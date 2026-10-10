México

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante:cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Guadalajara este sábado 10 de octubre:

La probabilidad de lluvia para este 10 de octubre en Guadalajara es de 91% durante el día.

Por otro lado, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 23.2 grados y un mínimo de 16.8 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 3.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 25.9 kilómetros por hora en el día y los 9.3 kilómetros por hora por la noche.

El clima tapatío

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos esenciales temporadas diferenciadas por la humedad o el clima seco.

PUBLICIDAD

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha megaciudad, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro disminuya a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las precipitaciones disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando disminuyó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881

¿Cuál es el clima en México?

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de Guadalajara.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Monreal reveló que diputados prevén aprobar el Paquete Económico 2027 la siguiente semana

El coordinador la bancada de Morena adelantó el trabajo legislativo que se avecina en San Lázaro

Monreal reveló que diputados prevén aprobar el Paquete Económico 2027 la siguiente semana

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 9 de octubre: trabajadores del IMSS colapsan La Raza, llevan 6 horas de bloqueo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 9 de octubre: trabajadores del IMSS colapsan La Raza, llevan 6 horas de bloqueo

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

La cinta verá la luz el próximo año y esto es lo que debes saber

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Hackean cuenta del vicepresidente de la Cámara de Diputados: publicaciones promocionaban un juego en X

Durante la intervención en la cuenta de Sergio Gutiérrez Luna se realizaron alrededor de 200 publicaciones asociadas a criptomonedas

Hackean cuenta del vicepresidente de la Cámara de Diputados: publicaciones promocionaban un juego en X

Previsión meteorológica del clima en Puerto Vallarta para este sábado 10 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Previsión meteorológica del clima en Puerto Vallarta para este sábado 10 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo

Con sentencias de hasta 165 años en 2026: paso a paso de cómo operaba la banda que secuestró a Irán Castillo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

Marina, SSPC y FGR detienen a 10 personas tras 12 cateos contra célula de robo de transporte y secuestro en Michoacán

Asesinan a Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica: Fiscalía de Oaxaca revela la primera línea de investigación

Procesan y envían a prisión a implicados en fábrica de cigarros piratas de Huixquilucan: golpe se compara con operaciones de Canadá y la Unión Europea

ENTRETENIMIENTO

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

Detractores de Mariana Ochoa le tiran transmisión en vivo: “Prestaré la pomada a los ardidos”

Mariana Ávila habla de Fede Dorcaz a un año de su asesinato: ¿qué ha pasado con el caso?

La parada obligatoria del elenco de Street Fighter en su visita a México: no se resistieron a los famosos tacos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, estalla tras recibir cobros excesivos de más de 100 mil pesos en luz y agua

DEPORTES

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

La broma de Checo Pérez que deja a Guanyu Zhou como su nueva víctima en Singapur

Esta habría sido la causa de la muerte de El Búho Pineda tras acuerdo entre el Hijo de Fishman y su familia

La Rebel de Pumas lanza inquietante amenaza a Cruz Azul previo al Clásico de la Obsesión: “Atlas vs Querétaro se quedará corto”

WWE Money in the Bank 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México a Penta Zero Miedo

Erika “Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se ven las caras por primera vez rumbo al título latino supergallo de la OMB