Huracán Rachel cambia de trayectoria y se acerca nuevamente a las costas de México

Un mapa satelital del océano Pacífico proyecta la trayectoria y velocidad de la tormenta Rachel frente a las costas de México entre el 7 y el 11 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Rachel registró un aparente cambio en su trayectoria prevista después de que los informes emitidos durante la madrugada de este martes 6 de octubre indicaran que se alejaba de las costas mexicanas.

La actualización más reciente del rastreador de huracanes en tiempo real de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) muestra que el sistema dejaría de avanzar de manera continua hacia el oeste y realizaría una curva gradual hacia el norte y noreste.

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La nueva proyección vuelve a orientar parte de su recorrido hacia Baja California Sur. Sin embargo, el mapa no confirma por sí mismo que Rachel tocará tierra, pues la ruta aparece dentro de un área amplia que representa la incertidumbre del pronóstico.

¿Cómo cambió la trayectoria del huracán Rachel?

El mapa de la NOAA muestra en color blanco el desplazamiento que Rachel siguió durante los últimos días sobre el océano Pacífico. El sistema avanzó inicialmente hacia el oeste-noroeste, con lo que aumentó su distancia respecto de las costas mexicanas.

Los puntos correspondientes al pronóstico presentan un comportamiento diferente: la ruta deja de continuar en línea hacia mar abierto, comienza a desplazarse hacia el norte y posteriormente dibuja una curvatura hacia el noreste, en dirección general a la península de Baja California.

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La modificación resulta relevante porque los pronósticos anteriores mantenían al ciclón en un recorrido de alejamiento. La nueva proyección plantea la posibilidad de que Rachel reduzca su distancia respecto de México durante los siguientes días.

El giro previsto puede resumirse de la siguiente manera:

Rachel avanzó previamente hacia el oeste, alejándose del territorio nacional.

La trayectoria proyectada cambia gradualmente hacia el norte.

Después aparece una curva hacia el noreste.

Los últimos puntos se orientan nuevamente hacia Baja California Sur .

El cono de incertidumbre permanece principalmente sobre el océano.

El mapa no muestra hasta ahora un impacto confirmado sobre tierra.

La curva no significa necesariamente que el ciclón conserve su intensidad actual durante todo el trayecto. Los puntos incluidos en estos mapas pueden representar distintas etapas de evolución, desde huracán hasta tormenta o sistema remanente.

¿Rachel podría impactar nuevamente en México?

Por ahora, la imagen del rastreador no permite afirmar que Rachel vaya a tocar tierra en México. El recorrido central se aproxima nuevamente a la península, pero permanece sobre aguas del Pacífico dentro del periodo mostrado.

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El área sombreada alrededor de la ruta representa el rango donde podría ubicarse el centro del sistema. No indica que toda esa superficie recibirá directamente el impacto del ciclón ni que la tormenta tendrá el mismo tamaño que el cono.

Mientras más lejano es el punto del pronóstico, mayor suele ser la incertidumbre sobre su ubicación. Una variación en las condiciones atmosféricas podría desplazar el recorrido hacia el este, acercándolo más a Baja California Sur, o hacia el oeste, manteniéndolo sobre mar abierto.

Incluso sin tocar tierra, un acercamiento podría ocasionar:

Incremento del oleaje en las costas.

Corrientes de retorno peligrosas.

Rachas de viento en zonas expuestas.

Entrada de humedad y aumento de nubosidad.

Lluvias en el sur o la costa occidental de Baja California Sur.

Restricciones para embarcaciones menores y actividades marítimas.

La intensidad y extensión de esos efectos dependerán de la distancia definitiva del centro del ciclón, su fuerza para entonces y el tamaño de su circulación.

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¿Qué representa el cono visible en el mapa?

El gráfico de la NOAA presenta una franja gris alrededor de los puntos del pronóstico. Esta figura, conocida como cono de incertidumbre, señala el área probable por donde podría desplazarse el centro del sistema.

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar el cono como el tamaño completo del ciclón. En realidad, sus bandas nubosas, lluvias, viento y oleaje pueden extenderse fuera de esa zona.

También es incorrecto tomar la línea central como una ruta exacta. El centro puede desplazarse por cualquier punto dentro del cono y la proyección puede modificarse de una actualización a otra.

En el caso de Rachel, el cono se ensancha conforme avanza hacia el norte y noreste, lo que refleja una mayor incertidumbre para los últimos días del pronóstico. Una parte de esa zona se aproxima a Baja California Sur, pero otra permanece completamente sobre el Pacífico.

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Baja California Sur deberá vigilar las próximas actualizaciones

La población de Baja California Sur, especialmente habitantes, turistas, pescadores y prestadores de servicios marítimos, deberá mantenerse atenta a los próximos avisos oficiales.

No se recomienda realizar compras de pánico ni asumir que el huracán tocará tierra solamente por la curvatura observada. La medida adecuada consiste en revisar las actualizaciones de la Conagua, el SMN, la NOAA y las autoridades estatales de Protección Civil.

En caso de confirmarse un mayor acercamiento, las primeras medidas podrían concentrarse en playas, puertos y navegación. Posteriormente se evaluaría el riesgo de lluvias, viento o inundaciones para municipios específicos.

La siguiente actualización será clave para determinar si el cambio de trayectoria se mantiene, si Rachel se aproxima más a la península o si vuelve a modificar su rumbo hacia aguas abiertas.

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