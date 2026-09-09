Suspenden actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tras muerte de estudiante dentro de Facultad de Ingeniería

La UASLP suspendió actividades en la Facultad de Ingeniería tras el fallecimiento de un estudiante. Foto: FB/Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) suspendió actividades en su Facultad de Ingeniería luego de que un estudiante fuera localizado sin vida dentro de las instalaciones universitarias, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del martes y generó una movilización de personal de la institución y de las autoridades ministeriales.

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De manera preliminar, algunos reportes entre estudiantes apuntaron a que podría tratarse de un suicidio; sin embargo, serán las autoridades encargadas de la investigación las que determinen oficialmente las circunstancias y la causa del fallecimiento.

Personal operativo de la Facultad de Ingeniería dio aviso a la Fiscalía estatal después de localizar al alumno, con el objetivo de que se realizaran las diligencias correspondientes y se establecieran las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

La universidad, por su parte, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del estudiante.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició las investigaciones para esclarecer la muerte del alumno. Foto: UASLP

UASLP suspende actividades tras el fallecimiento

Ante lo ocurrido, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, expresó su pesar por la muerte del alumno y anunció la suspensión de actividades en el campus universitario ubicado en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí.

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La decisión se tomó mientras las autoridades realizaban las diligencias necesarias dentro de las instalaciones.

De acuerdo con testimonios de estudiantes que se encontraban en el lugar, durante la mañana observaron al alumno en las inmediaciones de uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería.

Posteriormente, los estudiantes se percataron de que había ocurrido un incidente y las autoridades universitarias activaron los protocolos correspondientes.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro de la institución y determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Se pudo haber tratado de un suicidio, aunque no se ha confirmado la razón de la muerte del alumno. (Freepik)

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente que exista una persona detenida o que se haya establecido alguna responsabilidad relacionada con la muerte del estudiante.

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El caso provocó consternación entre integrantes de la comunidad universitaria, mientras compañeros y personal académico esperaban información oficial sobre lo ocurrido.

El antecedente de la UNAM y el llamado a hablar de salud mental

El fallecimiento en la UASLP ocurre casi un año después de otro caso que generó conmoción en una comunidad universitaria mexicana y abrió un debate sobre la necesidad de atender la salud mental de los estudiantes.

En septiembre de 2025, la muerte de Jorge González Rafael, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), generó una amplia reacción entre sus compañeros después de que se difundiera un mensaje que había publicado antes de morir.

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En esa publicación, el estudiante pidió que su caso no fuera el centro de la conversación y llamó a sus compañeros a hablar sobre salud mental y las circunstancias sociales que pueden afectar a quienes atraviesan problemas emocionales.

El caso ocurre casi un año después de la muerte de un estudiante de la UNAM que abrió un debate sobre salud mental.

La Facultad de Arquitectura confirmó posteriormente el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

El mensaje del joven también generó reflexiones entre integrantes de la comunidad universitaria sobre la dificultad de identificar los problemas de salud mental en otras personas y sobre la importancia de que estudiantes que atraviesan una crisis puedan acceder a redes de apoyo.

El antecedente volvió a colocar sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones educativas para fortalecer los mecanismos de acompañamiento y atención psicológica de sus comunidades.

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Autoridades deberán determinar qué ocurrió

En el caso registrado en la UASLP, las circunstancias todavía se encuentran bajo investigación.

La universidad informó sobre el fallecimiento y la suspensión de actividades, mientras que la Fiscalía estatal deberá realizar las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el deceso.

Esta fue la esquela que publicó la Facultad de Arquitectura CRÉDITO: X/lafaunam_mx

Por ahora, cualquier versión sobre las causas debe considerarse preliminar hasta que exista información oficial de las autoridades.

El caso también vuelve a llamar la atención sobre la importancia de abordar la salud mental dentro de las universidades y de fortalecer los mecanismos de prevención, acompañamiento y atención para estudiantes que atraviesan situaciones de crisis.

Las comunidades universitarias suelen concentrar a jóvenes sometidos a distintas presiones académicas, personales y sociales, por lo que especialistas han insistido en la importancia de contar con espacios de escucha y atención profesional.

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Mientras continúan las investigaciones en San Luis Potosí, la UASLP mantiene suspendidas las actividades en el campus involucrado y la comunidad universitaria permanece a la espera de información oficial sobre el fallecimiento del estudiante.

Las autoridades serán las encargadas de esclarecer las circunstancias del caso y determinar, con base en las diligencias ministeriales, qué ocurrió dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería.