México

Conoce el clima de este 11 de septiembre en Puebla de Zaragoza

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 11 de septiembre en Puebla de Zaragoza.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes 11 de septiembre, se prevé que en Puebla habrá un 60% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 25.5 centígrados y una mínima de 12.6°. La nubosidad será del 69%.

El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre montañas, así es el clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con diferentes grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

PUBLICIDAD

Por zonas, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual ronda entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas décadas la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previsión meteorológica del clima en Tijuana para este viernes 11 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Previsión meteorológica del clima en Tijuana para este viernes 11 de septiembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Guadalajara este 11 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Guadalajara este 11 de septiembre

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Cancún este 11 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Cancún este 11 de septiembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de septiembre en Ciudad de México

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de septiembre en Ciudad de México

Silvia Pinal no quería a Alejandra Guzmán, aseguró Kenny Avilés en La Granja VIP 2

La granjera soltó intimidades que conocía de la rockera cuando trabajaban juntas en la música

Silvia Pinal no quería a Alejandra Guzmán, aseguró Kenny Avilés en La Granja VIP 2
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Golpe a los ejércitos de los cárteles, Sinaloa aprueba hasta 30 años de cárcel por el reclutamiento forzado de menores

Autoridades aseguran cerca de 400 kilos de marihuana tras dos acciones en Baja California

Mexicano que vendía cocaína y fentanilo a personas sin hogar es sentenciado a ocho años de prisión en EEUU

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

ENTRETENIMIENTO

Jéssica Esotérica justifica su presencia en el funeral de Farath Coronel a pesar de los problemas entre ellos

Jéssica Esotérica justifica su presencia en el funeral de Farath Coronel a pesar de los problemas entre ellos

Silvia Pinal no quería a Alejandra Guzmán, aseguró Kenny Avilés en La Granja VIP 2

Vecinos estarían hartos de Gala Montes, por ser “ruidosa” y “grosera”, según Flor Rubio

Se destapa el nombre del posible primer eliminado de La Granja VIP 2026, así van las votaciones

Maestro Shifu, hermano de Samadhi Zendejas, da su “bendición” a la relación con Gabito Ballesteros

DEPORTES

Memote Martínez pone fin a su etapa en Pumas con un mensaje para la afición: “Cada grito de gol no se olvida”

Memote Martínez pone fin a su etapa en Pumas con un mensaje para la afición: “Cada grito de gol no se olvida”

Quién es Terefifas, la influencer que está siendo acusada de acosar a jugadores de Chivas y estafar a aficionados con boletos falsos

Santiago Baños descarta lesión de Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América y manda mensaje a detractores

Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario

Con angustia y dolor, Julio César Chávez recuerda la detención de su hijo por presunto tráfico de armas