México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 13 de julio

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

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Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Tijuana, en Baja California, cuenta con la frontera más transitada del planeta al colindar con SanDiego, California en Estados Unidos, esto debido a sus tres garitas: la de OtayMesa, la de Chaparral y sobre todo la de San Ysidro.

Debido a ello, los tiempos de espera para cruzar de territorio mexicano a estadounidense y viceversa, cambian constantemente, ya sea que el paso sea a pie o a través de un vehículo.

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Es por eso que aquí te dejamos el estado de las tres garitas de Tijuana y cuántos minutos tarda en pasarlas la mañana de este lunes 13 dejulio.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

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Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

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