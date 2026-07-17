México

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Puebla de Zaragoza.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Puebla de Zaragoza es de 92% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 78% en el transcurso del día y del 87% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 23 grados y un mínimo de 10 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 8.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Puebla

El clima en Puebla es generalmente templado con diferentes grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les aconseja visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recientemente la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

El hijo de Julio César Chávez buscará continuar con su carrera en el boxeo pese a los escándalos personales que ha tenido

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión

El magisterio se encuentra dividido y la disidencia se manifestó este 16 de julio

SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Los cuestionamientos hacia el atacante surgieron tras la eliminación de la Selección Mexicana ante los ingleses en el Estadio Azteca

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Luego de que dejara de usarse para el Mundial 2026, el mítico estadio ya se prepara para la actividad del futbol mexicano

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles

Según el INAH, el convenio impulsará la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico

INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Otro golpe a “Los Olmos Fragoso”: cae en Coacalco Samantha “N”, presunta robacasas

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

ENTRETENIMIENTO

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

¿Pedro Sola podría ir a la cárcel si se aprueba la ley que inspiraron sus declaraciones contra los perros?

El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Camila Sodi reaparece en silla de ruedas tras su cirugía de matriz

Gala Montes recibe críticas en redes tras video con Eleazar Gómez: “Tres pesos de coherencia”

DEPORTES

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

Toluca confirma fichaje de estrella mundialista para hacer dupla con Paulinho