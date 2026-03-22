México

Reportan derrame de petróleo en playas de Veracruz

Los residuos de hidrocarburos han sido una problemática constante últimamente en la zona

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Manchas negras de alquitrán cubren
Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

Manchas de petróleo y residuos de hidrocarburo aparecieron este 21 de marzo en las playas de Costa Esmeralda, Veracruz, en la franja costera que anualmente recibe la mayor llegada de tortugas marinas para anidar, según confirmó Ricardo Yépez, responsable del campamento Tortugas Yépez en Nautla. El reporte indica la presencia visible de grumos de hidrocarburo en las playas, justo antes del pico de desove.

El impacto del derrame ya motivó la recolección de casi cuatro toneladas de residuos sólidos por parte de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), que desplegó una brigada de 30 elementos navales en Playa Villa Mar, municipio de Tuxpan, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y autoridades locales, detalló el Sector Naval de Tuxpan.

En el municipio de Úrsulo Galván, prestadores de servicios turísticos alertaron sobre la aparición de grandes manchas de chapapote en Chachalacas, tanto en la zona de dunas como cerca de palapas y restaurantes. Además, se reportaron residuos similares en playas de Tamiahua y Cazones de Herrera, mientras que en Isla Lobos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y operadores turísticos, junto a la Semar, recolectaron alrededor de media tonelada de residuos, buscando minimizar los daños a los arrecifes.

Manchas negras de alquitrán cubren
Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

Incidentes recientes en distintas playas de Veracruz

La alerta ambiental se exacerba tras el hallazgo de una tortuga marina muerta en la costa de Boca del Río, incrementando a siete los ejemplares localizados sin vida en la entidad.

La respuesta al incidente incluyó recorridos terrestres y marítimos en Tuxpan, Tamiahua, Isla Lobos, Barra de Cazones y arrecifes, además de sobrevuelo en las zonas más afectadas, con la intención de evaluar los riesgos para la población y las áreas protegidas, según informó la Semar.

Como medida adicional, los tres municipios impactados acordaron designar un lugar temporal para almacenar el hidrocarburo, cuya disposición final como residuo peligroso quedará bajo la responsabilidad de Pemex, decisión tomada durante la segunda sesión del Comité de Coordinación Local del Plan Local de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos, en la que participaron autoridades federales, estatales, municipales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la CONANP y la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS) Tuxpan.

Ricardo Yépez solicitó la intervención urgente de las autoridades para frenar la contaminación y proteger el próximo arribo masivo de tortugas, además de exhortar a las cooperativas pesqueras a tomar medidas preventivas para evitar daños en sus equipos.

(Foto: REUTERS/Angel Hernandez)
(Foto: REUTERS/Angel Hernandez)

Hallan tortugas sin vida en Coatzacoalcos

En los últimos días, surgieron reportes sobre la localización de seis tortugas muertas en Coatzacoalcos, Veracruz por la misma problemática, el derrame de petróleo en la zona.

Estos ejemplares, entre los que había especies jóvenes, presentaban manchas de combustible/chapopote, lo que sugiere una intoxicación por presencia de hidrocarburos.

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