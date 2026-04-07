México

Suben a 8 los muertos por sueros vitaminados en Sonora: continúa búsqueda de Jesús Maximiano “N”

El posible responsable cuenta con una orden de aprehensión tras el fallecimiento de varios de sus pacientes

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La muerte de cuatro personas relacionadas a sueros vitaminados sigue bajo investigación. (Crédito: FGJES)
La muerte de cuatro personas relacionadas a sueros vitaminados sigue bajo investigación. (Crédito: FGJES)

La Secretaría de Salud del Estado de Sonora informó que ya son 11 los casos sospechosos vinculados a la aplicación de sueros vitaminados contaminados. Dentro de este grupo, se reportan 8 defunciones, una persona permanece hospitalizada y dos pacientes han sido dados de alta tras su recuperación.

Las autoridades estatales confirmaron que no se han presentado nuevos casos desde la clausura del establecimiento implicado.

Las acciones coordinadas con la COESPRISSON, COFEPRIS y la Fiscalía General de Justicia de Sonora incluyen labores de vigilancia epidemiológica, verificación sanitaria, análisis de muestras y la clausura definitiva del consultorio relacionado con los casos.

Los medicamentos y soluciones hallados en el consultorio permanecen bajo análisis en la CCAYAC del Gobierno Federal, con el objetivo de determinar su composición y posible relación con los incidentes reportados.

Emiten alerta para capturar al médico relacionado con la muerte de 8 personas en Sonora

El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)
El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una alerta internacional y estatal para localizar y detener al médico general Jesús Maximiano “N”, de 65 años, quien está señalado como responsable por la administración de sueros vitaminados contaminados que provocaron la muerte de ocho personas y afectaron a otras cuatro en Hermosillo.

Las acciones judiciales incluyen una orden de aprehensión vigente y cateos en tres domicilios de la capital. Las autoridades buscan prevenir una posible fuga del señalado.

Las fuerzas de seguridad realizaron tres cateos durante la madrugada en Hermosillo para localizar al doctor Jesús Maximiano “N” y proceder a su captura.

El doctor Jesús Maximiano “N” cuenta con título de médico cirujano otorgado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y portaba cédula profesional vigente.

No obstante, carece de especialidad en homeopatía, a pesar de haber presentado su consultorio bajo esa denominación. De hecho, desde hace más de dos décadas, el médico ejercía en Hermosillo, primero como médico general y posteriormente orientándose a la medicina estética, la biología y procedimientos no convencionales.

La clínica implicada en el caso fue clausurada el mismo martes, hecho confirmado por la Secretaría de Salud durante la conferencia.

La contaminación bacteriana, la sepsis y la hipótesis de laboratorio

El peligro de los sueros vitaminados sin supervisión médica. Foto: (Gemini IA)
El peligro de los sueros vitaminados sin supervisión médica. Foto: (Gemini IA)

Las primeras pruebas de laboratorio realizadas por la Secretaría de Salud, presentadas en la conferencia de prensa matutina por el secretario David Kershenobich, apuntan a una posible contaminación bacteriana como la causa subyacente del brote.

Se detectaron niveles elevados de glóbulos blancos y alteraciones en la coagulación en las víctimas, parámetros que suelen asociarse con cuadros de sepsis. Los pacientes experimentaron una rápida evolución de los síntomas y, en algunos casos, sobrevivieron apenas algunos días tras la inyección del preparado.

Todas las muestras involucradas han sido enviadas a los laboratorios de la autoridad sanitaria para análisis exhaustivos. Por el momento, solo se disponen de resultados preliminares; las causas precisas de los fallecimientos serán comunicadas de manera oficial en cuanto culmine el estudio forense, según detalló Kershenobich.

La investigación también se enfoca en la composición de los sueros empleados, puesto que los preparados no solo contenían vitaminas, sino otras sustancias actualmente bajo escrutinio de los especialistas.

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