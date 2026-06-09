La ONU desplegará más de 100 actividades enfocadas en inclusión, género y sostenibilidad rumbo al Mundial 2026 en México

Una ilustración vibrante muestra una cancha de fútbol rodeada por personas diversas de todas las edades y orígenes, con el logo de la ONU y las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, simbolizando la unidad y el progreso hacia objetivos globales importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó sobre las actividades dentro de su agenda social, en el contexto del Mundial 2026, celebrado el próximo 11 de junio.

En colaboración con el Gobierno mexicano, la organización coordina una serie de acciones orientadas a promover la inclusión, los derechos fundamentales, la equidad y la sostenibilidad a lo largo de este evento deportivo.

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Bajo el enfoque del llamado Mundial Social, más de 15 agencias del sistema de Naciones Unidas han sumado esfuerzos para poner en marcha más de 100 actividades y 10 campañas, articuladas en torno a 11 ejes estratégicos. El objetivo principal es capitalizar el alcance del fútbol como herramienta de transformación social y desarrollo comunitario.

El plan integral contempla propuestas que van desde la integración y cohesión social hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la protección de la infancia, la igualdad entre géneros y la seguridad en todos los niveles. Estas líneas de acción buscan que el torneo deje una huella positiva en la vida de las personas y en el tejido social del país.

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Ejes clave de la agenda social para el Mundial 2026

Uno de los ejes centrales es la inclusión y cohesión social, con iniciativas deportivas y comunitarias orientadas a facilitar la participación de personas migrantes, refugiadas y habitantes de las comunidades anfitrionas. Se promueve el acceso igualitario a las actividades mundialistas para todos los sectores de la población.

La defensa de los derechos humanos y el combate a la discriminación ocupan un lugar prioritario dentro del programa, donde se desarrollarán campañas y acciones para erradicar el racismo, la xenofobia y la violencia, así como para fortalecer la protección institucional de los grupos vulnerables. La igualdad de género es otro pilar, impulsando campañas interagenciales y la promoción activa del fútbol femenino.

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Asimismo, la protección de la infancia y la juventud se aborda mediante iniciativas para crear espacios seguros, prevenir la explotación y fomentar la convivencia positiva a través del deporte. Al mismo tiempo, se han desplegado campañas para prevenir la trata de personas y para promover un turismo responsable y seguro, involucrando tanto a actores públicos como privados.

Voluntarios y niños plantan árboles junto a una pelota de la ONU y monumentos mexicanos, promoviendo el fin del trabajo infantil, la igualdad de género y la inclusión de familias migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategia para un empelo digno en las ciudades sede y medidas de sostenibilidad

En el ámbito laboral, la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” y estrategias para promover el empleo digno buscan dejar un legado positivo en las ciudades sede. El bienestar y la salud también son prioridades, con acciones para garantizar la seguridad sanitaria en eventos multitudinarios, campañas de salud y educación sexual integral.

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La agenda contempla medidas de integridad y anticorrupción, el fortalecimiento de la seguridad y la transparencia, así como la adopción de buenas prácticas ambientales. La sostenibilidad incluye la reducción de residuos y el uso de energías limpias en la organización del campeonato.

Finalmente, el eje de voluntariado y legado pretende que los beneficios sociales y urbanos del torneo se mantengan en el tiempo, mediante la promoción de la participación ciudadana, la planificación urbana sostenible y el fortalecimiento de capacidades locales. Con este enfoque, la ONU México aspira a que el Mundial 2026 trascienda lo deportivo y se convierta en motor de progreso social.

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Agenda social social de la ONU México durante la Copa del Mundo

Inclusión, integración y cohesión social

ACNUR: Curso de formación en entrenadores comunitarios con Fundación FIFA (spotlight en refugio, desplazamiento interno y movilidad), inserción laboral en ciudades sede (Clubhouse ACNUR en Zapopan), integración a través de proyectos deportivos (Street Child World Cup, Ligas por la Inclusión, Mundialito Mixto, Mundial Social), torneo deportivo con la ONU en hogar en Aguascalientes.

OIM: Municipalidades Mixtas, Equipos por la Inclusión, inclusión deportiva para cohesión social e integración de migrantes.

CINU: Acceso a partidos para poblaciones vulnerables.

ONU Habitat: fomento de la equidad ciudadana e integración urbana en sedes.

Prevención de la trata de personas, protección y turismo seguro

OIM: Acompañamiento a campaña “Un Mundial sin Trata”; fortalecimiento institucional y carta de derechos.

UNODC: Implementación de la Campaña Mundial sin Trata y acompañamiento a ITS y Pacto 2026 en México, elaboración de herramientas de prevención y capacitación a anfitriones de Airbnb.

UNICEF/OIT: Protección en turismo y transporte; enfoque infancia y trabajo.

Trabajo decente y trabajo infantil

OIT: Campaña “Tarjeta Roja al Trabajo infantil”; inclusión laboral en planes de ciudades sede, capacitación a comités.

Integridad, anticorrupción y seguridad

UNODC: Fortalecimiento de capacidades de organizaciones deportivas (IM, SESNA), entre otras; instalación de comités de integridad; implementación del Programa Mundial de Integridad en el Deporte; prevención del amaño de partidos y manipulación de resultados.

SRE: Seguridad aeroportuaria, identificación de aerolíneas y documentos apócrifos.

Sostenibilidad ambiental

PNUMA: Reducción de plásticos de un solo uso, capacitación a comités organizadores, lineamientos ambientales.

OACI: combustibles sostenibles en aviación.

ONU Hábitat: Implementación de Buen Buentrip.

Sensibilización, comunicación y movilización social

CINU: Coordinación de más de 150 actividades en Aldea Global (ver Programa); exposiciones, activaciones, conversatorios, conferencias, experiencias digitales y campañas en ciudades sede, proyectos de arte urbano y cultura de paz.

UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.

ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin Violencias”.

UNESCO: “La Maldición Racista”.

ACNUR: “Goles por la Inclusión”.

OIM: “Municipalidades Mixtas”.

OIT: “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”.

FIFA y IVV.

Derechos humanos, no discriminación y antirracismo

ONU-DH: Consulta Regional sobre discriminación, racismo y xenofobia.

UNESCO: Campaña “La Maldición Racista”.

ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin violencias”.

PNUD: Informe “El fútbol no es para los ganadores”.

ONU/IIPE: Formación de capacidades en derechos humanos para escuelas de fútbol y comités organizadores.

Igualdad de género y prevención de violencias

ONU Mujeres: Prevención y atención de violencia, campañas interagenciales, capacitación internacional, posicionamiento del fútbol femenino, prevención de acoso y hostigamiento.

ONU/UNESCO: Prevención de violencias de género, transformación cultural, masculinidades positivas.

ONU-DH y UNICEF: Sensibilización contra violencias y talleres de empoderamiento.

ONU/IIPE: Formación de capacidades en valores cívicos.

Protección de niñas, niños y adolescentes

UNICEF: Puntos Azules, Tarjeta Azul UNICEF, ONU Mujeres y FIFA/IVV; contra violencia sexual, explotación y trata; protección de derechos y participación infantil.

PNUD: Participación de juventudes.

UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.

FIFA/IVV: Colaboración con la Academia Borussia Dortmund.

Salud, prevención y bienestar

OPS/OMS: Seguridad sanitaria; atención para detectar y prevenir enfermedades transmisibles; campañas de salud sexual y reproductiva, salud mental.

UNFPA: Educación integral en sexualidad y prevención de embarazo adolescente.

UNICEF: Alimentación saludable, “Estadio Vital”.

Voluntariado y legado

UNV: Año Internacional del Voluntariado 2026; activaciones FIFA e IVV; promoción del voluntariado y proyectos de legado.

ONU Hábitat: Proyectos urbanos y “Legado Monterrey”; empresas sociales y economía circular.

UNESCO: Fortalecimiento de capacidades locales y promoción de la participación ciudadana.