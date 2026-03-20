México

Quién es el sacerdote que fue hallado muerto en un motel en Tijuana: iglesia lamenta el deceso

La Arquidiócesis de Tijuana informó el fallecimiento del presbítero José Luis Rodríguez de Anda, cuyo cuerpo fue localizado tras varios días sin ser localizado

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El sacerdote José Luis Rodríguez
El sacerdote José Luis Rodríguez de Anda fue localizado sin vida en Tijuana tras varios días desaparecido. (Facebook Arquidiócesis de Tijuana)

La Arquidiócesis de Tijuana confirmó el fallecimiento del presbítero José Luis Rodríguez de Anda, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la colonia Madero de esta ciudad, tras varios días en los que se desconocía su paradero.

A través de una nota informativa dirigida a la comunidad católica y a la sociedad en general, la autoridad eclesiástica dio a conocer que el sacerdote fue reportado como desaparecido luego de ausentarse de sus actividades ministeriales durante algunos días, situación que encendió las alertas dentro de la institución religiosa.

El fallecimiento del presbítero fue confirmado el pasado 17 de marzo de 2026, fecha en la que las autoridades notificaron oficialmente a la Arquidiócesis sobre lo ocurrido. Posteriormente, se informó del hallazgo de su cuerpo sin vida en la colonia Madero, en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con el medio Semanario Zeta, de Tijuana, el cuerpo del sacerdote fue encontrado por las autoridades el pasado 8 de marzo en una de las habitaciones del Motel Olvera, ubicado sobre la calle Jalisco, de la colonia Madero Sur, en Tijuana.

Trayectoria y servicio pastoral

José Luis Rodríguez de Anda era originario de Lagos de Moreno, Jalisco, donde nació el 18 de agosto de 1970. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 2010 en la parroquia Santa María Reina, en Tijuana.

El padre Rodríguez de Anda
El padre Rodríguez de Anda dedicó su vida al servicio pastoral y a la atención de comunidades religiosas. (AP Foto/María Teresa Hernández)

A lo largo de su ministerio, se desempeñó como vicario en diversas parroquias de la Arquidiócesis, entre ellas Corpus Christi, Nuestra Señora de Guadalupe en Zona Río, Medalla Milagrosa, María Inmaculada de la Salud y Santa María Reina de la Paz.

Además de su labor parroquial, destacó por su trabajo dentro de la Pastoral de la Salud, donde fungió como responsable diocesano, así como por su servicio como capellán en distintas congregaciones religiosas, labor que mantuvo prácticamente hasta sus últimos días.

Problemas de salud y desaparición

De acuerdo con la información difundida, el sacerdote enfrentaba desde hace tiempo diversos padecimientos de salud, entre ellos hipertensión y diabetes, los cuales se agravaron en los últimos años.

Debido a estas condiciones, su actividad pastoral se había centrado en la atención como capellán en comunidades religiosas. Sin embargo, su ausencia repentina durante varios días generó preocupación, lo que derivó en acciones para localizarlo.

Tras no lograr ubicarlo, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes posteriormente confirmaron el hallazgo de su cuerpo.

Investigación en curso

La Arquidiócesis de Tijuana informó que ya se solicitó a las autoridades realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

No obstante, precisó que, con el objetivo de no entorpecer las indagatorias, por el momento no se darán a conocer más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

En su mensaje, la Iglesia también hizo un llamado a la comprensión de los fieles y a respetar el proceso, al tiempo que expresó su confianza en que las autoridades determinarán lo ocurrido.

Llamado a la oración y condolencias

Finalmente, la Arquidiócesis pidió a la comunidad unirse en oración por el eterno descanso del sacerdote, así como expresar solidaridad con sus familiares y allegados en este momento de duelo.

Asimismo, indicó que en los próximos días se darán a conocer los detalles relacionados con los servicios funerarios a través de sus canales oficiales.

El comunicado concluye con una invocación a la Virgen de Loreto, patrona de la diócesis, para que interceda y brinde consuelo ante la pérdida.

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