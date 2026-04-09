México

Sheinbaum desmiente que Cuba pidió reservar información sobre ayuda humanitaria: “Es falso, no tenemos nada que esconder”

La mandataria reivindica la cooperación con Cuba como parte de la tradición diplomática mexicana y asegura que el país seguirá apoyando a la isla con total transparencia

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La mandataria federal afirmó que el gobierno cubano nunca ha pedido a México ocultar datos sobre los envíos, subrayando que cualquier decisión al respecto es exclusiva responsabilidad de las autoridades nacionales. (Infobae-Itzallana)
La mandataria federal afirmó que el gobierno cubano nunca ha pedido a México ocultar datos sobre los envíos, subrayando que cualquier decisión al respecto es exclusiva responsabilidad de las autoridades nacionales. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió una publicación que circuló durante el día de ayer: que el gobierno de Cuba le había pedido a México mantener en reserva, durante cinco años, todos los detalles de la ayuda humanitaria enviada a la isla.

“No, eso es falso”, respondió la mandataria desde Palacio Nacional. “Cuba no nos lo ha pedido. Además, imagínense cómo nos va a decir Cuba: ‘Reserva la información’, o cualquier país.”

Lo que publicó El Universal —y lo que desmiente Sheinbaum

El diario El Universal publicó este miércoles que el gobierno de Miguel Díaz-Canel solicitó a México, mediante una nota diplomática, clasificar como reservada la información sobre los cargamentos de ayuda humanitaria enviados a la isla, con el argumento de que su divulgación había provocado el surgimiento de “disidentes” y “grupos antagónicos” que podrían boicotear la distribución de alimentos y medicinas.

Según el rotativo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) accedió a clasificar dicha información como reservada por un periodo de cinco años, con base en la nota diplomática cubana.

Sheinbaum, al ser confrontada con esta versión en la mañanera, fue categórica: “Cuba nunca ha pedido a México que reserve información”. Y añadió: “En todo caso, si lo pidiera, depende de nosotros si la publicamos o no. No tenemos nada que esconder”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

¿Cuánta ayuda ha enviado México a Cuba?

Más allá de la polémica sobre la reserva de información, los números de la ayuda humanitaria son concretos. De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México ha enviado cuatro cargamentos a la isla a bordo de embarcaciones de la Secretaría de Marina:

  • 8 de febrero: primer cargamento con más de 814 toneladas de víveres.
  • 24 de febrero: segundo envío con 1,193 toneladas.
  • 27 de marzo: cuarto cargamento con más de 96 toneladas.
  • Total acumulado: más de 3,125 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil cubana.

El primer envío se realizó días después de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba.

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“Estamos orgullosos de apoyar al pueblo de Cuba”

Lejos de esquivar el tema, Sheinbaum lo convirtió en una reivindicación de la política exterior mexicana. Señaló que el apoyo a Cuba forma parte de “la mejor tradición diplomática” del país y lo equiparó con gestos históricos como el apoyo del general Lázaro Cárdenas a la República Española, la recepción de exiliados sudamericanos tras los golpes de Estado del siglo XX, y la ayuda enviada recientemente a Chile y California durante sus incendios forestales.

“México es un país con una tradición hermosísima de fraternidad con los pueblos”, afirmó. “Todas y todos los mexicanos se deben sentir orgullosos de ello.”

Sobre la posibilidad de transparentar las cifras y detalles de los envíos, la presidenta fue abierta: “Con gusto lo revisamos y se informa sin problema”, dijo, dejando la puerta abierta a revelar la información que, según El Universal, el propio gobierno mexicano comprometió mantener en reserva.

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