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Conoce el clima de este día en Santiago Ixcuintla

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

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¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 21 de julio en Santiago Ixcuintla.

La probabilidad de lluvia para este martes en Santiago Ixcuintla es de 11% durante el día y del 15% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 31% en el transcurso del día y del 28% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 36 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 13.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit que se caracteriza por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de precipitaciones muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

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