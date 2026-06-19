Morena Sinaloa rompe distancia con Rocha Moya y redefine su ruta rumbo a 2027

Morena en Sinaloa se deslinda de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos.

La dirigencia estatal de Morena en Sinaloa tomó distancia de la situación que enfrenta el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, luego de las acusaciones presentadas en Estados Unidos que lo señalan presuntamente por vínculos con grupos del crimen organizado y por supuestamente facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.

Durante una conferencia de prensa en Culiacán, el presidente estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, afirmó que el partido debe diferenciar claramente entre las circunstancias personales de Rocha Moya y el trabajo político que desarrolla el movimiento.

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Morena en Sinaloa se deslinda de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos.

El dirigente sostuvo que Morena continúa enfocado en un proyecto nacional que fue impulsado inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que descartó que la estrategia partidista dependa de una sola figura política.

Acusaciones contra Rocha Moya generan presión política en Sinaloa

Las declaraciones de Barraza se producen en un contexto de creciente atención pública sobre las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya.

El tema ha generado cuestionamientos sobre el impacto que podría tener en Morena de cara a la elección de gobernador de 2027, especialmente porque Rocha Moya fue el primer mandatario estatal emanado de Morena en Sinaloa y continúa siendo militante del partido.

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Las acusaciones contra Rocha Moya aumentan la presión política en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la dirigencia estatal insistió en que el caso debe atenderse por separado y que el movimiento seguirá concentrado en sus tareas de organización territorial, afiliación y fortalecimiento interno.

Enrique Inzunza queda fuera del foco de respaldo partidista

Durante el mismo encuentro con medios, Barraza Castillo también evitó pronunciarse sobre la decisión del senador Enrique Inzunza Cázarez de no participar en la contienda interna para encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación.

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El dirigente señaló que se trata de una determinación personal del legislador y afirmó que Morena respetará la postura expresada públicamente por el senador.

Enrique Inzunza decidió no participar en la contienda interna de Morena en Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

La respuesta surgió luego de que se le preguntara si la decisión de Inzunza estaba relacionada con los señalamientos que también han alcanzado a integrantes cercanos al grupo político de Rocha Moya.

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Aspirantes y reglas de Morena rumbo a la elección de 2027

La definición de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación se ha convertido en uno de los procesos más relevantes para Morena en Sinaloa, debido a que quien obtenga esa responsabilidad podría convertirse posteriormente en el candidato o candidata a la gubernatura.

Entre los perfiles que han sido mencionados en el escenario político destacan:

Teresa Guerra , diputada local.

Graciela Domínguez , diputada federal.

Imelda Castro , senadora de la República.

Jesús Ibarra , diputado federal.

Enrique Inzunza Cázarez , quien decidió no participar en la contienda.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.

Morena impone restricciones y advierte sanciones en el proceso interno

La dirigencia estatal respaldó la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional para la selección de coordinaciones políticas en la entidad.

Morena estableció restricciones estrictas para el proceso interno en Sinaloa.

Barraza Castillo informó que el registro de aspirantes se realizará del 22 al 27 de junio y recordó que quienes busquen participar deberán separarse previamente de sus cargos, ya sea mediante licencia o renuncia, según corresponda.

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Además, enfatizó que está prohibido el uso de recursos públicos y que ningún gobernador, alcalde, funcionario o dirigente partidista podrá manifestar respaldo público a favor de algún aspirante.

Advirtió que cualquier conducta que vulnere los principios de equidad del proceso podrá ser revisada por las instancias internas del partido, incluida la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo que incluso podría derivar en sanciones o en la cancelación de registros.

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El partido advirtió sanciones por incumplir las reglas de equidad en la contienda.

Morena apuesta por la unidad mientras avanza la sucesión estatal

En medio de las acusaciones que rodean a Rocha Moya y del arranque de la ruta interna rumbo a 2027, Morena busca centrar el debate en la organización partidista y en el cumplimiento de las reglas de selección de candidaturas.

La dirigencia estatal reiteró que el movimiento continuará enfocado en la consolidación de su estructura territorial y en la construcción de la estrategia electoral para los próximos comicios, mientras los aspirantes se preparan para participar en un proceso que será definido mediante sondeos, recorridos de promoción territorial y una encuesta final cuyo resultado deberá conocerse antes de concluir el año.

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