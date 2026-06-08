¿Es normal que tiemble en la península de Yucatán? La razón por la que sorprendieron los sismos en Ticul y Mérida

Una ilustración vibrante muestra un mapa de la Península de Yucatán con un epicentro sísmico submarino, junto a personas en una calle colonial reaccionando con sorpresa y confusión ante un temblor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sismo de 4.2 grados que se registró este 8 de junio a las 10:05 horas cerca de Ticul sorprendió a miles de habitantes de Yucatán, una región donde los movimientos telúricos son poco frecuentes y suelen tener baja intensidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM confirmó que el epicentro se ubicó a 14 kilómetros de Ticul y a una profundidad de 5 kilómetros.

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El fenómeno causó inquietud y generó un aumento en las búsquedas sobre la razón de estos eventos en una zona considerada estable, mientras que en el Caribe se reportaron movimientos adicionales, lo que elevó la alerta social.

La península de Yucatán: un territorio poco sísmico

Según el SSN, la península de Yucatán no suele registrar actividad sísmica cotidiana como ocurre en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estas entidades permanecen bajo vigilancia porque están situadas en los límites de placas tectónicas, donde la interacción entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana provoca decenas de temblores al día, muchos de ellos perceptibles y de mediana a alta magnitud.

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La península de Yucatán: un territorio poco sísmico (Foto: RS)

En contraste, la península de Yucatán se localiza en el interior de la placa Norteamericana. Esto significa que no está expuesta a los choques directos entre placas, condición que limita la cantidad y la magnitud de los sismos.

La región descansa sobre una plataforma calcárea estable; sin embargo, existen fallas locales como la de Ticul, identificada por el SSN como la más extensa de la zona, con alrededor de 130 kilómetros de longitud. En esta falla suelen generarse los pocos movimientos que se sienten en el sur de la entidad.

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Por qué ocurren sismos en Yucatán

De acuerdo con el análisis más reciente del Servicio Sismológico Nacional y especialistas de la UNAM, los sismos que se han registrado en Yucatán tienen su origen en fallas geológicas locales, principalmente la de Ticul y otras como la Campeche–Hecelchakán y la de Holbox.

El SSN señaló que los movimientos recientes no pueden atribuirse a causas como el derrumbe de cuevas subterráneas ni al colapso del subsuelo kárstico, sino a procesos geológicos naturales asociados a fallas locales. Además, el director del SSN, Arturo Iglesias Mendoza, descartó que se trate de réplicas de un evento mayor, pues se trata de una serie de temblores de magnitud similar, conocidos como enjambres, cuya ocurrencia no es predecible.

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Sismos en el mar Caribe y percepción social

Este lunes 8 de junio también se reportaron movimientos sísmicos dentro del mar Caribe, lo que provocó un incremento en las búsquedas en navegadores sobre si estaba temblando en la región y por qué.

La preocupación aumentó debido a la rareza de estos fenómenos en la península, donde la percepción popular es que “nunca tiembla”. El SSN recordó que “los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico”.

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Por qué ocurren sismos en Yucatán (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomendó a la población no caer en rumores y mantenerse informada a través de canales oficiales. Las autoridades estatales reiteraron que los movimientos recientes no causaron daños y que la alerta sísmica sólo se activa en magnitudes mayores o cuando los epicentros se ubican cerca de zonas urbanas densamente pobladas, condiciones que no se cumplieron en esta ocasión.

La falla de Ticul y la explicación técnica

La doctora Juana Elia Escobar Sánchez, responsable del Laboratorio de Geología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Mérida, declaró a Diario de Yucatán que la península es una “zona pasiva, pero no quiere decir que no haya movimientos”.

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Detalló que la falla de Ticul es la de mayor deformación tectónica en la región y que el bloque de terreno situado entre Maxcanú y Ticul puede experimentar ligeros reajustes con lapsos de miles de años.

“No estamos en una zona de límite de placas como el Pacífico, pero sí tenemos fallas que pueden generar pequeños temblores”, sostuvo la especialista. Aunque no existe evidencia de que Yucatán enfrente sismos de gran magnitud, los geólogos coinciden en que los movimientos de baja intensidad continuarán registrándose de forma ocasional.

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Recomendaciones y datos clave

El Servicio Sismológico Nacional y el Cenapred insisten en que la población utilice fuentes oficiales para informarse. Hasta ahora, los registros históricos y recientes muestran que los sismos en la península son esporádicos y de baja magnitud, concentrándose en el sur y sin representar un riesgo alto.

El sismo de este 8 de junio en Ticul tuvo una magnitud de 4.2 grados, se localizó a 14 kilómetros del municipio y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, según el reporte preliminar del SSN. Las autoridades no reportaron daños ni víctimas.

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A pesar de la rareza de estos eventos, los especialistas reiteran que la península de Yucatán no es ajena a la actividad sísmica, aunque sus condiciones geológicas la mantienen como una de las zonas menos propensas del país.