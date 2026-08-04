Ariadna Montiel afirma desconocer señalamientos que ligan a Jaime Bonilla con el FBI

Ariadna Montiel afirma que no se toman decisiones internas con base en acusaciones sin sustento y pide cautela mientras no exista una comprobación formal sobre la presunta colaboración del líder petista en Baja California

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó desconocer los señalamientos que vinculan al dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, Jaime Bonilla, con el FBI, al ser cuestionada sobre las versiones que han circulado en torno a su presunta colaboración con la agencia estadounidense.

“No vamos a actuar bajo el señalamiento de alguien”

Al ser consultada sobre el tema, Montiel señaló que este tipo de acusaciones deben tratarse con cautela mientras no exista una comprobación formal:

“Y por lo que comentas de, del compañero Jaime Bonilla, pues son esos señalamientos y nosotros no vamos a actuar bajo solamente el señalamiento de alguien. Yo la verdad no había escuchado eso que tú planteas, pero son esos señalamientos a propósito de hablar de la verdad, ¿no?”

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La dirigente partidista sostuvo que, ante este tipo de versiones, su llamado es a la unidad dentro del movimiento y a evitar narrativas construidas a favor o en contra de algún militante:

“Entonces, eh, lo que hacemos es un llamado a la unidad y que no sean estas narrativas que se quieran construir a favor o en contra de alguien. Entonces, creo que lo que nos corresponde a nosotros es siempre llamar a la unidad, mantener la calma. Eso sí, mucho trabajo en el territorio, que es lo que se está haciendo.”

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Antecedentes de los señalamientos contra Bonilla

Los cuestionamientos sobre un presunto vínculo de Bonilla con el FBI no son recientes. De acuerdo con reportes periodísticos —entre ellos publicaciones del Los Angeles Times— trascendió que el exgobernador de Baja California habría colaborado como informante confidencial de dicha agencia entre 2000 y 2001, en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con el Distrito de Agua de Otay, en California.

Según esas mismas versiones:

Bonilla habría utilizado equipo de grabación proporcionado por el FBI para documentar conversaciones con socios y funcionarios públicos.

En 2003, habría declarado ante una corte federal de San Diego sobre su participación en dichos hechos.

El tema ha resurgido en los últimos meses en el contexto de la tensión política que enfrenta con la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Hasta el momento, estos señalamientos no han derivado en una acusación o investigación formal conocida públicamente en México, por lo que se mantienen en el terreno de versiones y reportes periodísticos.

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Tensión con Marina del Pilar Ávila

El resurgimiento del tema coincide con la confrontación que Bonilla mantiene con la gobernadora de Baja California, luego de la difusión de un video en el que, presuntamente, el exmandatario estatal profiere amenazas en su contra. Bonilla ha negado conocer el origen de esa grabación y la calificó como una posible “cortina de humo”.

Ante este panorama, Montiel ha pedido en distintas ocasiones a ambos actores políticos mantener el respeto y la cordialidad, evitando que las diferencias personales afecten al movimiento de la Cuarta Transformación.

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*Información en desarrollo