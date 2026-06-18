Kitty Fest 2026: todo sobre el megabazar de Hello Kitty en CDMX

Este verano, el Parque San Lorenzo será el escenario del Kitty Fest: bazar, gastronomía kawaii y actividades para fans de Hello Kitty y cultura japonesa. EFE/EPA/Neil Hall

El Kitty Fest 2026 está listo para transformar la Ciudad de México durante el verano con una propuesta enfocada en la cultura kawaii y los personajes del universo Sanrio.

La edición de este año se celebrará en el Parque San Lorenzo, en la colonia Del Valle, y promete una experiencia gratuita llena de actividades, gastronomía temática y productos exclusivos para los fanáticos de Hello Kitty y sus amigos.

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Un megabazar temático en el corazón de la CDMX

El evento girará en torno a un gran bazar donde se reunirán expositores que ofrecerán mercancía oficial y artículos difíciles de conseguir relacionados con personajes como Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Cinnamoroll y Pompompurin.

Los visitantes podrán encontrar desde peluches y figuras de colección hasta accesorios, ropa y papelería inspirados en el universo Sanrio.

La cita será los días 1 y 2 de agosto, de 11:00 a 17:00 horas, lo que permitirá a los asistentes recorrer los puestos y disfrutar de todas las actividades sin prisas.

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El bazar representa una oportunidad especial para quienes desean ampliar su colección o buscar un regalo original, ya que muchos productos no se encuentran en tiendas convencionales.

El bazar reunirán expositores que ofrecerán mercancía oficial y artículos difíciles de conseguir relacionados con personajes como Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Cinnamoroll y Pompompurin. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Gastronomía temática y experiencias visuales

Uno de los grandes atractivos del Kitty Fest 2026 será la zona gastronómica, donde se ofrecerán platillos y bebidas temáticas inspirados en los personajes favoritos de Sanrio.

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Quienes asistan tendrán la posibilidad de probar alimentos diseñados especialmente para el evento, ideales tanto para disfrutar en familia como para compartir en redes sociales.

Además, el festival contará con espacios fotográficos decorados con motivos kawaii, permitiendo a los visitantes tomarse fotografías junto a figuras como Hello Kitty y Kuromi.

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Estas áreas estarán especialmente acondicionadas para capturar recuerdos únicos y ofrecer una experiencia visual que refuerza la atmósfera del evento.

Actividades, rifas y entretenimiento familiar

El Kitty Fest no solo se limita a la venta de productos y la gastronomía. Durante el festival se realizarán diversas dinámicas, como rifas de artículos exclusivos y concursos que fomentan la participación de familias y grupos de amigos.

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Los organizadores han preparado actividades pensadas para todas las edades, de modo que tanto niños como adultos puedan disfrutar por igual.

Las ediciones previas del festival han incluido concursos de disfraces y hasta bodas temáticas de Hello Kitty, lo que demuestra que la creatividad y el sentido de comunidad son pilares fundamentales de esta celebración.

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Para esta ocasión, se espera la continuidad de estos elementos y la incorporación de nuevas actividades que mantengan la atención de los asistentes.

Quienes asistan tendrán la posibilidad de probar alimentos diseñados especialmente para el evento, ideales tanto para disfrutar en familia como para compartir en redes sociales. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Accesibilidad y ubicación estratégica

El Parque San Lorenzo ha sido elegido por su localización central y su facilidad de acceso. Se encuentra en la colonia Del Valle, sobre las calles San Lorenzo y Manzanas, en la alcaldía Benito Juárez.

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Los organizadores han destacado que la entrada es completamente gratuita, lo que convierte al evento en una opción ideal para quienes buscan planes novedosos durante las vacaciones sin realizar ningún desembolso.

Para llegar al parque, las alternativas de transporte público son variadas.

Las estaciones de Metro más cercanas son Insurgentes Sur, mientras que el Metrobús Félix Cuevas también se encuentra a poca distancia. Diversas rutas de transporte circulan por Avenida Universidad y División del Norte, facilitando la llegada desde distintos puntos de la ciudad.

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La entrada al Kitty Fest 2026 es completamente gratuita. (Crédito: Cuartoscuro)

Un evento que celebra la cultura kawaii

El Kitty Fest 2026 se presenta como una de las propuestas más llamativas del verano para los seguidores del estilo kawaii y los personajes japoneses.

El evento está diseñado para ser disfrutado en compañía, fomentando la convivencia entre fanáticos y la creación de nuevos recuerdos en torno a la cultura pop japonesa.

El festival coincide con el Mes del Gato, lo que refuerza la temática y el espíritu de celebración. Los asistentes podrán sumergirse en un ambiente festivo donde la creatividad, la nostalgia y la diversión se combinan en cada rincón del parque.