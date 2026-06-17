México

Laura Cadena fue degollada en Coahuila: los graves motivos por los que sospechan que su propio hijo pudo asesinarla

La mujer de 43 años habría discutido con Salvador, su hijo de 23 años, sin embargo a él lo señalan de violencia extrema

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Laura C0adena de 43 años fue asesinada en Coahuila el domingo 24 de junio de 2026: Fotos: Facebook Laura Cadena
Laura C0adena de 43 años fue asesinada en Coahuila el domingo 24 de junio de 2026: Fotos: Facebook Laura Cadena

Laura Cadena murió la tarde del domingo 15 de junio de 2026 en Ciudad Acuña después de que su hijo Salvador “N”, de 23 años, presuntamente la atacó con un arma blanca dentro de su casa en la colonia Atilano Barrera; el caso quedó bajo investigación mientras autoridades definían si los hechos se perseguirían como feminicidio o como matricidio.

La víctima tenía 43 años y, de acuerdo con los reportes preliminares, sufrió al menos tres lesiones, una de ellas en el cuello, que fue señalada como la herida fatal. La agresión ocurrió en una vivienda de la calle Campeche, donde madre e hijo habrían sostenido una discusión que escaló hasta el ataque.

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La investigación también incorporó versiones extraoficiales que señalaban que el joven presuntamente estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas al momento de la agresión. Esa versión no fue confirmada por ninguna autoridad de Coahuila.

Salvador “N” quedó bajo resguardo mientras la Fiscalía estatal integró la carpeta

Una presunta ex pareja de Salvador, hijo de Laura Cadena, lo denunció por presunto intento de feminicidio, además de ella otras personas comentaron que agredía a varios sujetos por su violento temperamento
Una presunta ex pareja de Salvador, hijo de Laura Cadena, lo denunció por presunto intento de feminicidio, además de ella otras personas comentaron que agredía a varios sujetos por su violento temperamento

Tras una llamada de emergencia, elementos de seguridad municipal acudieron al domicilio y confirmaron que Laura Cadena ya no tenía signos vitales. Después solicitaron la intervención de la Agencia de Investigación Criminal de la Zona Norte II para iniciar las diligencias.

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Agentes de investigación acordonaron el área y restringieron la circulación en calles cercanas para facilitar el trabajo pericial. Policías municipales resguardaron el sector mientras especialistas levantaron evidencias y procesaron la escena.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La Fiscalía estatal confirmó la detención de Salvador “N”, quien permaneció bajo resguardo mientras avanzaban las indagatorias para determinar responsabilidades legales.

El dato central del caso fue ese: Laura Cadena murió dentro de su vivienda y su propio hijo quedó señalado como el principal sospechoso del ataque. Las primeras líneas de investigación apuntaron a un conflicto familiar ocurrido dentro del domicilio.

En redes sociales circularon mensajes de despedida y versiones no confirmadas sobre antecedentes

La muerte de Laura Cadena provocó reacciones entre familiares y amistades en redes sociales. Algunas publicaciones señalaron que la mujer también era madre de una niña, aparentemente menor de edad.

Una usuaria escribió: “No lo puedo creer, apenas te vi el jueves y tú tan sonriente y feliz”. Otra persona publicó: “Amiga, vuela alto. Sé que Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Voy a extrañar nuestras pláticas”.

Ana Cadena, identificada como prima de la víctima, pidió respeto para la familia en un mensaje difundido en redes sociales. Escribió: “Nadie conoce completamente las luchas, los dolores o las circunstancias que viven otras familias. Hoy no necesitamos más críticas ni especulaciones. Necesitamos respeto, compasión y oraciones”.

De forma paralela, en redes sociales circularon señalamientos sobre un presunto antecedente de violencia de género atribuido al joven en mayo de 2024 contra una expareja sentimental. Esa información tampoco recibió confirmación oficial.

La sepultura de Laura Cadena fue anunciada por familiares para este 16 de junio en el Panteón Jardines de la Luz, ubicado en el centro del municipio. Mientras tanto, la carpeta siguió abierta para esclarecer cómo ocurrió la agresión y definir la clasificación legal del caso.

  • Laura Cadena, de 43 años, murió el 15 de junio de 2026 en su casa de la colonia Atilano Barrera, en Ciudad Acuña, tras una agresión con arma blanca.
  • Salvador “N”, de 23 años e hijo de la víctima, fue detenido y quedó bajo resguardo mientras la Fiscalía estatal integró la investigación.
  • El caso incluyó una discusión familiar como línea inicial de investigación, además de versiones extraoficiales sobre consumo de sustancias y antecedentes de violencia que no fueron confirmadas por autoridades.

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