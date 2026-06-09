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UNAM anuncia suspensión de clases el 11 de junio por la Copa Mundial FIFA 2026

La Universidad advirtió que las afectaciones a la movilidad serán severas en horarios laborales, una condición que hizo inviable mantener las actividades presenciales con normalidad

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La Universidad advirtió que las afectaciones a la movilidad serán severas en horarios laborales, una condición que hizo inviable mantener las actividades presenciales con normalidad. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La UNAM suspenderá clases presenciales el próximo jueves 11 de junio ante los cierres viales que provocará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, una medida que el rector Leonardo Lomelí había descartado apenas horas antes.

El Estadio Ciudad de México —nombre oficial del Azteca durante el torneo— albergará cinco partidos del Mundial 2026: el encuentro inaugural, partidos de la fase de grupos y dos rondas de eliminación directa. La magnitud del evento y los cortes a la circulación que conlleva fueron el argumento central de la universidad para revertir su postura.

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Hace algunos días, el rector Lomelí descartó públicamente cualquier suspensión de actividades para esa jornada. Horas después, la propia institución emitió un comunicado que contradijo esa posición. La universidad no explicó qué circunstancias nuevas motivaron el cambio de criterio entre ambas declaraciones.

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La UNAM justificó la medida en dos frentes: los cierres viales del 11 de junio y el fin de los ciclos escolares semestral y anual, que ya redujeron la afluencia en sus planteles antes de que se tomara la decisión. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El comunicado, difundido la noche del lunes 9 de junio a través de las redes sociales de la UNAM, señaló: “Como es de conocimiento público, el próximo jueves 11 de junio se realizará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México, por lo que se han anunciado diversos cierres que provocarán afectaciones severas a la movilidad de personas en horarios laborales”.

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La universidad justificó la medida por el fin de ciclos escolares

La decisión se sustenta, además de en los cierres viales, en el calendario académico. Según el comunicado, “los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y en las entidades académicas existe una disminución significativa en la afluencia”. Con ese argumento, la UNAM precisó que la suspensión aplica “de manera excepcional y sin que siente precedente alguno” y únicamente para esa jornada.

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La medida aplica exclusivamente a actividades presenciales del jueves 11 de junio y la universidad advirtió que no sienta precedente, en un intento por blindar la decisión ante futuros eventos de escala similar.(www.dgcs.unam.mx/)

La medida no afecta actividades en línea ni administrativas que puedan realizarse a distancia; la suspensión se limita a las actividades presenciales del 11 de junio.

El contexto de movilidad en la capital

La inauguración del Mundial concentrará decenas de miles de personas en distintos puntos de la ciudad. El FIFA Fan Fest CDMX operará durante todos los días del torneo con una capacidad máxima de 55,000 personas por jornada. A eso se suma el público del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad de México opera en horario habitual de las 05:00 a las 24:00 horas, mientras que el Metrobús extiende su servicio hasta las 00:30 horas. Pese a esos horarios, las autoridades anticipan una movilización inusual en toda la capital durante esa jornada, lo que llevó a la UNAM a prever que sus estudiantes y trabajadores enfrentarían dificultades para desplazarse.

Una suspensión acotada y sin antecedente

La universidad subrayó el carácter excepcional de la medida con una frase puntual del comunicado: la suspensión se determina “sin que siente precedente alguno”. Con esa aclaración, la institución buscó descartar que la decisión pueda utilizarse como referencia para suspensiones futuras por eventos similares.

La UNAM es la universidad pública más grande de México y una de las de mayor matrícula en América Latina, con campus y planteles distribuidos en la Ciudad de México y en varios estados del país, lo que convierte cualquier suspensión de actividades en una medida de alcance amplio para miles de estudiantes y trabajadores.

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