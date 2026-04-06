Recomendaciones para pasajeros del AIFA ante posibles protestas de transportistas

El paro de transportistas podría afectar la circulación en importantes vialidades del país y complicar la movilidad hacia el aeropuerto.| (Crédito: Imagen creada con inteligencia artificial: Gemini AI, ilustrativa)

Este lunes 6 de abril, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) iniciará un paro nacional indefinido que incluye el cierre de carreteras en distintos puntos del país, lo que podría generar afectaciones en distintas vialidades de alta circulación.

Ante esto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AIFA) advirtió sobre posibles afectaciones al arribo debido a manifestaciones programadas en distintos puntos del país este lunes. La administración recomendó: “Anticipa tu llegada al aeropuerto si tienes un vuelo programado para este día”.

Recomendaciones para pasajeros

El mensaje, difundido en la red social X, subraya que los pasajeros con vuelos internacionales deben llegar con tres horas de anticipación, mientras que para vuelos nacionales se sugiere presentarse dos horas antes.

La autoridad aeroportuaria indicó la disponibilidad de estacionamientos alternos en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca y en la Terminal 2, además de opciones de transporte público para acceder a las instalaciones.

The logo of Felipe Angeles International Airport (AIFA) is displayed outside of it after the United States revoked approval for 13 Mexican airline routes and cancelled combined passenger and cargo flights, in Zumpango, Mexico, October 29, 2025. REUTERS/Henry Romero

El aeropuerto también instó a los usuarios a consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas ante la posibilidad de retrasos o cambios de último momento.

¿Por qué se manifiestan los transportistas?

A través de un comunicado, la ANTAC informó que su protesta se debe a una crisis acumulada en el sector, marcada por inseguridad, costos elevados y falta de condiciones para viajar en carretera.

Señalan en su posicionamiento la violencia que hay en las autopistas mexicanas, en donde son víctimas de los delitos: robos, homicidios, desapariciones y extorsiones durante sus traslados.

Transportistas amenazan con realizar un paro en carreteras principales de México (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

“La falta de acciones efectivas de las autoridades ha dejado al sector en un estado de indefensión", señaló la organización.

Información en proceso...