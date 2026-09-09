Con expansión acelerada, Kekala apunta a ser una de las franquicias más atractivas para invertir en México

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El mercado de franquicias representa una alternativa para quienes buscan emprender con un modelo de negocio estructurado y acompañamiento operativo. En este contexto, Kekala, marca brasileña especializada en paletas heladas personalizables, atraviesa una etapa de rápida expansión y apuesta por consolidarse como una opción para nuevos inversionistas.

Kekala nació en 2019, después de más de tres años de investigación de mercado y desarrollo de producto, con la idea de transformar la experiencia tradicional de consumir una paleta. Su concepto permite a cada cliente crear su propia combinación en tres pasos: elegir una base, una cobertura y un relleno.

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La personalización, además del uso de ingredientes reales, es uno de los principales elementos que diferencian a la marca dentro de su categoría.

Una expansión que se aceleró en 2026

Durante los primeros meses de 2026, Kekala alcanzó 20 puntos de venta en México, con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nuevo León.

Entre sus ubicaciones se encuentran Forum Buenavista, Parque Tezontle, Centro Comercial Santa Fe, Samara Santa Fe y Mitikah, además de establecimientos en Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, Pachuca, Metepec, Veracruz y Monterrey.

La compañía tiene como objetivo cerrar 2026 con 50 o más puntos de venta, impulsada por su modelo de franquicias y un plan de expansión que contempla diferentes regiones del país.

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Una franquicia con acompañamiento al inversionista

Uno de los principales diferenciadores que Kekala destaca es el acompañamiento personalizado al franquiciatario durante el proceso de apertura.

El apoyo contempla desde la selección de la ubicación hasta el diseño, preparación, inauguración y operación del establecimiento. El paquete de franquicia incluye capacitación, ubicación, diseño, proveedores, marketing, tecnología y acompañamiento operativo.

La inversión parte de 650 mil pesos para el formato de tienda y un millón de pesos para el formato de kiosco. La apertura puede tomar aproximadamente tres meses a partir de la firma del contrato y cada unidad requiere entre dos y tres colaboradores, dependiendo del flujo de clientes y las características del punto de venta.

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De acuerdo con estimaciones de la compañía, el periodo de recuperación de la inversión se encuentra entre 14 y 18 meses, aunque puede variar dependiendo de factores como ubicación, operación y desempeño de cada establecimiento.

Las redes sociales, parte de la estrategia

La experiencia de personalizar el producto también se ha convertido en un elemento de posicionamiento digital para Kekala.

Según datos proporcionados por la empresa, aproximadamente 70% de sus clientes comparte su experiencia con la marca en redes sociales, lo que convierte al propio consumidor en parte de la difusión del concepto.

La marca también señala haber recibido un reconocimiento de la revista italiana Start Franchising por la innovación de su producto.

Para Kekala, las redes sociales representan una de las tendencias que han favorecido el crecimiento de la marca, al permitir que una experiencia de consumo visual y personalizable tenga una mayor exposición entre los consumidores.

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El reto: superar las 50 unidades

Con 20 puntos de venta alcanzados durante 2026, Kekala busca continuar su expansión hacia nuevos mercados. Aunque la estrategia contempla diferentes estados de la república mexicana, Ciudad de México se mantiene como uno de los territorios prioritarios para nuevas aperturas.

La apuesta de la compañía combina un producto basado en la personalización, una experiencia diseñada para generar interacción en redes sociales y un modelo de franquicia que busca acompañar al inversionista desde la elección del punto de venta hasta la operación.

El siguiente objetivo será alcanzar más de 50 puntos de venta antes de terminar 2026, un crecimiento que colocaría a Kekala entre las marcas de alimentos con una de las estrategias de expansión más aceleradas del año.

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