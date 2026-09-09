Fundación CIMA x Ti y DIF Yucatán unen esfuerzos en favor de la niñez

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El convenio, firmado el 8 de septiembre en la Ciudad de México, permitirá desarrollar programas y acciones sociales dirigidos a mejorar el bienestar y las oportunidades de niñas y niños en la entidad.

CIMA, a través de su Fundación CIMA x Ti, empresa mexicana de alimentos con operación en distintos estados del país, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Yucatán formalizaron una alianza para impulsar programas sociales en beneficio de la niñez del estado.

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El convenio fue firmado por Teddy Martínez, director general de CIMA, y Wendy Yamile Méndez Naal, presidenta honoraria del DIF Estatal Yucatán, quienes establecieron las bases para identificar y desarrollar proyectos conjuntos enfocados en el bienestar y desarrollo de niñas y niños.

“En CIMA creemos que sumar esfuerzos es fundamental para generar mayores oportunidades. A través de nuestra Fundación CIMA x Ti, esta alianza con el DIF Estatal Yucatán nos permitirá seguir construyendo acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de la niñez”, señaló Martínez.

La colaboración busca aprovechar la experiencia y capacidades de ambas instituciones para ampliar el alcance de sus iniciativas sociales. Como parte del acuerdo, ambas partes analizarán en los próximos meses qué programas específicos se pondrán en marcha en territorio yucateco.

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En el encuentro también participaron Tania Loya, directora de Fundación CIMA x Ti; Mónica Curiel, coordinadora de Programas y Donativos de la organización, y Shirley Edith Castillo Sánchez, directora general del DIF Estatal Yucatán.