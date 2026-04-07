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¿Se te pasó la fecha? Esto es lo que tendrás que pagar de Tenencia en CDMX y Edomex tras vencer el subsidio del 100%

Los automovilistas que no realizaron el pago del refrendo vehicular en los plazos establecidos deberán cubrir el impuesto completo de tenencia

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La fecha límite para beneficiarse en el impuesto vehicular ha expirado, por lo que quienes no cumplieron con el proceso deberán cubrir el costo íntegro. (Ilustración: Jesús Avilés/Infobae)
La fecha límite para beneficiarse en el impuesto vehicular ha expirado, por lo que quienes no cumplieron con el proceso deberán cubrir el costo íntegro. (Ilustración: Jesús Avilés/Infobae)

Perder el subsidio de tenencia en la Ciudad de México o el Estado de México tiene un efecto directo y sensible en la economía personal. Para quienes dejaron pasar la fecha límite, la pregunta es simple y urgente: ¿cuánto se deberá desembolsar ahora, sin descuento?

El subsidio del 100% permitió a muchos automovilistas pagar sólo el refrendo, pero desde el 31 de marzo en CDMX y el 6 de abril en Edomex, esa opción desapareció.

El subsidio del 100% en tenencia vehicular para 2026 en CDMX y Edomex expiró el 1 de abril, según el calendario oficial. (Facebook/ Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México)
El subsidio del 100% en tenencia vehicular para 2026 en CDMX y Edomex expiró el 1 de abril, según el calendario oficial. (Facebook/ Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México)

El esquema de subsidio implementado por ambas entidades buscaba aliviar la carga fiscal y fomentar la regularización vehicular. Ahora, el panorama cambia y el usuario debe prepararse para cubrir el monto completo del impuesto, lo que puede representar un pago considerablemente mayor.

¿Qué ocurre si perdiste el subsidio del 100%?

La diferencia económica entre contar con el subsidio y perderlo puede ser significativa, ya que la tenencia puede representar hasta un 3% del valor facturado del auto.

  • El pago tardío genera recargos, intereses y multas administrativas.
  • El monto de la tenencia varía según el modelo, año y valor factura del vehículo.
  • El refrendo vehicular sigue siendo obligatorio y su pago es independiente de la tenencia.
  • No cubrir estos conceptos impide realizar trámites como reemplacamiento, verificación o cambio de propietario.
Reemplacamiento 2025 Edomex
No liquidar tenencia y refrendo impide realizar trámites clave como verificación, reemplacamiento y cambio de propietario del vehículo. (Gob. Edomex)

Este escenario puede afectar la movilidad y los derechos sobre el vehículo, por lo que la recomendación es consultar el adeudo total en los portales oficiales y cubrirlo lo antes posible.

¿Cuánto tendrás que pagar de tenencia y refrendo en 2026?

Con el subsidio vencido, el propietario debe pagar el monto completo de tenencia más el refrendo anual. Los costos son diferentes en cada entidad y dependen del valor del vehículo.

  • En CDMX, el refrendo para 2026 es de 760 pesos.
  • En Edomex, el refrendo es de 990 pesos para autos particulares y 731 pesos para motocicletas.
  • El impuesto de tenencia se calcula aproximadamente en un 3% del valor factura del vehículo (IVA incluido).
  • El monto final puede consultarse en línea con el número de placas y datos del auto.
  • A estos conceptos se suman recargos e intereses por pago extemporáneo.
Reemplacamiento Edomex condonaciones multas
El pago de tenencia puede representar hasta el 3% del valor factura del automóvil, lo que incrementa el gasto anual de los propietarios. (Gob. Edomex)

Los pagos, además, pueden realizarse en línea, en bancos, tiendas autorizadas, kioscos de la tesorería y por la aplicación móvil oficial.

¿Qué consecuencias tiene no pagar a tiempo?

El incumplimiento del pago oportuno no sólo genera deudas crecientes, sino que bloquea trámites clave y puede complicar la operación legal del vehículo.

  • No pagar impide la verificación vehicular, la renovación de la tarjeta de circulación y el reemplacamiento.
  • En operativos, si el auto es remitido al corralón, es indispensable saldar todos los adeudos para recuperarlo.
  • El acceso a futuros programas o incentivos estatales puede quedar restringido hasta regularizar la situación.
  • Las autoridades suelen lanzar programas de apoyo o condonación de recargos en periodos específicos, por lo que es recomendable estar atento a nuevas convocatorias.
El adeudo vehicular puede consultarse en línea mediante el número de placas, con la posibilidad de pagar en portales, bancos y tiendas autorizadas. (Gob. Edomex)
El adeudo vehicular puede consultarse en línea mediante el número de placas, con la posibilidad de pagar en portales, bancos y tiendas autorizadas. (Gob. Edomex)

De esta manera, regularizarse a tiempo permite mantener la vigencia de documentos y evitar gastos adicionales relacionados con multas o trámites bloqueados.

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