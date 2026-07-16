México

Transición de gasolineras en México como centros para vehículos eléctricos va lento, señala experto

El crecimiento de la electromovilidad impulsará la transformación de las estaciones de servicio para ser nodos de carga eléctrica

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Estación de servicio Seud con dos marquesinas verdes y blancas, múltiples dispensadores de combustible y cuatro automóviles, bajo un cielo con nubes.
Vehículos convencionales repostan en una estación de servicio Seud en México, ilustrando el desafío del país en la transición energética hacia la movilidad eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición hacia la movilidad eléctrica está modificando el panorama del sector energético a nivel mundial y México no es la excepción. Aunque el país mantiene una fuerte dependencia de los combustibles tradicionales, el aumento en la circulación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables comienza a impulsar una transformación en la infraestructura de las estaciones de servicio, aunque no a la velocidad que se requiere.

En un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, la presión sobre los precios de los combustibles y las tensiones geopolíticas, expertos consideran que las gasolineras deberán evolucionar hacia un modelo híbrido capaz de atender tanto vehículos de combustión interna como unidades eléctricas.

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Gasolineras dejarán de ser solo puntos para cargar gasolina

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con estimaciones de GlobalData, para 2026 circulan alrededor de 16.7 millones de vehículos eléctricos en el mundo, una cifra que representa un crecimiento acelerado respecto a años anteriores y que obliga a replantear la infraestructura energética.

En México, aunque el proceso avanza a un ritmo diferente, las señales del cambio ya son visibles, pero falta infraestructura masiva. La necesidad de instalar estaciones de carga, fortalecer las redes eléctricas y administrar de manera más eficiente el consumo energético comienza a formar parte de la estrategia de empresas del sector.

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Luis Antonio Osorio, Director Comercial de Enerlink, explicó que la transición energética no implicará una sustitución inmediata de los combustibles fósiles, sino una convivencia entre ambas tecnologías durante varios años.

“Si bien la transición energética en México no ocurrirá mediante una sustitución inmediata de combustibles tradicionales, este 2026 está marcando una aceleración importante en Latinoamérica. Ese crecimiento transforma la conversación sobre infraestructura en México y obliga a pensar en estaciones de servicio, centros de carga y redes eléctricas mucho más inteligentes, conectadas y preparadas para una demanda energética distinta”, señaló.

La electromovilidad cambia el modelo de negocio

Vista lateral de una fila de autobuses azules marca Scania estacionados en un patio, con un edificio gris al fondo bajo un cielo claro
Una fila de nuevos autobuses eléctricos Scania de modelo Urbanuss Plus 5 listos para la ampliación del servicio Mexibús en el Estado de México. (X/ @SEMOV_Edomex)

A diferencia del abastecimiento de gasolina, que suele realizarse en pocos minutos, la carga de vehículos eléctricos modifica completamente la operación de una estación de servicio.

Ahora entran en juego factores como el tiempo que permanece un automóvil conectado, la capacidad de la red eléctrica, la administración de la demanda y el monitoreo en tiempo real del consumo energético.

Por ello, especialistas consideran que las futuras estaciones de servicio funcionarán como auténticos centros energéticos, integrando combustibles tradicionales, cargadores eléctricos, plataformas digitales de monitoreo, análisis de datos y servicios adicionales para los usuarios.

Este nuevo modelo también permitirá optimizar el uso de la energía disponible y responder a una demanda cada vez más diversificada conforme avance la electrificación del parque vehicular.

Empresas comienzan a invertir en infraestructura híbrida

Un carro Polestar 2 azul está estacionado y conectado a un cargador eléctrico gris en un día soleado. Personas caminan y un edificio moderno de cristal se ve al fondo.
Un carro eléctrico Polestar 2 azul se carga en una estación pública con edificios modernos y personas caminando en el fondo, simbolizando la integración de la movilidad sostenible en entornos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras algunos grupos gasolineros mantienen una postura de espera frente al crecimiento de la electromovilidad, otras compañías ya iniciaron inversiones para adaptarse al nuevo escenario.

Uno de esos casos es GOenergy, empresa que comenzó a incorporar infraestructura de carga eléctrica en estaciones estratégicamente ubicadas, apostando por un modelo donde la gasolina y la electricidad coexistirán durante los próximos años.

Para Luis Antonio Osorio, el desafío ya no consiste únicamente en instalar cargadores eléctricos, sino en construir un ecosistema energético inteligente que permita coordinar generación eléctrica, capacidad operativa, crecimiento urbano y administración eficiente de la demanda.

“La conversación es cómo evolucionarán las gasolineras dentro de un sistema energético mucho más complejo; en paralelo, se tiene que trabajar por coordinar la generación energética, capacidad operativa, crecimiento urbano y administración inteligente de la demanda dentro de un mismo ecosistema”, afirmó.

Crece el número de vehículos eléctricos en México

Lanzamiento de vehículo eléctrico de bajo costo en Ciudad de México el 28 de febrero de 2024. REUTERS/Toya Sarno Jordan/Archivo
Lanzamiento de vehículo eléctrico de bajo costo en Ciudad de México el 28 de febrero de 2024. REUTERS/Toya Sarno Jordan/Archivo

La expansión del mercado de vehículos eléctricos respalda esta transformación.

De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), al cierre de marzo de 2026 circulaban en México alrededor de 115 mil vehículos totalmente eléctricos, además de más de 120 mil híbridos enchufables.

Este crecimiento incrementará la necesidad de desarrollar infraestructura especializada, sistemas inteligentes para la administración energética y nuevos servicios vinculados con la movilidad sustentable.

Especialistas coinciden en que el éxito de esta transición dependerá de una mayor coordinación entre autoridades, empresas energéticas, operadores de estaciones de servicio, fabricantes de vehículos y desarrolladores tecnológicos.

Si bien la gasolina seguirá desempeñando un papel importante durante los próximos años, el avance de la electromovilidad apunta hacia un modelo donde las estaciones de servicio evolucionarán para convertirse en centros integrales de energía, preparados para responder a las nuevas necesidades de transporte y sostenibilidad que demanda el mercado mexicano.

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