México

El plantón que nadie frena: la CNTE ya costó 2 mil 500 mdp a los comerciantes

Comerciantes de Oaxaca reportan pérdidas por el marchas y manifestaciones de la CNTE; la actividad económica cayó 50% y 10 mil negocios están en riesgo

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A demonstrator places a banner next to a spray-painted vehicle while dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) take part in a protest heading towards Ciudad de Mexico Stadium, ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes
A demonstrator places a banner next to a spray-painted vehicle while dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) take part in a protest heading towards Ciudad de Mexico Stadium, ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes

El plantón magisterial de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca cumple su cuarta semana con un saldo económico que se agrava por día. Comerciantes y representantes empresariales calculan pérdidas acumuladas de 2 mil 500 millones de pesos desde el inicio de las movilizaciones el 25 de mayo, a un ritmo de 100 millones de pesos diarios que no da señales de desacelerarse.

Francisco Jorge Sánchez, integrante de la mesa directiva de los Comerciantes Establecidos de Oaxaca Antequera y presidente del Comité de Vida Vecinal del Centro Histórico, advirtió que la restricción a la movilidad ha provocado una caída del 50% en la actividad comercial y ha hundido la ocupación hotelera por debajo del 60%.

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10 mil negocios en riesgo; gasolineras sin combustible

La crisis no se limita a las ventas. Representantes empresariales estiman que la situación pone en riesgo la operatividad de aproximadamente 10 mil negocios locales. En el Centro Histórico, donde el plantón ocupa calles enteras, hay establecimientos que directamente no pueden operar: sus accesos están bloqueados por carpas y lonas del magisterio, mientras las rentas —que superan los 50 mil pesos mensuales— siguen corriendo.

El impacto se extendió además al suministro de combustible. Al menos 15 gasolineras cerraron en los Valles Centrales por falta de combustible, tras el bloqueo de la CNTE a la Terminal de Abasto y Despacho de Pemex, donde los maestros impiden la salida de pipas y el ingreso de vehículos. Otros 90 establecimientos se encuentran en riesgo de quedarse sin servicio si el bloqueo persiste.

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José Rivera Espina, presidente de la Asociación de Líderes Empresariales Impulsora del Desarrollo de Oaxaca, señaló que en la ciudad operan entre 35 mil y 55 mil establecimientos —formales e informales— que generan una derrama económica cercana a los 205 millones de pesos al día, pero que los bloqueos han reducido drásticamente el flujo de clientes y visitantes.

People wait to pass through a police checkpoint near the Zocalo, where dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) union have set up an encampment to demand higher wages and pensions, ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Luis Cortes
People wait to pass through a police checkpoint near the Zocalo, where dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) union have set up an encampment to demand higher wages and pensions, ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Gobierno sin plan de apoyo; empresarios exigen soluciones

Jorge Sánchez denunció que, a diferencia de conflictos anteriores, las autoridades estatales y federales no han activado planes de apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más golpeadas. “En gobiernos anteriores se buscaba apoyarlos para que no cerraran sus puertas”, señaló.

El Consejo Ciudadano por Oaxaca también alzó la voz, exigiendo al gobierno estatal actuar con responsabilidad y establecer soluciones definitivas, al señalar que el ejecutivo no puede seguir observando los bloqueos como un problema inevitable mientras los sectores productivos absorben las pérdidas.

Los comerciantes aclararon que comprenden la lucha de los docentes, pero pidieron a la Sección 22 que “analice sus métodos de lucha y busque opciones que no afecten a terceros”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico v South Africa - Fans gather in Mexico City - Zocalo, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans at the Zocalo celebrate after Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Marian Carrasquero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico v South Africa - Fans gather in Mexico City - Zocalo, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico fans at the Zocalo celebrate after Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Marian Carrasquero

CNTE mantiene bloqueos en puntos estratégicos

Mientras tanto, los maestros no ceden. Este martes mantuvieron acciones simultáneas sobre la autopista Oaxaca-México en la caseta Oaxaca-Cuacnopalan, en la Terminal de Pemex y en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca —donde se permitió el paso de usuarios—, manteniendo la presión sobre el gobierno federal en tanto no obtengan respuestas satisfactorias a sus demandas laborales y salariales.

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