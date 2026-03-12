México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 12 de marzo

Consulta el estado actual de las principales vialidades en el Valle de México

    14:44 hsHoy

    Servicios de emergencia se dirigen a avenida San Lorenzo, a la altura de avenida Panteón, en la colonia Área Federal Panteón Civil San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa, tras el reporte de un incendio. Como alternativa vial se recomienda utilizar Ermita Iztapalapa.

    14:43 hsHoy

    Precaución vial por movilización de servicios de emergencia tras un incidente vial en Eje 6 Sur Trabajadoras Sociales con dirección al poniente, a la altura de Abarrotes y Víveres, en la colonia Área Federal Central de Abastos, alcaldía Iztapalapa. Como alternativa vial se recomienda utilizar Eje 5 Oriente.

    14:16 hsHoy

    Precaución vial en Circuito Interior con dirección al sur, a la altura de Eje 4 Sur, avenida Presidente Plutarco Elías Calles, en la alcaldía Iztacalco, por un vehículo descompuesto. Como alternativa vial se recomienda utilizar avenida Azúcar.

    14:06 hsHoy

    Vehículo descompuesto en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta del Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se recomienda conducir con precaución para evitar incidentes.

    13:58 hsHoy

    Carga vehicular sobre la Carretera México Toluca procedente de Paseo de los Tamarindos hacia Av. Constituyentes.

    13:42 hsHoy

    Avance complicado sobre la Carretera México–Pachuca en dirección a la Ciudad de México.

