¿Qué pasó con Mía y Camila? Dos perritas desaparecieron tras un asalto armado en la México-Tuxpan

Las golden retriever tienen seis años, están esterilizadas y podrían encontrarse en alguno de estos estados, según la información de su propietario.

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Han transcurrido 10 días desde que Mía y Camila, dos perritas golden retriever de seis años, fueron vistas por última vez después de quedar involucradas indirectamente en un asalto armado ocurrido sobre la carretera México-Tuxpan, en el estado de Puebla.

Desde entonces, su familia mantiene una búsqueda constante para tratar de encontrarlas. Jordy, propietario de ambas mascotas, incluso ofreció una recompensa de 10 mil pesos para quien pueda proporcionar información que ayude a dar con su paradero.

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El caso ha comenzado a difundirse ampliamente en redes sociales, donde usuarios han compartido la ficha de búsqueda con la esperanza de que alguna persona reconozca a las perritas y pueda aportar datos sobre dónde se encuentran.

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes 28 de julio de 2026, cuando Jordy viajaba desde la Ciudad de México hacia Tuxpan, Veracruz. El trayecto terminó abruptamente cuando fueron interceptados por sujetos armados a la altura del municipio de Huauchinango, Puebla.

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Mía y Camila desaparecieron durante el robo

(Captura de pantalla)

De acuerdo con el relato del propietario, el grupo viajaba junto a una camioneta de mudanza cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. Los responsables los obligaron a descender y posteriormente se llevaron diferentes pertenencias, además de la unidad donde se encontraban las dos mascotas.

Jordy explicó que la situación ocurrió aproximadamente a las 22:00 horas. Durante el atraco, los responsables utilizaron armas de fuego para intimidarlos y posteriormente huyeron.

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“A punta de pistola nos hicieron bajar de la unidad para subirnos a otro vehículo. En esa camioneta nos despojaron de todas nuestras pertenencias y nos hicieron abrir nuestras cuentas de banco, desbloquear nuestro celular, todo”, relató al medio Milenio.

Mientras el robo ocurría, otra de las personas involucradas tomó la camioneta de mudanza en la que viajaban Mía y Camila.

La unidad pudo ser localizada posteriormente gracias al sistema de rastreo, pero la noticia no fue favorable para Jordy y su familia.

“La camioneta la encontraron dos horas después gracias al GPS, pero ya no había nada de mis cosas y mucho menos mis perritas. Se las llevaron y desde entonces no he sabido nada de ellas”, agregó.

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“Ellas son toda mi vida”: el llamado de Jordy

(Captura de pantalla)

Ante la falta de información, el propietario decidió recurrir a las redes sociales para ampliar la búsqueda. El pasado 2 de agosto publicó un mensaje en TikTok solicitando apoyo para localizar a las dos golden retriever.

En uno de sus llamados, Jordy pidió directamente a quienes pudieran tener información que se pusieran en contacto con él y aseguró que su única prioridad es recuperar a sus mascotas.

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“Por favor te imploro, te ruego que si tú las tienes o sabes quién las tiene, por favor me contactes. Yo no voy a hacer preguntas, no voy a entrar en detalles, solo quiero recuperar a mi familia porque son lo único que tengo. Ellas son toda mi vida”, declaró entre lágrimas.

La búsqueda continuó durante los días posteriores y miles de usuarios comenzaron a compartir la información sobre Mía y Camila.

Ofrecen recompensa por las dos perritas

(Captura de pantalla)

El propietario informó el 5 de agosto que hasta ese momento no había recibido información confiable sobre el paradero de sus mascotas. También alertó que algunas de las comunicaciones que recibió aparentemente buscaban aprovecharse de la desesperación de la familia.

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Jordy señaló que había recibido llamadas y mensajes que calificó como “puras estafas”, por lo que pidió a quienes tengan información verdadera que se comuniquen directamente con él.

Mía y Camila tienen seis años, están esterilizadas y, de acuerdo con los datos proporcionados por su familia, existe la posibilidad de que se encuentren en Puebla o Hidalgo.

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La recompensa anunciada inicialmente es de 10 mil pesos, aunque Jordy dejó claro que está dispuesto a buscar la manera de aumentar esa cantidad si eso ayuda a recuperar a sus compañeras.

“Si quieren más, lo platicamos. Yo no tengo mucho, pero veo cómo le hago”.

Mientras continúa la búsqueda, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Mía y Camila y que ambas puedan regresar a casa. La difusión en redes sociales se ha convertido en una de sus principales herramientas para intentar localizar cualquier pista que permita conocer qué ocurrió con ellas después del asalto en la carretera México-Tuxpan.

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