Drones y autopartes, los argumentos de México para la renovación del T-MEC: Gobierno busca reducir aranceles en el sector

(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló la estrategia de México frente a las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá realizadas el 1 de julio. Desde Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario compartió la relevancia del sector automotriz y de alta tecnología en las negociaciones.

Este sector es relevante para México debido a que provee el 43% de las autopartes utilizadas por la industria automotriz de Estados Unidos, lo que posiciona al país como un socio esencial en la cadena de suministro regional.

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Si bien el resultado de la negociación trilateral fue la negativa de Estados Unidos para extender el plazo del T-MEC a 2042, el secretario de Economía destacó que uno de los acuerdos fue que este sector se mantendría sin aranceles. “Por lo tanto, el acuerdo al que llegamos es que no tengan aranceles. Eso no se ha modificado hasta el día de hoy y no tenemos ninguna noticia de que se piense modificar por parte de los Estados Unidos”, aclaró.

Hasta ahora, no existe intención del gobierno estadounidense de imponer aranceles a estos productos, acuerdo que el gobierno mexicano considera fundamental para la competitividad bilateral. El secretario agregó que el tema de las reglas de origen será central en la reunión del 20 de julio.

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Cualquier modificación, advirtió, podría aumentar los costos y dificultar la producción regional. “Nuestra industria automotriz ya tiene reglas de origen muy exigentes, pactadas apenas hace seis años. Ahora vamos a llegar hasta 75% de la importación en reglas de origen establecidas, que significan que en la región tienes que producir el 75% del vehículo”, explicó.

Argumentos tecnológicos: integración de drones y aeronáutica

Durante la conferencia, Ebrard ilustró la complejidad de la integración regional con ejemplos del sector aeronáutico y de drones. Señaló que las negociaciones han requerido largas conversaciones técnicas, como la discusión sobre la procedencia e integración de piezas para un dron, o la elaboración de un video para mostrar el ensamblaje de turbinas entre los tres países del T-MEC.

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“Ayer la presidenta recibió al director de San Francis, una empresa aeronáutica grande con planta en Chihuahua, en Querétaro y también en Estados Unidos. Solo para armar una turbina, que es un componente de alta precisión, la unidad cruza la frontera nueve veces”, relató Ebrard. Resaltó: “Eso funciona con una integración increíble. No podemos separar ni poner aranceles 9 veces. Esa turbina es la que da competitividad a las empresas aeronáuticas de Estados Unidos”.

El secretario enfatizó que estos argumentos, respaldados con información técnica, han sido fundamentales para persuadir a las autoridades estadounidenses en la mesa de negociación. “Dialogando, presentando argumentos, información, con perseverancia y cabeza fría, es como se ha ido construyendo este diálogo”, señaló.

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