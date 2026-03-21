Tarjeta Violeta CDMX 2026: estas son las fechas en que será el nuevo periodo de registro para ser parte del programa social y obtener 15 mil pesos

La Tarjeta Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX abrirá un nuevo periodo de registro este 2026 para beneficiarias que quieran integrarse a este programa social. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México existe el programa social llamado Tarjeta Violeta, otorgado exclusivamente a mujeres de dicha demarcación local.

El programa fue impulsado por dicha demarcación local, así como por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante 2025. Miles de mujeres llevaron a cabo el registro durante el año pasado.

Para este 2026, se abrió una nueva convocatoria para aquellas mujeres que quieran integrarse y obtener la Tarjeta Violeta, la cual otorga un estimado de 15 mil pesos anuales para personas del sexo femenino de la alcaldía Cuauhtémoc mayores de 18 años de edad.

A través de las redes sociales oficiales de la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México se dieron a conocer las fechas para llevar a cabo el registro en este 2026.

La alcaldesa da declaraciones Crédito: X (@ResistenciaMX25

La alcaldía puntualizó que el periodo de incorporación será durante cinco días en este mes de marzo en horarios específicos y dio a conocer los lugares para realizar el registro.

Fechas del periodo de registro en marzo de 2026 para la Tarjeta Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX

De acuerdo con lo difundido por la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el periodo de registro para la Tarjeta Violeta será del lunes 23 al viernes 27 de marzo de este 2026.

Autoridades locales recalcaron que la inscripción para las interesadas se llevará a cabo de manera presencial. Asimismo, mencionó que el periodo de incorporación en estos cinco días será en un horario de 09:00 a 14:30 horas.

Agregó que serán entregadas un total de 500 fichas por día para realizar el registro, por lo que el horario de inscripción podría finalizar antes de las 14:30 horas, ya que solamente se repartirá dicho número de fichas.

Cada día se repartirán un total de 500 fichas para el registro de la Tarjeta Violeta en CDMX. Foto: Archivo/Infobae México.

Puntualizó que las fichas serán dadas a las futuras beneficiarias de acuerdo al orden de llegada.

La alcaldía Cuauhtémoc precisó que el personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social llevará a cabo la entrega de las fichas desde las 08:30 horas.

Recalcó que ellos indicarán quién tendrá la ficha número 500 de registro, de acuerdo al orden de llegada por día, por lo que posteriormente indicará a los solicitantes acudir a una fecha después para realizar su inscripción.

Añadió que las fichas son personales, intransferibles y válidas únicamente durante el mismo día de su entrega.

¿En dónde deben acudir las interesadas para registrarse y obtener la Tarjeta Violeta 2026?

Las mujeres interesadas de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México que quieran obtener la Tarjeta Violeta 2026 deben acudir a este sitio para realizar el registro:

Explanada techada de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, ubicada en calle Aldama y Mina, s/n, colonia Buenavista.

El registro es presencial y deberán acudir al lugar indicado por la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

Requisitos para registrarse y obtener la Tarjeta Violeta 2026

Para aquellas mujeres de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México que quieran registrarse y obtener la Tarjeta Violeta en la capital del país este 2026, deberán contar con los siguientes requisitos:

Ser mujer que realice labores de cuidado de una persona que no pueda valerse por sí mismo.

Ser mayor de 18 años.

Ser residente de alguna de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc.

No pertenecer a otro programa social de la Alcaldía Cuauhtémoc ni otro de la misma naturaleza del nivel local/federal.

No ser persona servidora pública en la Alcaldía Cuauhtémoc bajo cualquiera de las categorías de contratación: base, nómina 8, contrato de honorarios, eventual, etc., ni ocupar cargos públicos a nivel local/federal.

La documentación para cada aspirante será diferente, dependiendo el caso en el que se encuentren. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

La documentación que deberán llevar las futuras beneficiarias de la Tarjeta Violeta es diferente, ya que dependerá de si la mujer es:

A cargo de cuidados

Cuida de una persona mayor

Cuida de una persona menor

Cuida de una persona con discapacidad (mayor o menor)