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Nacer en pobreza no es una decisión: las barreras que marcan el futuro de millones en México

Entre las brechas más profundas se encuentra la de género, históricamente las tareas de cuidado y el trabajo doméstico han recaído en las mujeres

Mujer con cabello oscuro y blusa marrón revisa una canasta con arroz, frijoles y huevos en un puesto de mercado guatemalteco. Carteles de precios son visibles.
Pobreza en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“El pobre es pobre porque quiere” es una de las frases más populares en la sociedad mexicana, la cual refleja un pensamiento de que las personas en situación de pobreza lo están únicamente por decisiones individuales. De acuerdo con el Dr. Oscar A. Martínez-Martínez, investigador del Instituto EQUIDE de la Universidad Iberoamericana, este enfoque ignora el punto de partida y las circunstancias de vida de cada ciudadano.

Nadie elige el lugar donde nace, un niño en una localidad marginada de Oaxaca o Chiapas enfrenta obstáculos distintos a los de alguien nacido en zonas acomodadas de la capital. Factores como la educación de los padres, el acceso a servicios de salud, la calidad escolar y las circunstancias de la comunidad influyen en las oportunidades de desarrollo y se acumulan a lo largo del tiempo.

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El especialista recalcó que esto no significa que quienes viven en pobreza no se esfuercen. Muchas veces realizan grandes sacrificios, pero los obstáculos estructurales pueden mantenerlos en condiciones desfavorables, a diferencia de quienes gozan de una “carrera aventajada” por el contexto en el que crecieron.

Raíces de la desigualdad social y las brechas de oportunidad

Reducir la discusión a decisiones individuales deja de lado las desigualdades que existen antes de cualquier elección personal. Según el académico, este fenómeno atraviesa no solo el ámbito económico, sino también el educativo, de género y étnico-racial, así como el acceso a servicios básicos.

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Entre las brechas más profundas se encuentra la de género, históricamente las tareas de cuidado y el trabajo doméstico han recaído en las mujeres, lo que limita su acceso a diversos sectores, como al empleo remunerado.

Infografía de Infobae
La infografía de Infobae explica los múltiples factores estructurales que condicionan la pobreza en México, más allá del esfuerzo individual, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el origen étnico-racial y el color de piel pueden influir en la aparición de discriminación, violencia o precariedad, afectando las oportunidades de quienes pertenecen a grupos históricamente marginados.

Las condiciones de vida, el entorno y las redes de apoyo comunitario también son factores determinantes. Contar con solidaridad y cooperación local puede ayudar a enfrentar dificultades cotidianas, mientras que la violencia y la inseguridad pueden mermar la salud mental y el bienestar general.

Bienestar: más allá de los programas sociales y el ingreso económico

El bienestar no puede reducirse a un simple lema político ni limitarse al ingreso monetario. El Dr. Martínez-Martínez advirtió que los programas sociales alivian la pobreza de manera temporal, pero no atacan las causas estructurales que perpetúan la desigualdad.

Las transferencias económicas funcionan como una “malla de contención” que evita que las personas caigan en situaciones más graves, aunque no garantizan una salida definitiva de esta situación. La calidad de vida es una condición multifactorial que abarca ingreso, educación, alimentación, salud física y mental, vivienda y acceso real al agua.

Por último, el acceso a hospitales, escuelas, parques y espacios seguros para caminar contribuye al desarrollo de cada persona. Sin personal médico, medicamentos ni servicios efectivos, construir infraestructura no basta; el verdadero reto consiste en crear condiciones que permitan a quienes nacen en desventaja acceder a mejores oportunidades y superar la desigualdad.

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