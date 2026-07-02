Secretaría de Bienestar desmiente trámite obligatorio para mantener los pagos de las pensiones

La dependencia pidió consultar únicamente canales oficiales y evitar intermediarios

La Secretaría de Bienestar desmintió la existencia de un supuesto trámite obligatorio de actualización de datos para que las personas beneficiarias continúen recibiendo los pagos de las pensiones y demás Programas para el Bienestar.

A través de un mensaje oficial, la dependencia federal aclaró que es falso que las y los derechohabientes tengan que realizar algún procedimiento adicional para conservar sus apoyos económicos.

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La advertencia surge ante la circulación de información engañosa que podría generar confusión entre adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de otros programas sociales.

“Es falso que debas realizar un trámite de actualización de datos para seguir recibiendo tus pagos”, señaló la Secretaría de Bienestar en su aviso, acompañado de un llamado a informarse únicamente mediante los canales institucionales.

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Los Programas para el Bienestar se entregan sin intermediarios

La dependencia recordó que los Programas para el Bienestar son derechos del pueblo y se entregan de manera gratuita, directa y sin intermediarios. Esto significa que ninguna persona, gestor, organización o supuesto representante puede condicionar, retener o cobrar por el acceso a los apoyos.

La Secretaría de Bienestar aclaró que las personas beneficiarias no necesitan realizar ningún trámite de actualización de datos para seguir recibiendo sus pensiones y programas sociales, e hizo un llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales

El mensaje cobra relevancia debido a que los programas sociales federales son una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares en México, especialmente en el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y otros apoyos dirigidos a sectores prioritarios.

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La Secretaría de Bienestar insistió en que las personas beneficiarias no deben entregar documentos personales, datos bancarios, números de tarjeta, NIP, fotografías de identificaciones ni información sensible a terceros que prometan “actualizar” o “garantizar” la continuidad de los pagos.

Cómo evitar fraudes relacionados con la Pensión Bienestar

Ante este tipo de mensajes falsos, las autoridades recomiendan verificar cualquier información directamente en el sitio oficial de los Programas para el Bienestar: programasparaelbienestar.gob.mx.

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También es importante desconfiar de publicaciones en redes sociales, cadenas de WhatsApp, llamadas telefónicas o mensajes que pidan realizar trámites urgentes para no perder el apoyo. La Secretaría de Bienestar no solicita pagos, depósitos ni transferencias para mantener activa una pensión o programa social.

En caso de recibir una comunicación sospechosa, lo recomendable es no abrir enlaces desconocidos, no compartir datos personales y consultar fuentes oficiales antes de realizar cualquier acción.

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La Secretaría de Bienestar aclaró que las personas beneficiarias no necesitan realizar ningún trámite de actualización de datos para seguir recibiendo sus pensiones y programas sociales, e hizo un llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales

Qué deben hacer los beneficiarios para seguir recibiendo sus pagos

De acuerdo con la aclaración oficial, las personas beneficiarias no tienen que realizar ningún trámite extraordinario de actualización de datos para seguir recibiendo sus pagos.

Los depósitos de los Programas para el Bienestar se realizan conforme a los calendarios oficiales que publica la dependencia. Por ello, los derechohabientes deben mantenerse atentos a los avisos emitidos por canales gubernamentales y evitar confiar en información no verificada.

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La Secretaría de Bienestar reiteró que estos apoyos se entregan como un derecho social, no como un favor ni mediante gestores. Por esa razón, cualquier mensaje que condicione el pago a un trámite no anunciado oficialmente debe considerarse sospechoso.

Con esta aclaración, el Gobierno de México busca frenar la desinformación y proteger a las personas beneficiarias de posibles intentos de fraude relacionados con las pensiones y programas sociales.

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