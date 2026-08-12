México
Agregar Infobae enGoogle

Precio de la gasolina en Puebla este miércoles 12 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Guardar

“Si sube la gasolina, sube todo”, es la frase popular que expresa la incidencia de los precios de los combustibles en la vida cotidiana de la población, independientemente de tener vehículo propio.

Los automovilistas, quienes diariamente atraviesan el tráfico para llegar a sus trabajos o cumplen su jornada al volante, son quienes más atención prestan al valor de los combustibles.

Por ello, resulta esencial consultar las tarifas vigentes para anticipar cualquier ajuste. La Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor publican de forma regular los precios actualizados de la gasolina y el diésel en distintas entidades y municipios de México.

PUBLICIDAD

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.724pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.028pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 26.997pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Pueblamexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2

EN VIVO | Clima CDMX y México hoy 12 de agosto: dónde lloverá y qué zonas tendrán mejores condiciones para ver las Perseidas

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y México hoy 12 de agosto: dónde lloverá y qué zonas tendrán mejores condiciones para ver las Perseidas

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

Bachillerato Nacional Margarita Maza: Edomex abre pre registro para 52 planteles

Se habilitó el pre registro para jóvenes que concluirán la secundaria y buscan ingresar al bachillerato, en una primera etapa habrá 31 planteles

Bachillerato Nacional Margarita Maza: Edomex abre pre registro para 52 planteles

Batido de plátano congelado: la opción saludable de postre sin azúcar

Congelar el plátano antes de licuarlo transforma una bebida simple en una fuente de potasio, proteínas y vitamina B6

Batido de plátano congelado: la opción saludable de postre sin azúcar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sanciones, arrestos y recompensas: 5 golpes de EEUU al CJNG desde que Juan Carlos Valencia González tomó el liderazgo

Sanciones, arrestos y recompensas: 5 golpes de EEUU al CJNG desde que Juan Carlos Valencia González tomó el liderazgo

Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa

Alfredo Olivas y los ataques a su familia en 11 años: de los balazos en su concierto al asesinato de su primo en Zapopan

Gibrán Ramírez acusa a Morena de haber financiado campañas de 2021 con dinero ilícito y ventila relación del ‘Rey del huachicol’ y Mario Delgado

Documental de Emma Coronel, “Casada con El Chapo”, se estrena en México: cuándo y dónde ver

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

Productora de La Casa de los Famosos México 2026 responde a Mar Contreras por críticas a la temporada

KARD en México: precios de boletos y beneficios para el concierto del grupo mixto de K-pop

Internautas critican a La Casa de los Famosos México por salida de Ximena Herrera tras El Exilio

Imponen orden de restricción a conductor de Ventaneando por exhibir al hijo de Luis Miguel, afirma Javier Ceriani

DEPORTES

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Otra baja para los Pumas, Álvaro Angulo enciende las alarmas tras lesión en Leagues Cup

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie