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 9 de octubre: trabajadores del IMSS colapsan La Raza, llevan 6 horas de bloqueo

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

La cinta verá la luz el próximo año y esto es lo que debes saber

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Hackean cuenta del vicepresidente de la Cámara de Diputados: publicaciones promocionaban un juego en X

Durante la intervención en la cuenta de Sergio Gutiérrez Luna se realizaron alrededor de 200 publicaciones asociadas a criptomonedas

Hackean cuenta del vicepresidente de la Cámara de Diputados: publicaciones promocionaban un juego en X

Previsión meteorológica del clima en Puerto Vallarta para este sábado 10 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Previsión meteorológica del clima en Puerto Vallarta para este sábado 10 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

Marina, SSPC y FGR detienen a 10 personas tras 12 cateos contra célula de robo de transporte y secuestro en Michoacán

Asesinan a Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica: Fiscalía de Oaxaca revela la primera línea de investigación

Procesan y envían a prisión a implicados en fábrica de cigarros piratas de Huixquilucan: golpe se compara con operaciones de Canadá y la Unión Europea

ENTRETENIMIENTO

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Detractores de Mariana Ochoa le tiran transmisión en vivo: “Prestaré la pomada a los ardidos”

Mariana Ávila habla de Fede Dorcaz a un año de su asesinato: ¿qué ha pasado con el caso?

La parada obligatoria del elenco de Street Fighter en su visita a México: no se resistieron a los famosos tacos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, estalla tras recibir cobros excesivos de más de 100 mil pesos en luz y agua

DEPORTES

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

Esta habría sido la causa de la muerte de El Búho Pineda tras acuerdo entre el Hijo de Fishman y su familia

La Rebel de Pumas lanza inquietante amenaza a Cruz Azul previo al Clásico de la Obsesión: “Atlas vs Querétaro se quedará corto”

WWE Money in the Bank 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México a Penta Zero Miedo

Erika “Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se ven las caras por primera vez rumbo al título latino supergallo de la OMB