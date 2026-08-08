Olas de calor en México: las altas temperaturas no solo provocan golpes de calor, también afectan la salud visual y mental

Ola de calor en México. EFE/Mario Guzmán

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Las altas temperaturas y las olas de calor han dejado de ser fenómenos aislados para convertirse en un desafío recurrente que pone en jaque la salud pública en México y el mundo. La Secretaría de Salud reportó que solo en una semana 13 personas fallecieron en el país por causas asociadas al calor extremo, elevando a 65 las muertes registradas en lo que va de 2026. Más allá del daño inmediato, los especialistas alertaron sobre los múltiples riesgos del calor extremo.

Con el avance del año, los efectos de este fenómeno no solo se manifiestan en la incomodidad física, sino también en problemas más profundos: desde golpes de calor y deshidratación hasta alteraciones en la salud visual, mental y reproductiva. Investigaciones recientes demuestran que las consecuencias pueden ir más allá de lo que comúnmente se percibe, afectando distintos órganos e incluso acelerando procesos biológicos como el envejecimiento.

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UNAM Global, a través del trabajo de académicos y expertos universitarios, ha reunido información clave para comprender y enfrentar su impacto. El panorama no solo exige respuestas inmediatas, sino estrategias preventivas y una mayor conciencia sobre los peligros ocultos detrás de las temperaturas extremas.

Prevención y señales de alerta ante olas de calor

El aumento sostenido de la temperatura puede desencadenar emergencias médicas en cuestión de horas. Mareos, agotamiento, deshidratación y golpes de calor son algunos de los síntomas que pueden poner en riesgo la vida, especialmente en grupos vulnerables como niños y adultos mayores. De los 65 fallecimientos registrados en 2026, 61 ocurrieron por golpe de calor y cuatro por deshidratación severa.

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Una infografía detalla las 65 muertes por calor en México en 2026 y las consecuencias en la salud, ofreciendo recomendaciones de prevención para personas y mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, los especialistas insisten en la importancia de identificar los signos de alarma: sudoración excesiva, piel caliente y seca, confusión, dificultad para respirar y pérdida de conciencia. Recomiendan evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación, mantenerse bien hidratado, usar ropa ligera y protegerse con sombreros y gafas de sol, tanto para las personas como para los animales de compañía.

Las mascotas también pueden sufrir consecuencias graves, veterinarios aconsejan ofrecer agua fresca constantemente, evitar paseos en el asfalto caliente y proporcionar sombra adecuada durante los días más calurosos. La prevención es la herramienta más eficaz para evitar desenlaces fatales en humanos y animales.

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Impactos menos conocidos: salud visual, mental y reproductiva

El calor extremo no solo afecta al organismo en términos de temperatura corporal. La exposición prolongada al sol y la radiación ultravioleta puede provocar problemas oculares como ojo seco, irritación, lesiones en la córnea y, a largo plazo, aumentar el riesgo de cataratas. Proteger la visión con lentes adecuados y evitar mirar directamente al sol son recomendaciones clave.

Además, estudios recientes indagan en la relación entre olas de calor y envejecimiento biológico, especialmente en adultos mayores. Se ha observado que la exposición constante a temperaturas elevadas podría acelerar algunos procesos degenerativos.

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Otro aspecto relevante es la salud mental. Especialistas de la UNAM advierten que el cambio climático pueden alterar el sueño, el estado de ánimo y el funcionamiento cerebral, incrementando el riesgo de ansiedad y depresión. También se explora el posible impacto en la fertilidad masculina, con investigaciones que apuntan a una disminución en la calidad del semen bajo condiciones extremas.