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Gabriel Soto quiere pelear en Ring Royale y éste es el rival que podría enfrentar

El galán de telenovelas reveló que ya cuenta con experiencia en el boxeo

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Gabriel Soto tuvo vómitos, problemas de respiración y presión alta previo a dar función de teatro en CDMX.
Gabriel Soto tuvo una crisis de salud previo a dar función. Estuvo hospitalizado durante varias horas y la noche del sábado recibió el alta médica. (@gabrielsoto)

El actor Gabriel Soto confirmó su interés en participar en la próxima edición de Ring Royale, el espectáculo de boxeo entre celebridades que organiza Poncho De Nigris.

En entrevista con TVyNovelas, Soto afirmó que está listo para subir al ring y aseguró: “Yo estoy puesto pa’l tiro, nada más que me busquen y tenga mi tiempo para entrenar”.

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El también protagonista de telenovelas termina recientemente las grabaciones de Corazón de oro, proyecto que califica como uno de los más significativos de su carrera.

Gabriel Soto acepta el reto de Ring Royale

La propuesta surgió luego de que Poncho De Nigris retara públicamente a Soto en marzo para enfrentarse en la próxima edición de Ring Royale. El evento ganó notoriedad por reunir a figuras del entretenimiento e influencers en peleas que se viralizan en redes sociales.

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El actor tiene otras 5 demandas en curso (Foto: Instagram/@gabrielsoto)
El actor tiene otras 5 demandas en curso (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Soto respondió a dicho medio sin titubeos:

“Me encantaría subirme al ring, sería uno de mis sueños”. El actor destacó su pasión por el pugilismo y la admiración que siente por quienes lo practican profesionalmente.

“El boxeo es una de mis pasiones, que me gusta practicarlo, evidentemente ya no al mismo nivel que hace años”, dice al medio TVyNovelas.

El boxeo, una constante en su vida

La relación de Gabriel Soto con el boxeo no es superficial. Ha realizado peleas de exhibición, como la que sostuvo con el actor Agustín Arana, y mantiene su compromiso apoyando a deportistas emergentes.

“Tengo mi fundación No tires la toalla, en la que apoyo a peleadores, ya uno de ellos está a punto de ser campeón del mundo”, explica.

Esta conexión lo diferencia de otras celebridades que ven en Ring Royale solo una oportunidad mediática. Para Soto, el boxeo es parte de su rutina y una fuente de aprendizaje personal.

Irina Baeva y Gabriel Soto
Fotos: @gabrielsoto / @irinabaeva

¿Quiénes estarán en la próxima edición?

Aunque no existe confirmación oficial sobre el cartel, Soto dejó abierta la puerta para su participación. Las declaraciones del actor generan expectativa entre sus seguidores y los aficionados al boxeo espectáculo, que esperan ver nuevos enfrentamientos en el ring.

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