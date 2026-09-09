México

Suspenden actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tras muerte de estudiante dentro de Facultad de Ingeniería

Un estudiante fue localizado sin vida dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UASLP; la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento

La UASLP suspendió actividades en la Facultad de Ingeniería tras el fallecimiento de un estudiante. Foto: FB/Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP
La UASLP suspendió actividades en la Facultad de Ingeniería tras el fallecimiento de un estudiante. Foto: FB/Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP
Guardar

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) suspendió actividades en su Facultad de Ingeniería luego de que un estudiante fuera localizado sin vida dentro de las instalaciones universitarias, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del martes y generó una movilización de personal de la institución y de las autoridades ministeriales.

PUBLICIDAD

De manera preliminar, algunos reportes entre estudiantes apuntaron a que podría tratarse de un suicidio; sin embargo, serán las autoridades encargadas de la investigación las que determinen oficialmente las circunstancias y la causa del fallecimiento.

Personal operativo de la Facultad de Ingeniería dio aviso a la Fiscalía estatal después de localizar al alumno, con el objetivo de que se realizaran las diligencias correspondientes y se establecieran las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

La universidad, por su parte, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del estudiante.

Colapsan gradas
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las investigaciones para esclarecer la muerte del alumno. Foto: UASLP

UASLP suspende actividades tras el fallecimiento

Ante lo ocurrido, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, expresó su pesar por la muerte del alumno y anunció la suspensión de actividades en el campus universitario ubicado en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

La decisión se tomó mientras las autoridades realizaban las diligencias necesarias dentro de las instalaciones.

De acuerdo con testimonios de estudiantes que se encontraban en el lugar, durante la mañana observaron al alumno en las inmediaciones de uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería.

Posteriormente, los estudiantes se percataron de que había ocurrido un incidente y las autoridades universitarias activaron los protocolos correspondientes.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro de la institución y determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Se pudo haber tratado de un suicidio, aunque no se ha confirmado la razón de la muerte del alumno. (Freepik)
Se pudo haber tratado de un suicidio, aunque no se ha confirmado la razón de la muerte del alumno. (Freepik)

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente que exista una persona detenida o que se haya establecido alguna responsabilidad relacionada con la muerte del estudiante.

El caso provocó consternación entre integrantes de la comunidad universitaria, mientras compañeros y personal académico esperaban información oficial sobre lo ocurrido.

El antecedente de la UNAM y el llamado a hablar de salud mental

El fallecimiento en la UASLP ocurre casi un año después de otro caso que generó conmoción en una comunidad universitaria mexicana y abrió un debate sobre la necesidad de atender la salud mental de los estudiantes.

En septiembre de 2025, la muerte de Jorge González Rafael, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), generó una amplia reacción entre sus compañeros después de que se difundiera un mensaje que había publicado antes de morir.

En esa publicación, el estudiante pidió que su caso no fuera el centro de la conversación y llamó a sus compañeros a hablar sobre salud mental y las circunstancias sociales que pueden afectar a quienes atraviesan problemas emocionales.

Rectoria_UNAM
El caso ocurre casi un año después de la muerte de un estudiante de la UNAM que abrió un debate sobre salud mental.

La Facultad de Arquitectura confirmó posteriormente el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

El mensaje del joven también generó reflexiones entre integrantes de la comunidad universitaria sobre la dificultad de identificar los problemas de salud mental en otras personas y sobre la importancia de que estudiantes que atraviesan una crisis puedan acceder a redes de apoyo.

El antecedente volvió a colocar sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones educativas para fortalecer los mecanismos de acompañamiento y atención psicológica de sus comunidades.

Autoridades deberán determinar qué ocurrió

En el caso registrado en la UASLP, las circunstancias todavía se encuentran bajo investigación.

La universidad informó sobre el fallecimiento y la suspensión de actividades, mientras que la Fiscalía estatal deberá realizar las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el deceso.

arquitectura alumno unam
Esta fue la esquela que publicó la Facultad de Arquitectura CRÉDITO: X/lafaunam_mx

Por ahora, cualquier versión sobre las causas debe considerarse preliminar hasta que exista información oficial de las autoridades.

El caso también vuelve a llamar la atención sobre la importancia de abordar la salud mental dentro de las universidades y de fortalecer los mecanismos de prevención, acompañamiento y atención para estudiantes que atraviesan situaciones de crisis.

Las comunidades universitarias suelen concentrar a jóvenes sometidos a distintas presiones académicas, personales y sociales, por lo que especialistas han insistido en la importancia de contar con espacios de escucha y atención profesional.

Mientras continúan las investigaciones en San Luis Potosí, la UASLP mantiene suspendidas las actividades en el campus involucrado y la comunidad universitaria permanece a la espera de información oficial sobre el fallecimiento del estudiante.

Las autoridades serán las encargadas de esclarecer las circunstancias del caso y determinar, con base en las diligencias ministeriales, qué ocurrió dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería.

Temas Relacionados

UASLPUniversidad Autónoma de San Luis PotosíFacultad de IngenieríaSan Luis Potosíestudiantesuniversidadmuerte de estudianteFiscalía de San Luis Potosísuicidiomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”: alcalde de Nicolás Flores defiende manejo de un préstamo de 7 millones de pesos

La grabación del alcalde panista detona críticas por su respuesta a señalamientos sobre un financiamiento municipal

“Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”: alcalde de Nicolás Flores defiende manejo de un préstamo de 7 millones de pesos

iPhone 18 Pro provoca una lluvia de memes tras su presentación en el evento Apple Event 2026

Apple reveló el precio de sus nuevos teléfonos y los usuarios de redes sociales aprovecharon para convertir el anuncio en material de humor

iPhone 18 Pro provoca una lluvia de memes tras su presentación en el evento Apple Event 2026

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

Durante su estancia en el programa, el stylist habló de varios problemas de salud que padece

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

¿Cuál es el precio del nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max en México? Apple Event 2026 presenta todos los detalles del dispositivo

Apple reveló los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, equipados con el chip A20, mayor autonomía, cámara de apertura variable y almacenamiento de hasta 2 TB

¿Cuál es el precio del nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max en México? Apple Event 2026 presenta todos los detalles del dispositivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Capturan a “El Chabelo”, operador financiero de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca, tras desmantelar 7 casas de seguridad

Cobraban una deuda ya pagada con amenazas e intereses inflados: así operaba la pareja detenida en Azcapotzalco

Sinaloa escala al cuarto lugar nacional en homicidios dolosos durante el periodo de licencias de Rocha Moya

Embajador de EEUU celebra intercambio de información con México para capturar al “Pepa”, jefe de plaza de La Línea en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Moenia va por el Palacio de los Deportes: prepara una noche con estos invitados y repertorio especial

Moenia va por el Palacio de los Deportes: prepara una noche con estos invitados y repertorio especial

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

El papá de Gala Montes habla sobre la actriz en medio de la polémica por su salida de La Casa de los Famosos México

Oficial y confirmado|Gobierno de México organiza mega batalla de “farmear aura” en Chapultepec: fecha, premios y cómo participar

Carlos Rivera se despide con cariño de ¿Quién es la Máscara? Tras ser relevado por Mauricio Ochmann: “La música me llama”

DEPORTES

Infobae

Bayern vs Bodo-Glimt: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

WWE presenta nuevo podcast en español y lo hace con AAA como parte de su nueva oferta de contenido

Alek Thomas permanecerá en Dodgers y será enviado a Ligas Menores

Memo Ochoa filtra el iPhone 18 Pro Max antes de su presentación en el Apple Event

Gran Premio de España 2026, EN VIVO: ¿Cuándo es la carrera de F1 en Madrid y dónde verla en México?