¡Chilangos! Habrá mantenimiento en el Templo Mayor y su museo en CDMX: esto es lo que debes de saber

Si tenías plan de visitar el Templo Mayor en estos días, toma precauciones, porque habrá cambios. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, anunció que tanto la zona arqueológica como su museo entrarán en proceso de mantenimiento.
El aviso se dio durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes, donde el INAH adelantó que varios espacios culturales y arqueológicos del país serán intervenidos rumbo al Mundial 2026.
El objetivo es dejar los recintos listos para recibir visitantes nacionales e internacionales con una experiencia más completa y cuidada en cada uno de estos espacios.
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