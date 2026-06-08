México

¿Es normal que tiemble en la península de Yucatán? La razón por la que sorprendieron los sismos en Ticul y Mérida

El sismo de 4.2 grados que se registró este lunes 8 de junio a las 10:05 horas cerca de Ticul sorprendió a miles de habitantes de Yucatán

Guardar
Google icon
Ilustración que divide la imagen entre un mapa batimétrico de la Península de Yucatán con un epicentro sísmico y una calle colonial con personas asustadas.
Una ilustración vibrante muestra un mapa de la Península de Yucatán con un epicentro sísmico submarino, junto a personas en una calle colonial reaccionando con sorpresa y confusión ante un temblor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sismo de 4.2 grados que se registró este 8 de junio a las 10:05 horas cerca de Ticul sorprendió a miles de habitantes de Yucatán, una región donde los movimientos telúricos son poco frecuentes y suelen tener baja intensidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM confirmó que el epicentro se ubicó a 14 kilómetros de Ticul y a una profundidad de 5 kilómetros.

PUBLICIDAD

El fenómeno causó inquietud y generó un aumento en las búsquedas sobre la razón de estos eventos en una zona considerada estable, mientras que en el Caribe se reportaron movimientos adicionales, lo que elevó la alerta social.

La península de Yucatán: un territorio poco sísmico

Según el SSN, la península de Yucatán no suele registrar actividad sísmica cotidiana como ocurre en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estas entidades permanecen bajo vigilancia porque están situadas en los límites de placas tectónicas, donde la interacción entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana provoca decenas de temblores al día, muchos de ellos perceptibles y de mediana a alta magnitud.

PUBLICIDAD

La península de Yucatán: un territorio poco sísmico (Foto: RS)
La península de Yucatán: un territorio poco sísmico (Foto: RS)

En contraste, la península de Yucatán se localiza en el interior de la placa Norteamericana. Esto significa que no está expuesta a los choques directos entre placas, condición que limita la cantidad y la magnitud de los sismos.

La región descansa sobre una plataforma calcárea estable; sin embargo, existen fallas locales como la de Ticul, identificada por el SSN como la más extensa de la zona, con alrededor de 130 kilómetros de longitud. En esta falla suelen generarse los pocos movimientos que se sienten en el sur de la entidad.

Por qué ocurren sismos en Yucatán

De acuerdo con el análisis más reciente del Servicio Sismológico Nacional y especialistas de la UNAM, los sismos que se han registrado en Yucatán tienen su origen en fallas geológicas locales, principalmente la de Ticul y otras como la Campeche–Hecelchakán y la de Holbox.

El SSN señaló que los movimientos recientes no pueden atribuirse a causas como el derrumbe de cuevas subterráneas ni al colapso del subsuelo kárstico, sino a procesos geológicos naturales asociados a fallas locales. Además, el director del SSN, Arturo Iglesias Mendoza, descartó que se trate de réplicas de un evento mayor, pues se trata de una serie de temblores de magnitud similar, conocidos como enjambres, cuya ocurrencia no es predecible.

Sismos en el mar Caribe y percepción social

Este lunes 8 de junio también se reportaron movimientos sísmicos dentro del mar Caribe, lo que provocó un incremento en las búsquedas en navegadores sobre si estaba temblando en la región y por qué.

La preocupación aumentó debido a la rareza de estos fenómenos en la península, donde la percepción popular es que “nunca tiembla”. El SSN recordó que “los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico”.

Ilustración de un corte geológico de la península de Yucatán con ondas sísmicas emanando de una falla. A la derecha, personas confusas en una calle.
Por qué ocurren sismos en Yucatán (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomendó a la población no caer en rumores y mantenerse informada a través de canales oficiales. Las autoridades estatales reiteraron que los movimientos recientes no causaron daños y que la alerta sísmica sólo se activa en magnitudes mayores o cuando los epicentros se ubican cerca de zonas urbanas densamente pobladas, condiciones que no se cumplieron en esta ocasión.

La falla de Ticul y la explicación técnica

La doctora Juana Elia Escobar Sánchez, responsable del Laboratorio de Geología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Mérida, declaró a Diario de Yucatán que la península es una “zona pasiva, pero no quiere decir que no haya movimientos”.

Detalló que la falla de Ticul es la de mayor deformación tectónica en la región y que el bloque de terreno situado entre Maxcanú y Ticul puede experimentar ligeros reajustes con lapsos de miles de años.

“No estamos en una zona de límite de placas como el Pacífico, pero sí tenemos fallas que pueden generar pequeños temblores”, sostuvo la especialista. Aunque no existe evidencia de que Yucatán enfrente sismos de gran magnitud, los geólogos coinciden en que los movimientos de baja intensidad continuarán registrándose de forma ocasional.

Recomendaciones y datos clave

El Servicio Sismológico Nacional y el Cenapred insisten en que la población utilice fuentes oficiales para informarse. Hasta ahora, los registros históricos y recientes muestran que los sismos en la península son esporádicos y de baja magnitud, concentrándose en el sur y sin representar un riesgo alto.

El sismo de este 8 de junio en Ticul tuvo una magnitud de 4.2 grados, se localizó a 14 kilómetros del municipio y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, según el reporte preliminar del SSN. Las autoridades no reportaron daños ni víctimas.

A pesar de la rareza de estos eventos, los especialistas reiteran que la península de Yucatán no es ajena a la actividad sísmica, aunque sus condiciones geológicas la mantienen como una de las zonas menos propensas del país.

Temas Relacionados

Temblor en MéxicoYucatánMéridaSismosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, la presentación musical se realizará una vez concluido el encuentro inaugural

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Roberto Ruano, vicepresidente de la AMTPP, sostuvo que tanto el conglomerado como la FIFA han incumplido las medidas cautelares otorgadas por una jueza

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

El panorama inmediato del llamado Monstruo Mexicano permanece sin definiciones claras respecto a su próximo adversario

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

Mundial 2026: Migrantes haitianos y venezolanos, la mano de obra invisible detrás de las obras en CDMX

Una revista italiana revela que migrantes trabajan en obras del Mundial 2026 en CDMX sin registro ni seguro médico, víctimas del esquema de subcontratación

Mundial 2026: Migrantes haitianos y venezolanos, la mano de obra invisible detrás de las obras en CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Aseguran más de 800 kilos de cocaína frente a las costas de Guerrero y detienen a cinco personas

Claudia Sheinbaum desestima denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: “No se puede ser más hipócrita”

Cae “El 01”, presunto jefe de plaza de Los Salazar en Sonora y Chihuahua: se le vincula con ataques con drones a grupos rivales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: decomisan 59 artefactos explosivos caseros durante revisión de transporte en la México-Cuernavaca

Detiene a cuatro presuntos narcomenudistas y posibles extorsionadores en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Banda El Recodo encenderá el Mundial 2026 con concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Diego Schoening respalda a Paulina Rubio en el conflicto de custodia por su hijo con Colate

Julissa reaparece luego de tres años alejada de los reflectores tras sufrir una caída en su casa

Alicia Villarreal asegura estar “lista para ser abuela” ante rumores de embarazo de su hija Melenie

Cuál será el personaje Belinda en Toy Story 5: “Me emociona mucho contarles”

DEPORTES

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Palcohabientes retan a la FIFA y Grupo Ollamani con impedir juego inaugural del Mundial 2026: “Tenemos a la CNTE”

Papá de David Benavidez revela cuál es el rival más peligroso para hijo y explica por qué

Claudia Sheinbaum abandera a jugadores de la selección mexicana previo a su participación en el Mundial 2026

Fulham anuncia la salida de Raúl Jiménez: ¿cuál será su siguiente destino?

¿Podrás ver partidos del Mundial 2026 en restaurantes y bares de CDMX, Guadalajara y Monterrey?