Exigen a la UNAM que emita título póstumo de Verónica Soto, estudiante víctima de feminicidio en 2019

Madre de víctima de feminicidio exige título post mortem a la UNAM. (Foto: Especial)

El miércoles 8 de abril de 2026 a las 16:00 horas, la colectiva Las Siemprevivas han convocado a un acto de exigencia por el título universitario póstumo de la estudiante de enfermería Verónica Soto Hernández, la acción en colectividad se realizará frente a la torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Verónica soto era estudiante de la ENEO

Las mujeres convocantes acompañarán a la señora Andrea Soto, madre de la víctima de feminicidio en 2019, quien entonces cursaba la carrera en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO):

“Tenemos claro que la memoria de nuestras compañeras es una forma de honrar su vida y mostrar aquellos sueños y deseos que les fueron arrebatados”.

Convocan a un acto de exigencia colectiva en la UNAM por el título póstumo de Verónica Soto, víctima de feminicidio en 2019. (Imagen: Las Siemprevivas)

Desde el 1 de noviembre de 2019, la madre de Verónica Soto busca justicia, el crimen ocurrió en Naucalpan, Estado de México, y a casi siete años, más mujeres se han sumado a su exigencia, tanto para las autoridades como hacia la UNAM, destacándolo como un acto de justicia simbólica.

Por varios años, le han exigido a la Máxima Casa de Estudios la emisión del título profesional de Licenciada en Enfermería y Obstetricia, mismo que la joven ya no pudo recoger, sin embargo, su mamá se ha topado con la indolencia y el aplazamiento de este trámite:

“Antes del feminicidio de Vero, ella era como cualquier otra estudiante universitaria: hija, hermana, amiga, compañera, alumna, prestadora de servicio social”.

Madre de víctima de feminicidio exige título post mortem a la UNAM. (Foto: Especial)

Exigen una reparación simbólica

Las mujeres que han acompañado a la señora Andrea Soto, resaltan que este tipo de medidas de reparación simbólicas y comunitarias sin relevantes, ya que tras años en exigencia de justicia forman parte del derecho a la memoria:

“La emisión de un título póstumo es una manera de dignificar su nombre que durante los últimos seis años ha estado ligado a un proceso de búsqueda de justicia, expuesta muchas veces a la revictimización debido a las narrativas sociales discriminatorias y misóginas que aún persisten”.

Una petición que no es ajena a la UNAM

Cabe destacar que la exigencia no es una petición ajena, ya que en marzo de este año, la UNAM emitió el título profesional póstumo de Berenice Giles Rivera, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) que murió en la cobertura del Festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario, el pasado 5 de abril de 2025.

Madre de víctima de feminicidio exige título post mortem a la UNAM. (Foto: Especial)

En México, entre enero y febrero de 2026 se han registrado 94 feminicidios, de los cuales cuatro entidades concentran el 41.5 por ciento:

Sinaloa 13 feminicidios

Ciudad de México 9 feminicidios

Veracruz 9 feminicidios

Chiapas 8 feminicidios

Sonora 6 feminicidios

Estado de México 5 feminicidios

La exigencia sobre la emisión del título póstumo de Verónica Soto, se suma a una exigencia que por años no ha recibido respuesta por parte de la UNAM, aún cuando la promesa del trámite ya se había realizado hace algunos años.