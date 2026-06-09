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La Marina fabrica drones “hecho en México” en colaboración con centros científicos nacionales

Además del vehículo eléctrico Olinia, el gobierno federal impulsa el desarrollo de drones, equipos de radio y un aparato de diálisis de bajo costo como parte de su apuesta por la innovación soberana

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(Infobae-Jesúe Abraham)
(Infobae-Jesúe Abraham)

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló en su conferencia matutina que la Secretaría de Marina trabaja de manera conjunta con institutos de investigación en el desarrollo de drones, equipos de radio y otras tecnologías de fabricación nacional. El anuncio se enmarca en una agenda más amplia de innovación soberana, que también incluye el vehículo eléctrico Olinia y un equipo de diálisis de bajo costo.

Durante la conferencia mañanera de este martes 9 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la Secretaría de Marina, en colaboración con institutos de investigación nacionales, trabaja en el desarrollo de drones de fabricación propia. Según lo expuesto en el evento, los proyectos incluyen también equipos de radio y otras tecnologías, con un objetivo central: que las innovaciones queden integradas a un esquema de producción que no dependa de subsidios permanentes y que pueda sostenerse por sí solo.

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Este anuncio no surge en el vacío. La Secretaría de Marina informó recientemente que fortalece sus capacidades operativas mediante el desarrollo de drones, sistemas antidrones, radios tácticos, vehículos blindados y nuevos buques construidos en astilleros nacionales, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal. El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que la dependencia avanza en la modernización tecnológica para ampliar la vigilancia y control de las zonas marítimas mexicanas.

Lo que se sumó en la mañanera del 9 de junio fue el vínculo explícito con institutos de investigación científica, apuntando a un modelo de desarrollo tecnológico compartido entre las fuerzas armadas y la academia.

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La mandataria federal afirma en la mañanera de este martes 9 de junio que también se diseñan radios y otras soluciones hechas en México, bajo un esquema de producción autosustentable sin subsidios permanentes

El contexto: una apuesta por la innovación soberana

Los drones son solo una pieza de una estrategia más ambiciosa que el gobierno federal ha comenzado a mostrar con mayor frecuencia en sus conferencias matutinas. En la misma sesión del 9 de junio se retomó el avance del proyecto Olinia, el primer vehículo eléctrico mexicano, cuyo coordinador Roberto Capuano detalló los próximos pasos.

La presidenta Sheinbaum presentó y condujo el primer vehículo eléctrico mexicano, Olinia 1, que se venderá desde 150 mil pesos y entrará en circulación en el verano de 2027. El proyecto actualmente se desarrolla en el centro de diseño Olinia, ubicado en el Instituto Tecnológico de Puebla, donde más de 100 personas trabajan en el desarrollo de los coches.

Según lo expuesto en la mañanera, el siguiente paso es la producción en serie de al menos 20,000 vehículos, a través de una convocatoria abierta para determinar con qué empresa se formará una inversión mixta. El modelo Olinia Dos —orientado a carga— se presentaría en julio, una vez concluido el Mundial 2026.

También se mencionó que el IMSS, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, desarrolla un equipo para diálisis que ya pasó sus primeras pruebas y se encuentra en proceso de revisión ante la Cofepris. El objetivo: que al momento de su liberación se produzca a precios significativamente menores que los disponibles en el mercado.

Cobertura de la presentación oficial del vehículo eléctrico Olinia en Zumpango, Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el científico Roberto Capuano Tripp están presentes. El vehículo, de color blanco, es exhibido frente a una audiencia que registra el evento con teléfonos móviles. Este automóvil es identificado como el primer vehículo eléctrico fabricado en México.

La reunión bilateral, el otro gran tema del día

La mañanera del 9 de junio también fue escenario de un anuncio clave en materia de política exterior. El canciller Roberto Velasco informó que el pasado 8 de junio sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 30 minutos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un ambiente que describió como cordial y respetuoso.

Los temas centrales de esa conversación fueron:

  • Cooperación en seguridad fronteriza
  • Tráfico de fentanilo
  • Migración
  • Revisión del T-MEC (con una segunda ronda de negociaciones prevista para los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C.)

Como resultado, Velasco anunció una reunión presencial para el próximo viernes 12 de junio con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, se busca concretar un encuentro cara a cara entre Velasco y Rubio en los próximos meses.

Sobre el fentanilo, el canciller destacó que desde el inicio de la administración Sheinbaum se ha registrado una reducción del 76% en las incautaciones de esa sustancia en la frontera norte del país.

Montaje de dos fotos: a la izquierda, Marco Rubio en un primer plano; a la derecha, Marcelo Ebrard hablando en un podio con el logotipo de Relaciones Exteriores.
El senador estadounidense Marco Rubio y el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un montaje que destaca temas clave en las relaciones bilaterales entre sus naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mañanera en vísperas del Mundial

El 9 de junio se desarrolló a dos días de la inauguración de la Copa Mundial 2026, y varios temas del día estuvieron cruzados por ese contexto. La presidenta Sheinbaum informó que este martes se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se suspenderán las actividades en oficinas públicas y privadas el jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, a fin de evitar contratiempos y reducir el tráfico en la Ciudad de México.

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