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Último mes para obtener el certificado médico escolar gratis: dónde y cómo tramitar

La red suma más de 50 módulos distribuidos por zonas; la sede principal está en Xochicalco 1000, Santa Cruz Atoyac, y el directorio oficial ayuda a ubicar el punto más cercano al domicilio

Una fila de mujeres mexicanas, algunas con niños o documentos, espera frente a una escuela de tonos crema y terracota. Dos funcionarias con chalecos guindas atienden en una mesa revisando papeles.
El trámite es gratuito en los centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y no requiere cita previa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El certificado médico escolar gratis en el DIF vence el 28 de agosto, con menos de dos semanas antes del regreso a clases del 31 de agosto para que familias de todo el país tramiten uno de los documentos que más escuelas exigen al momento de la inscripción.

El trámite es gratuito en los centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y no requiere cita previa, pero las fichas diarias son limitadas. Las autoridades recomiendan llegar entre las 6:30 y las 7:30 horas para asegurar atención dentro del turno matutino.

Secretaría de Salud CDMX

Qué es el certificado médico escolar y por qué lo piden

El certificado médico escolar es un documento expedido por un médico con cédula profesional que acredita que el alumno está en condiciones físicas para participar en actividades escolares y de educación física.

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Durante la consulta, el personal revisa datos personales, peso, talla e índice de masa corporal. También evalúa presión arterial, corazón, pulmones y garganta, y realiza pruebas visuales o auditivas cuando el caso lo requiere.

Al finalizar, el médico coloca su firma, número de cédula y sello oficial. El documento también permite detectar alergias o enfermedades crónicas que el plantel deba considerar durante el ciclo escolar.

Fecha límite, horarios y requisitos

La campaña del DIF arrancó el 13 de julio y cierra el 28 de agosto de 2026.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, con fichas entregadas hasta agotar el cupo diario.

Para tramitarlo sin costo, hay que presentar:

  • Identificación oficial del padre, madre o tutor (INE o pasaporte)
  • CURP del menor y del adulto responsable
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses
  • Cartilla Nacional de Salud del alumno

El menor debe acudir en persona, acompañado del adulto responsable, ya que la valoración física se realiza en el momento.

Quienes requieran orientación telefónica sobre la ubicación de sedes pueden llamar al 51320909, opción 4, en el apartado de Medicina a Distancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA). Crédito: Jesus Aviles/Infobae México
Quienes requieran orientación telefónica sobre la ubicación de sedes pueden llamar al 51320909, opción 4, en el apartado de Medicina a Distancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA). Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

Dónde están los centros DIF en la Ciudad de México

La red del DIF en la Ciudad de México cuenta con más de 50 centros distribuidos en cuatro zonas: 18 sedes en el norte, 13 en el oriente, 10 en el poniente y 11 en el sur.

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La sede principal se ubica en Xochicalco 1000, Santa Cruz Atoyac, con horario de 8:00 a 13:00 horas. Para localizar el módulo más cercano, las autoridades recomiendan consultar el directorio oficial en el sitio del DIF.

Quienes requieran orientación telefónica sobre la ubicación de sedes pueden llamar al 51320909, opción 4, en el apartado de Medicina a Distancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA).

Opciones si no alcanza ficha en el DIF

Certificados médicos gratuito bajo costo Huixquilucan Edomex
La sede principal del DIF en la Ciudad de México se ubica en Xochicalco 1000, Santa Cruz Atoyac, con horario de 8:00 a 13:00 horas. (Especial)

Para familias que no puedan acudir en horario matutino o que no obtengan ficha, existen opciones en el sector privado con atención de lunes a domingo.

Las clínicas de Salud Digna emiten el certificado por entre $90 y $120 pesos e incluyen la prueba de agudeza visual que solicita la Secretaría de Educación Pública (SEP). El trámite requiere cita previa a través de su plataforma oficial.

Los consultorios de farmacias —Similares, Del Ahorro y San Pablo— atienden de 9:00 a 20:00 horas con tarifas de entre $60 y $100 pesos. La valoración cubre peso, talla, presión arterial y revisión de pulmones.

Cómo llegar a los centros DIF más cercanos

La sede principal del DIF en la Ciudad de México se ubica en Xochicalco 1000, Santa Cruz Atoyac, con horario de 8:00 a 13:00 horas.

El resto de los más de 50 centros se distribuyen en cuatro zonas: norte, oriente, poniente y sur. Para localizar el módulo más próximo al domicilio, el DIF publica el directorio completo en su sitio oficial.

Quienes prefieran orientación telefónica pueden marcar al 51320909, opción 4, en el apartado de Medicina a Distancia de la SEDESA, disponible en horario matutino.

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