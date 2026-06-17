Retienen a director y maestro en Yucatán por presunto encubrimiento de abuso sexual: señalan al conserje por agresión contra una menor

Los padres de familia retuvieron al director y a un profesor del plantel. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un presunto caso de abuso sexual contra una menor en una telesecundaria de la comunidad de Tesoco, comisaría del municipio de Valladolid, Yucatán, derivó en la retención del director del plantel y de un maestro por parte de padres de familia y habitantes de la localidad, quienes los acusaron de no actuar ante las denuncias presentadas contra un conserje señalado por la presunta agresión.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, cuando un grupo de pobladores acudió a las instalaciones de la escuela para exigir respuestas sobre el caso. De acuerdo con los testimonios de los inconformes, las denuncias correspondientes ya habían sido presentadas ante las autoridades competentes; sin embargo, el trabajador señalado acudió a laborar con normalidad ese mismo día, situación que incrementó el descontento entre los habitantes.

PUBLICIDAD

Según la versión de los padres de familia, las autoridades escolares tenían conocimiento de los señalamientos desde semanas atrás, pero no habrían adoptado medidas para separar al trabajador de sus funciones mientras avanzaban las investigaciones. Esta situación provocó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa y derivó en una movilización para exigir una respuesta inmediata.

Exigen intervención de autoridades educativas estatales

Durante la protesta, los habitantes decidieron retener al director y a un docente de la telesecundaria al considerar que ambos tenían responsabilidad en la atención del caso. Posteriormente, los trabajadores fueron mantenidos bajo resguardo comunitario mientras continuaban las exigencias de los manifestantes.

PUBLICIDAD

(Crédito: redes sociales)

Los inconformes demandaron la destitución de ambos trabajadores, así como acciones legales contra el conserje señalado. También reclamaron mayores garantías de seguridad para los estudiantes y mecanismos que eviten que situaciones similares vuelvan a registrarse dentro del plantel.

Al lugar acudieron autoridades comisariales de Tesoco y de la comunidad de Tahmuy, además del supervisor de la zona escolar, quien intentó dialogar con los presentes y explicar los procedimientos institucionales que deben seguirse en este tipo de casos. No obstante, los habitantes consideraron insuficientes las explicaciones y exigieron la presencia de representantes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) provenientes de Mérida para atender directamente la situación.

PUBLICIDAD

La exigencia de una intervención estatal respondió, según los pobladores, a la necesidad de obtener información clara sobre las medidas adoptadas por las autoridades educativas y sobre la situación laboral del trabajador denunciado.

Sin postura oficial sobre las investigaciones

Hasta el cierre de esta nota informativa, ninguna autoridad de la Secretaría de Educación de Yucatán había informado públicamente sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el conserje señalado ni sobre posibles medidas cautelares dentro de la telesecundaria.

PUBLICIDAD

Tampoco se habían dado a conocer eventuales sanciones administrativas contra personal del plantel o acciones específicas para garantizar la protección de los alumnos mientras continúan las indagatorias.

Denuncias por abuso sexual sacuden una escuela secundaria en Mérida

El caso registrado en Tesoco ocurre en medio de otra controversia que mantiene movilizados a padres de familia en Yucatán. En la escuela secundaria “Serapio Rendón”, en Mérida, familiares de estudiantes han solicitado la intervención directa del gobernador Joaquín Díaz Mena ante denuncias por presunto acoso y abuso sexual que involucran a un profesor del plantel.

PUBLICIDAD

De acuerdo con testimonios de madres y padres de familia, varias alumnas habrían denunciado conductas inapropiadas por parte del docente, entre ellas tocamientos en piernas y cintura, toma de fotografías sin consentimiento, amenazas y presuntos intentos de obtener silencio mediante regalos o dinero. Los inconformes sostienen que existen al menos 10 casos que ya fueron denunciados ante las autoridades competentes.

Los padres también afirman que las acusaciones no son recientes. Según su versión, estudiantes habrían reportado situaciones similares en años anteriores; sin embargo, acusan que la dirección de la escuela no tomó medidas suficientes para atender los señalamientos. Entre los casos expuestos por los manifestantes destaca el de una alumna embarazada que, según denunciaron, fue expulsada del plantel.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, familiares de los estudiantes exigieron la intervención de la Fiscalía General del Estado para que las denuncias sean investigadas y no queden impunes. Asimismo, demandaron acciones por parte de las autoridades educativas estatales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades dentro de la escuela.

Aunque los hechos denunciados en Mérida y Tesoco corresponden a casos distintos y sin relación directa entre sí, ambos han incrementado el escrutinio sobre la actuación de las autoridades educativas frente a denuncias por presuntos delitos sexuales en centros escolares y sobre los mecanismos de protección para estudiantes en Yucatán.

PUBLICIDAD