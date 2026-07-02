Expo Medicina Indígena Mexicana en la CDMX: limpias, masajes e infusiones, así puedes acudir

Una composición de elementos herbolarios, que incluye hierbas secas, flores de manzanilla y un mortero, ilustra la medicina tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los eventos más singulares organizados en la capital en el marco del Mundial de Futbol 2026, la Expo Medicina Indígena Mexicana se presenta como una opción gratuita para adentrarse en las prácticas ancestrales de salud y bienestar que han distinguido a las comunidades originarias del país. Masajes, limpias e infusiones se ofrecen en pleno Zócalo capitalino, acercando a turistas y habitantes a una experiencia holística difícil de encontrar en otros espacios urbanos.

El evento se desarrolla en el edificio Zócalo, ubicado en Plaza de la Constitución 7, en la Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc, frente al recinto del Congreso de la Ciudad de México. La exposición abre sus puertas al público los días 2, 3, 4 y 6 de julio, desde las 13:00 horas y hasta las 19:30 horas de la noche, en un horario pensado para quienes buscan una alternativa cultural durante la celebración futbolística. La entrada no tiene costo y está dirigida a toda la familia.

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Qué ofrece la Expo Medicina Indígena Mexicana

Quienes asistan encontrarán una oferta variada de técnicas y terapias alternativas que forman parte del patrimonio medicinal de los pueblos originarios. Más de 30 curanderas, chamanas y masajistas provenientes de la capital, Estado de México, Michoacán y Oaxaca, estarán presentes para compartir sus conocimientos y habilidades en prácticas tradicionales.

Dentro de la expo se pueden experimentar masajes, sesiones de biomagnetismo y las conocidas “limpias” con hierbas, velas, caracoles o infusiones, rituales que buscan equilibrar cuerpo y mente. Los visitantes pueden participar activamente en ceremonias y ofrendas, que tienen como fin atraer buena fortuna y salud, generando un ambiente donde la sanación y la espiritualidad convergen.

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Para quienes desean llevarse un recuerdo o continuar con el bienestar en casa, la expo ofrece la posibilidad de adquirir productos elaborados con insumos naturales. Entre los artículos disponibles se encuentran geles, lociones, pomadas, cosméticos y velas, así como vestimenta y bisutería artesanal originaria de diversas regiones.

Una ilustración presenta cinco remedios caseros tradicionales: jugo de arándano, manzana, té caliente, leche tibia y un frasco de vitamina C, dispuestos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo participar y qué esperar de la experiencia

Acceder a las actividades es sencillo: basta con llegar al la plaza capitalina, el corazón de la Ciudad de México, en los días señalados y recorrer los distintos espacios dedicados a la medicina indígena. No se requiere registro previo ni pago alguno, lo que facilita la inclusión de visitantes nacionales e internacionales que recorren el Centro Histórico durante el Mundial.

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Durante la expo, los asistentes pueden recibir terapias impartidas por especialistas indígenas, quienes comparten técnicas milenarias que han sido transmitidas de generación en generación. Los interesados en las ceremonias colectivas pueden sumarse en los horarios establecidos, permitiendo así una inmersión directa en la cosmovisión de las comunidades participantes.

La exposición se integra a las actividades culturales promovidas en la ciudad, buscando no solo ofrecer bienestar físico y espiritual, sino también fomentar el conocimiento y respeto hacia la diversidad de tradiciones que conforman el México contemporáneo.

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El Congreso de la Ciudad de México, encargado de organizar estas actividades, también tiene otras muestras culturales durante julio, como la Expo Pinturas Artísticas y Cartonería, del 7 al 12, y la Expo Oaxaca y Calenda, del 13 al 19. Estas actividades complementan la oferta para quienes buscan alternativas culturales y tradicionales, sumando opciones al Fan Fest instalado por el gobierno local.