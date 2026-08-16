Así operará la nueva ruta RTP de Xochimilco a Milpa Alta en el recorrido “Las Ardillas”

Una flota de autobuses verdes con la inscripción Las Ardillas se alista para operar la nueva ruta de RTP entre Xochimilco y Milpa Alta. (Jefatura Gobierno CDMX)

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El Gobierno de la Ciudad de México presentó tres nuevas rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que beneficiarán a los habitantes de Milpa Alta, ya que mejorará las condiciones de transporte para llegar a Xochimilco, principalmente a la zona del Tren Ligero que circula por avenida Tlalpan.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, puso en marcha las rutas “Las Ardillas”. Fue en conferencia de prensa de este domingo 16 de agosto que explicó que el servicio de RTP beneficiará a más de 1,700 personas al día y en algunos trayectos reducirá el tiempo hasta 30 minutos los traslados.

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La comunidad de San Bartolomé Xicomulco, en Milpa Alta, será la principal beneficiada por la puesta en operación de este servicio, las autoridades aseguraron que adquirieron 10 autobuses y se hizo una inversión de 2 mil millones de pesos para adquirir cerca de 500 unidades en toda la capital.

Cómo opera el RTP “Las Ardillas” en Milpa Alta

Clara Brugada habla en la presentación de la nueva flotilla de autobuses Las Ardillas del Gobierno de la Ciudad de México para la ruta Xochimilco a Milpa Alta. (Jefatura Gobierno CDMX)

La mandataria explicó que consiste en tres líneas nuevas de RTP y serán conocidas como el corredor “Las Ardillas”, nombre con el que se conoce a la población de San Bartolomé Xicomulco. Según explicó Brugada, el nombre surgió de una consulta breve con el alcalde y con el pueblo.

Las tres rutas operarán de la siguiente manera, puntos de salida y los costos que tendrán los autobuses:

147-A: de San Bartolomé Xicomulco (Pozos) a Xochimilco (Francisco Goyitos), con tarifa de 4 pesos.

(Pozos) a (Francisco Goyitos), con tarifa de 4 pesos. 147-B: de San Bartolomé ( Pueblos ) a Xochimilco ( Francisco Goyitos ), con tarifa de 4 pesos.

( ) a ( ), con tarifa de 4 pesos. 147-C: de San Bartolomé (Pueblos) a Xochimilco Las Palmas, con tarifa de 2 pesos.

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Los horarios serán de 04:30 horas a las 24:00 horas entre semana. Los fines de semana, el servicio operará de las 07:00 hrs hasta las 21:30 horas.

Características de las nuevas unidades

La tarifa irá de los $4.00 a $2.00 para la nueva ruta RTP en el trayecto de Xochimilco a Milpa Alta, México. (Jefatura Gobierno CDMX)

La flotilla está compuesta por 10 autobuses Volvo Euro 6 con capacidad para 80 personas y 27 asientos, de acuerdo con RTP. Las unidades también contarán con cobro mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Entre el equipamiento se incluyen cámaras de vigilancia, GPS, botón de pánico, rampas para silla de ruedas, sistema Braille, espacios para animales de asistencia y asientos preferentes. También cuentan con sistema de arrodillamiento, que reduce la altura del autobús para facilitar el ascenso y descenso.

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Daniel Arcos Rodríguez, director general de RTP, señaló que estas unidades fortalecen el derecho a la movilidad y acercan el servicio a zonas de montaña y periferia. En el mismo acto, destacó que el despliegue busca llevar transporte público a esas comunidades.

Compra de más autobuses y alcance del servicio

Brugada señaló que al inicio de su administración había 690 unidades de RTP en circulación y que ahora suman 900. Agregó que ese aumento representa un crecimiento de 30% en la flota.

La jefa de Gobierno indicó que los recursos para la siguiente compra provendrán del fideicomiso de las licencias permanentes. La meta de su administración es incorporar cerca de 500 autobuses más al sistema.

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“Destinar recursos, destinar transporte público para las periferias es la prioridad, es un acto de justicia social y territorial”, expresó la mandataria. Con ello, vinculó la expansión de RTP con la atención a zonas alejadas del centro de la capital.

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, informó que las rutas nuevas unirán a San Bartolomé Xicomulco con Xochimilco, el Tren Ligero El Ajolote y otros puntos de la ciudad. También indicó que el servicio atenderá a más de mil 700 personas al día, por ello la importancia de las rutas. El funcionario añadió que en algunos trayectos los tiempos de traslado bajarán hasta 30 minutos.

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