México

Estado de México arranca Semana Nacional de Salud Pública 2026 con más de 100 mil vacunas disponibles

Se realizarán jornadas comunitarias con actividades escolares enfocadas en promover hábitos saludables entre la población

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Vacunación módulos Edomex sarampión
Semana de Vacunación en el Edomex (Gob. Edomex)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó junto al secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, el arranque oficial de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Toluca, donde destacó que la entidad cuenta con más de 100 mil vacunas disponibles para proteger a la población mexiquense.

Durante el evento realizado en el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova, la mandataria estatal subrayó que el objetivo principal de esta estrategia es fortalecer la prevención de enfermedades y garantizar el acceso gratuito a las vacunas en los 125 municipios del Estado de México.

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Vacunas para reforzar esquemas en el Edomex

Semana de vacunación Edomex Salud
Se podrá completar los esquemas de vacunación en los 125 municipios (Gob. Edomex)

Delfina Gómez explicó que las familias mexiquenses podrán acudir a las unidades médicas para completar sus esquemas de vacunación, mientras brigadas de salud recorrerán escuelas, espacios públicos y comunidades para ampliar la cobertura.

“¿Qué es lo que hemos hecho como gobierno estatal? Seguir los objetivos que pretende nuestra Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y en lo que se refiere al sector salud, en tener una población más sana basada, en primer lugar, en la prevención”, expresó la gobernadora.

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Las autoridades sanitarias detallaron que las más de 100 mil dosis disponibles permitirán prevenir enfermedades como sarampión, hepatitis B, tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis y tuberculosis meníngea.

La mandataria estatal insistió en que las campañas de vacunación no deben limitarse a una sola jornada, sino mantenerse de manera permanente para garantizar la protección de niñas, niños, jóvenes y adultos.

“Que no sea una semana, si bien es el arranque, tenemos que hacerlo de manera permanente”, afirmó Delfina Gómez ante autoridades estatales y federales.

Semana Nacional de Salud Pública 2026 recorrerá las 19 jurisdicciones sanitarias

Foto: X: @SaludEdomex
Foto: X: @SaludEdomex

La Semana Nacional de Salud Pública 2026 contempla actividades en las 19 jurisdicciones sanitarias del Estado de México, donde se instalarán módulos para ofrecer atención preventiva y orientación médica.

Además de la vacunación, se realizarán jornadas comunitarias con partidos de futbol, activaciones físicas y actividades escolares enfocadas en promover hábitos saludables entre la población.

Entre los servicios que se brindarán destacan acciones de nutrición, salud sexual, detección oportuna de enfermedades, primeros auxilios, cuidado ambiental y tenencia responsable de seres sintientes.

En el arranque de las actividades participaron dependencias como la Secretaría de Educación estatal, el Servicio de Urgencias del Estado de México, la Protectora de Bosques, la Policía Estatal, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y el ISSEMYM.

Resaltan la prevención

vacunación sarampión Edomex IMSS
Se busca prevenir enfermedades como sarampión, hepatitis B, tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis y tuberculosis meníngea Foto: X/@SaludEdomex.

Durante el evento, David Kershenobich resaltó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención y generar conciencia social sobre el cuidado de la salud.

La Semana Nacional de Salud Pública 2026 se desarrolla en el marco del llamado Mundial Social, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para promover el bienestar integral de las familias mexicanas.

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