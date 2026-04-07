¿Se te pasó la fecha? Esto es lo que tendrás que pagar de Tenencia en CDMX y Edomex tras vencer el subsidio del 100%

Perder el subsidio de tenencia en la Ciudad de México o el Estado de México tiene un efecto directo y sensible en la economía personal. Para quienes dejaron pasar la fecha límite, la pregunta es simple y urgente: ¿cuánto se deberá desembolsar ahora, sin descuento?
El subsidio del 100% permitió a muchos automovilistas pagar sólo el refrendo, pero desde el 31 de marzo en CDMX y el 6 de abril en Edomex, esa opción desapareció.
El esquema de subsidio implementado por ambas entidades buscaba aliviar la carga fiscal y fomentar la regularización vehicular. Ahora, el panorama cambia y el usuario debe prepararse para cubrir el monto completo del impuesto, lo que puede representar un pago considerablemente mayor.
¿Qué ocurre si perdiste el subsidio del 100%?
La diferencia económica entre contar con el subsidio y perderlo puede ser significativa, ya que la tenencia puede representar hasta un 3% del valor facturado del auto.
- El pago tardío genera recargos, intereses y multas administrativas.
- El monto de la tenencia varía según el modelo, año y valor factura del vehículo.
- El refrendo vehicular sigue siendo obligatorio y su pago es independiente de la tenencia.
- No cubrir estos conceptos impide realizar trámites como reemplacamiento, verificación o cambio de propietario.
Este escenario puede afectar la movilidad y los derechos sobre el vehículo, por lo que la recomendación es consultar el adeudo total en los portales oficiales y cubrirlo lo antes posible.
¿Cuánto tendrás que pagar de tenencia y refrendo en 2026?
Con el subsidio vencido, el propietario debe pagar el monto completo de tenencia más el refrendo anual. Los costos son diferentes en cada entidad y dependen del valor del vehículo.
- En CDMX, el refrendo para 2026 es de 760 pesos.
- En Edomex, el refrendo es de 990 pesos para autos particulares y 731 pesos para motocicletas.
- El impuesto de tenencia se calcula aproximadamente en un 3% del valor factura del vehículo (IVA incluido).
- El monto final puede consultarse en línea con el número de placas y datos del auto.
- A estos conceptos se suman recargos e intereses por pago extemporáneo.
Los pagos, además, pueden realizarse en línea, en bancos, tiendas autorizadas, kioscos de la tesorería y por la aplicación móvil oficial.
¿Qué consecuencias tiene no pagar a tiempo?
El incumplimiento del pago oportuno no sólo genera deudas crecientes, sino que bloquea trámites clave y puede complicar la operación legal del vehículo.
- No pagar impide la verificación vehicular, la renovación de la tarjeta de circulación y el reemplacamiento.
- En operativos, si el auto es remitido al corralón, es indispensable saldar todos los adeudos para recuperarlo.
- El acceso a futuros programas o incentivos estatales puede quedar restringido hasta regularizar la situación.
- Las autoridades suelen lanzar programas de apoyo o condonación de recargos en periodos específicos, por lo que es recomendable estar atento a nuevas convocatorias.
De esta manera, regularizarse a tiempo permite mantener la vigencia de documentos y evitar gastos adicionales relacionados con multas o trámites bloqueados.