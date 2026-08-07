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Ese Pérez y Karina Torres sufren celos por el beso de Fede Vigevani a Gema Garoa

El nuevo shippeo entre Fede y Gema sigue creciendo dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Ese Pérez y Karina Torres sufren celos por el beso de Fede Vigevani a Gema Garoa
Ese Pérez y Karina Torres sufren celos por el beso de Fede Vigevani a Gema Garoa
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Fede Vigevani y Gema Garoa continúan con su romance dentro de La Casa de los Famosos México 2026, y luego de los coqueteos y contactos físicos, protagonizaron un beso en la cocina, provocando los celos de Ese Pérez y Karina Torres.

Los rumores del posible romance entre Fede y Gema comenzó desde hace algunos días, después de que ella le acarició la mano el pasado martes frente a sus compañeros y ante la mirada de Karina Torres, quien también ha mostrado interés en el youtuber uruguayo.

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Este nuevo gesto romántico entre Fede y Gema ocurrió también frente a Ese Pérez, quien previamente había mostrado cierto interés en la actriz, aunque este último ha coqueteado con muchas habitantes de la casa.

El beso de Fede a Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026

Beso de Fede Vigevani a Gema Garoa (Captura de Pantalla)
Beso de Fede Vigevani a Gema Garoa (Captura de Pantalla)

El momento romántico ocurrió este jueves cuando ambos se encontraban en la cocina, Gema se acercó a Fede y este le dio un beso en la mejilla, ante la presencia de Ese Pérez y Karina Torres, que reaccionaron a la muestra de cariño.

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Los celos de Ese Pérez y Karina Torres

Karina Torres y Ese Pérez presenciaron el beso entre Fede y Gema, haciendo comentarios de celos por su amiga, asegurando que les dejará de hablar por estar con el influencer uruguayo, aunque la actriz los detuvo señalando que aún no la ha conquistado.

“Así pasa, nos va a dejar de hablar. No pasa nada Gema, si tú eres feliz nosotros no vamos a ser felices, pero vamos a fingir”, comentó Karina Torres. Mientras que Pérez coincidió: “Así son las morras cuando se enamoran”.

A estos comentarios se agregaron bromas sobre la amistad que han construido dentro de la casa, asegurando que “si Fede te compra un carro, nos tiene que comprar a todos”.

Ese Pérez y Karina  Torres sufren celos por el beso de Fede Vigevani a Gema Garoa (Captura de pantalla)
Ese Pérez y Karina  Torres sufren celos por el beso de Fede Vigevani a Gema Garoa (Captura de pantalla)

El acercamiento reaviva el interés del público por Karina y Fede

La relación entre Karina Torres y Fede atrae atención desde el primer día del reality, ambos han protagonizado varios momentos tiernos que alimentan el “shippeo” favorito de parte de la audiencia.

El youtuber uruguayo entró como habitante infiltrado y con misiones secretas asignadas por la audiencia. Después de ganar la primera prueba de liderazgo, eligió a Karina para compartir la suite, una decisión que fue leída por los seguidores como señal de interés romántico o de cercanía estratégica.

Entre los momentos que más comentarios han provocado aparece el regalo de una camioneta por parte de Fede a Karina y también un baño compartido en el jacuzzi. En esa conversación, los dos hablaron sobre su vida personal y amorosa.

Karina abrió su corazón y contó su vida amorosa a Fede (Televisa)
Karina abrió su corazón y contó su vida amorosa a Fede (Televisa)

Ese historial explica por qué la escena de este jueves llamó la atención. Para una parte del público, el constante coqueteo entre Gema y Fede altera una dinámica que ya colocaba a Karina y al creador de contenido en el centro de la conversación del programa.

La amistad entre Gema y Karina quedó bajo observación

La relación entre Gema Garoa y Karina Torres se ha mostrado desde el inicio como una amistad cercana. Las dos comparten confidencias, bromas y apoyo mutuo durante las transmisiones.

En una charla registrada por las cámaras, ambas admitieron entre risas que Fede les parecía atractivo. Ese intercambio había sido leído como una muestra de complicidad entre amigas que entendían además que el público seguía con atención sus comentarios sobre el participante.

Por eso, el acercamiento físico entre Gema y Fede sorprendió a varios seguidores, muchos interpretaron la escena como una posible traición a Karina, mientras otros la vieron solo como un gesto amistoso en medio de la convivencia.

(Infobae/Jenifer Nava)

La actitud cómplice entre ambos también alimentó la discusión en redes sociales sobre el tipo de vínculo que mantienen. El episodio ocurrió mientras compartían risas con otros habitantes, lo que aumentó la percepción de cercanía.

Por su parte, Ese Pérez tuvo acercamientos con Gema Garoa durante los primeros días, la actriz lo abrazaba y acariciaba por momentos, sin embargo, el creador de contenido ha jugado de esa forma con otras habitantes como Yanet García y Flor Vigna, por lo que parece más una forma de convivir que tiene el influencer, que un interés genuino por alguna de ellas.

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