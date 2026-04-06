Recomendaciones para pasajeros del AIFA ante posibles protestas de transportistas

Este lunes 6 de abril, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) iniciará un paro nacional indefinido que incluye el cierre de carreteras en distintos puntos del país, lo que podría generar afectaciones en distintas vialidades de alta circulación.
Ante esto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AIFA) advirtió sobre posibles afectaciones al arribo debido a manifestaciones programadas en distintos puntos del país este lunes. La administración recomendó: “Anticipa tu llegada al aeropuerto si tienes un vuelo programado para este día”.
Recomendaciones para pasajeros
El mensaje, difundido en la red social X, subraya que los pasajeros con vuelos internacionales deben llegar con tres horas de anticipación, mientras que para vuelos nacionales se sugiere presentarse dos horas antes.
La autoridad aeroportuaria indicó la disponibilidad de estacionamientos alternos en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca y en la Terminal 2, además de opciones de transporte público para acceder a las instalaciones.
El aeropuerto también instó a los usuarios a consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas ante la posibilidad de retrasos o cambios de último momento.
¿Por qué se manifiestan los transportistas?
A través de un comunicado, la ANTAC informó que su protesta se debe a una crisis acumulada en el sector, marcada por inseguridad, costos elevados y falta de condiciones para viajar en carretera.
Señalan en su posicionamiento la violencia que hay en las autopistas mexicanas, en donde son víctimas de los delitos: robos, homicidios, desapariciones y extorsiones durante sus traslados.
“La falta de acciones efectivas de las autoridades ha dejado al sector en un estado de indefensión", señaló la organización.
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