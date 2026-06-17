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Lolita Cortés abre su corazón sobre su bisexualidad: “Por respeto a mi madre”

La actriz platicó sobre un capítulo íntimo de su vida y recordó los obstáculos que enfrentó dentro de su familia

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Lolita Cortés fue operada la semana pasada, reveló su hermana Laura.
Lolita Cortés comparte en la alfombra de Solo Las Más 2 de La Más Draga cómo vivió su bisexualidad lejos de los reflectores. - (@soylolacortes)

La participación de Lolita Cortés durante la alfombra de Solo Las Más 2 de La Más Draga dejó mucho más que comentarios sobre entretenimiento. La actriz y cantante compartió aspectos personales que durante años permanecieron lejos de los reflectores, incluyendo la manera en que vivió su bisexualidad y las dificultades que enfrentó dentro de su entorno familiar.

Con la sinceridad explicó que nunca tuvo intención de ocultar quién era, aunque durante mucho tiempo prefirió guardar silencio por consideración hacia su madre. Según relató, la reacción familiar cuando conocieron sus preferencias fue especialmente dolorosa.

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Lo oculté muchos años por respeto a mi madre”, declaró la artista. Más adelante recordó que cuando su madre se enteró de la situación, la experiencia fue complicada: “Fue terrible, fue una vergüenza, me dejó de hablar”.

Una relación que la ayudó a descubrir quién era

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La actriz explica que guardó silencio sobre su identidad por respeto a su madre, pese a que nunca quiso ocultar quién era. (@soylolacortes)

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Lolita Cortés reveló que después de separarse de su esposo decidió explorar una parte de sí misma que llevaba años cuestionándose. La actriz explicó que desde la adolescencia vivía con dudas sobre su identidad y sus preferencias.

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Yo desde la adolescencia estaba en: no entiendo qué soy, para dónde voy, qué es lo que me gusta”, compartió. Sin embargo, explicó que en su hogar era un tema que no podía abordarse abiertamente, por lo que el proceso de descubrimiento llegó mucho tiempo después.

Fue entonces cuando inició una relación sentimental con una mujer que se prolongó durante aproximadamente año y medio. “Yo tuve una relación con una mujer, claro que sí, como año y medio”, afirmó. La experiencia, aseguró, le permitió conocerse mejor: “Jamás había yo conocido mi cuerpo de esta manera, pero me di cuenta que me encantan los hombres”.

La reconciliación con su madre y una etapa de aprendizaje

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Lolita Cortés relata que la reacción de su madre ante sus preferencias fue dolorosa y que incluso le dejó de hablar. - (@soylolacortes)

A pesar de la distancia que se generó inicialmente, la actriz explicó que con el paso de los años logró reconstruir el vínculo con su madre. “Volvimos a hacer amistad”, comentó al recordar esa etapa de su vida.

Sobre la relación que sostuvo con una mujer, señaló que fue significativa y que incluso llegó a imaginar un proyecto de vida a largo plazo. “De verdad con unas ganas de seguir una vida a futuro”, expresó al hablar de aquel romance.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Lolita describió ese periodo como una experiencia valiosa que le permitió comprender mejor quién era y qué quería para su vida. Sus declaraciones rápidamente generaron conversación entre el público debido a la honestidad con la que abordó un tema que durante años mantuvo en privado.

“Carlos Rivera es maravilloso, nadie me lo toque”

Carlos Rivera and Cynthia Deyanira Rodriguez Ruiz attend the Latin Recording Academy's Person of the Year ceremony in Las Vegas, Nevada, U.S., November 12, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Carlos Rivera and Cynthia Deyanira Rodriguez Ruiz attend the Latin Recording Academy's Person of the Year ceremony in Las Vegas, Nevada, U.S., November 12, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Además de hablar de su historia personal, Lolita Cortés salió en defensa de Carlos Rivera ante los comentarios y especulaciones que suelen surgir en torno a su vida privada. La actriz fue contundente al referirse al cantante y pidió que se deje de cuestionar aspectos que no tienen relación con su trayectoria profesional.

Carlos Rivera es maravilloso, nadie me lo toque”, declaró. También lo describió como “un digno representante”, además de destacar que es “un ser humano extraordinario que tiene una familia maravillosa”.

La actriz recordó incluso un gesto que el cantante tuvo con ella en un momento difícil. “El día que se fue mi madre, una de las primeras llamadas fue de él”, relató. Para Lolita Cortés, ese tipo de acciones reflejan quién es realmente el intérprete, motivo por el cual pidió que la conversación pública se centre más en los valores y el ejemplo personal que en rumores o especulaciones.

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