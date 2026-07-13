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Aspirante de Morena en Guerrero se disculpa tras cubrir fichas de búsqueda de desaparecidos con propaganda

Esthela Damián se disculpa tras hallarse propaganda suya sobre fichas de búsqueda en Acapulco; colectiva exige que no se repita

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La integrante del proceso interno publicó en X que ya habló con Socorro Gil, dio instrucciones para atender lo ocurrido y prometió evitar que se repita en la Costera Miguel Alemán y la zona poniente
La integrante del proceso interno publicó en X que ya habló con Socorro Gil, dio instrucciones para atender lo ocurrido y prometió evitar que se repita en la Costera Miguel Alemán y la zona poniente

La aspirante a coordinar los comités de la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional, Esthela Damián Peralta, ofreció una disculpa pública luego de que la fundadora y representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, denunciara que brigadistas colocaron calcomanías de la exconsejera jurídica del gobierno federal encima de fichas de búsqueda de personas desaparecidas pegadas en postes de la Costera Miguel Alemán y la zona poniente de Acapulco.

De acuerdo con Gil Guzmán, además de la propaganda de Damián Peralta, en el mismo recorrido se detectó material de reclutamiento de la Guardia Nacional colocado también sobre las fichas de búsqueda, situación que calificó como una falta de respeto hacia las familias y la memoria de las víctimas.

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La colocación de adhesivos proselitistas sobre cédulas de localización en Acapulco obligó a una rectificación pública y reabrió la discusión sobre el respeto a las familias, en un contexto de búsquedas sostenidas casi sin apoyo institucional

La respuesta de Esthela Damián

A través de su cuenta de X, Esthela Damián publicó lo siguiente:

“Por este medio ofrezco una disculpa pública a la colectiva Memoria, Verdad y Justicia y a las familias que buscan a sus seres queridos. También me he disculpado personalmente con Socorro Gil, representante de la organización, y he dado instrucciones para atender de inmediato lo ocurrido y asegurar que un hecho como este no vuelva a repetirse. Mi respeto, solidaridad y acompañamiento para todas las familias que, con enorme fortaleza, continúan la búsqueda de quienes aman.”

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En un video grabado a un costado de la Costera Miguel Alemán, la aspirante señaló que “seguramente” una persona simpatizante suya, sin autorización, colocó las calcomanías sobre las fichas de las familias de la colectiva. Anunció que se repararán los daños ocasionados y pidió a sus colaboradores no repetir este tipo de acciones, subrayando que las familias que buscan a sus desaparecidos son “víctimas de lo que no debe ocurrirnos nunca”.

Facebook Jhonatan G. Romero
Facebook Jhonatan G. Romero

Postura de la colectiva

Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil —detenido y desaparecido presuntamente por policías municipales en 2018—, indicó que reconocieron que fueron empleados de la aspirante quienes colocaron el material, que se ordenó volver a colocar las fotografías de los desaparecidos y que se emitió la disculpa correspondiente. Consideró que esa respuesta es lo más correcto, dado que este tipo de hechos falta al respeto de las personas desaparecidas y de sus familias.

La activista añadió que las búsquedas continúan realizándose principalmente con información aportada por las propias familias y criticó la falta de análisis de contexto por parte de la Fiscalía General del Estado en la planeación de las diligencias.

Un antecedente similar en Chilpancingo

Días antes, integrantes de colectivos de búsqueda en Chilpancingo señalaron un caso similar: propaganda de la senadora con licencia y también aspirante a la misma coordinación política, Beatriz Mojica Morga, fue colocada sobre fichas de búsqueda durante actividades de difusión en la capital del estado.

  • Las fichas de búsqueda en Acapulco comenzaron a colocarse desde abril.
  • Fueron reforzadas durante jornadas de “pega” realizadas por las familias en el contexto del Mundial de Futbol.
  • Se ubican principalmente cerca del Antimonumento a los 43 y en zonas turísticas del puerto.

Hasta el momento, la colectiva no ha reportado nuevos incidentes tras el compromiso asumido por Damián Peralta de reponer el material dañado y evitar que se repitan hechos similares.

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